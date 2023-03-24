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Закат империи Юнусовых, или Там, где жил Тукай

00:00, 24.03.2023 8 Сюжет: Прогулки по улицам Казани

Гид по Московской. Часть 7-я

Закат империи Юнусовых, или Там, где жил Тукай
Фото: pastvu.com/ Сеннобазарная мечеть, конец XIX века

Описанный в поэме Габдуллы Тукая «Сенной базар, или Новый Кисекбаш» угол Парижской Коммуны и Московской в принципе и сейчас выглядит достаточно исторически. Место это называлось «Көфер почмагы», угол неверных: здесь обсуждались все последние сплетни базара, поскольку зачастую местные торговцы предпочитали бизнес молитве.

Номера «Амур» (Московская, 70)

Первоначально это был двухэтажный доходный дом, построенный Исхаком и Ибрагимом Юнусовыми в 1864 году по проекту Петра Аникина. В 1886 году здание было передано сыну Исхака Абдулкариму. В 1912 году его надстроили, тогда появился и фасад в стиле модерн, а потом сдали купцу Мубаракше Рамазанову, открывшему здесь номера. А после русско-японской войны название реки на Дальнем Востоке стало популярным в европейской части России. «Амур» имеет форму узкого параллелепипеда. Во двор можно попасть через среднюю арку фасада. На первом этаже располагались магазины, а на втором и третьем этажах — жилые помещения. Гостиница была одной из самых комфортабельных в России того времени. В декабре 1912 года сюда переехал Габдулла Тукай, не выдержав холода номеров «Болгар». Рядом жил его друг, писатель и журналист Фатих Амирхан. Вместе они работали в газете «Кояш», чья редакция располагалась на первом этаже. «Кояш» издавали популярнейшие печатники братья Каримовы. Это последний адрес Тукая. Отсюда он отправился в Клячкинскую больницу, где умер. В «Амуре» также жили актеры труппы «Сайяр» Габдулла Кариев и Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская. В советское время здесь размещался магазин «Букинист». Здание многократно реконструировали. Однажды нашли мины времен Второй мировой войны.

«Амур» до очередной реконструкции. Фото: Int-ant / wikipedia.org / CC-BY-SA-3.0

Доходный дом Апакова — Шамиль — Галеева (Московская, 72/10)

Пишут, что дом построил Петр Пятницкий в 1833 году для Ибрагима Исхаковича Апакова. Проблема в том, что ему тогда было 11 лет. Реалистичнее выглядит дата 1859 год, когда Апаков здание восстановил после пожара (архитектором был Павел Жуковский). После им владела его единственная дочь Биби-Марьям-Бану, вышедшая замуж за генерала в отставке, сына имама Шамиля Мухамад-Шафи. Второй владелец — купец второй гильдии Мухаметзян Ибнаминович Галеев, отец имама Галимзяна Баруди, построившего для сына медресе «Мухаммадия». Галеев, напомним, торговал азиатской обувью в Казани, Уфе, Ирбите, Троицке, потом занялся мануфактурой, пушниной и другим бизнесом, взял детей в долю, основав торговый дом. Также Галеев инициировал создание Мусульманского благотворительного сообщества. Кстати, на первом этаже раньше был навес с чугунными колоннами — торговая галерея.

Доходный дом — справа. Фото pastvu.com

Сеннобазарная мечеть (Московская, 74/15)

Мечеть начал строить Губайдулла Юнусов (1776—1842), закончили в 1845—1849 годах дети, Ибрагим и Исхак. Строил архитектор Петергофского дворцового правления Александр Песке, который в Казани стал главный архитектором, восстанавливая Казань после самого крупного в истории пожара 1842 года. Песке нарисовал проект здания духовной академии на Ершова, 2. Также есть версия, что мечеть нарисовал Александр Ломан. Оба они родились в Финляндии. Единственная историческая мечеть с куполом, с обилием цитат из арабской, турецкой, булгарской архитектуры — словом, многое указывает на высокий статус заказчика. По бокам находятся торговые лавки начала XIX века, а посередине — наземный минарет, редкое явление в татарской архитектуре XIX века. Самый известный имам — уроженец Балтасинского района Габдулла Апанаев, который привлек сюда передовых преподавателей, вроде Ахметхади Максуди, а учеником местного медресе был Гаяз Исхаки. Также Апанаев несколько лет руководил Мусульманским благотворительным обществом, участвовал в работе партии «Иттифак аль-муслимин», за что был сослан в Вологду на два года. В 1919 году был расстрелян.

В 1929 году мечеть закрыли, минарет разобрали (а сейчас и вход наверх закрыт за ненадобностью, азан произносят из молельного зала). В здании некоторое время располагалась администрация Татарской филармонии. А перед возвратом верующим — музыкальный отдел Национальной библиотеки. С 1992 года мечеть называют еще и «Нуруллой», в честь Нуруллы Речапова (1955—1992), начальника отдела сбыта Казанского ликеро-водочного завода, по просьбе младшего брата Линара давшего денег на реставрацию. Здесь же располагалось созданное Габдуллой Галиуллинным независимое Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

Дом Юнусовых Фото: Bogdanov-62 / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Дом Юнусовых (Московская, 57)

Дом Губайдуллы Юнусова, в котором размещалась Татарская ратуша. И Губайдулла, и один из его сыновей Ибрагим ратушу возглавляли, причем Ибрагим был последним ее главой при закрытии в 1854-м (она проработала потом еще почти пять месяцев). Позже здание передали будущему соратнику Ататюрка Юсуфу Акчуре — его мать Бибикамербану была из Юнусовых.

Лавки, 1950-е годы. Фото pastvu.com

Лавки Юнусовского мусульманского приюта (Московская, 57)

Иногда здание называют «Лавки Аносова — Утямышева». Аносовы — это понятное дело. Вернее их называть лавками Мухамет-Юсупа Мухаметовича Апанаева (хозяина Апанаевского подворья) и Мухаметгарифа Ибрагимовича Утямышева — одного из владельцев «Казанской мануфактуры Утямышева и К» с бязекрасильной фабрикой в Ново-Татарской слободе и мыловаренным заводом. Доход от лавок с 1888 года шел Апанаевской мечети.

Номера «Болгар», начало XX века. Фото pastvu.com

Номера «Болгар» (Московская, 59/14)

Завершает улицу Московскую заново отстроенное в XXI веке здание Ибрагима Апакова, перешедшее к Биби-Марьям-Бану Апаковой, проданное Ахмету Хусаинову, а потом и Шакиру Казакову, который сдал часть дома под номера Фаткуллы Ахмадуллина. В историческом виде, до 2008 года, и в новом, с новой планировкой и стеклянной надстройкой, здание становилось объектом съемок фильмов о Тукае и его воздействии на умы. Поэт жил в 40-м номере, в юго-восточной части здания, втором от угла к северу. Это было помещение в шесть квадратных метров, с потолками в 2,95 метра, с одним окном. До войны здесь, как написано в паспорте на исторический памятник, проживала семья из трех человек мастера завода «Пишмаш» Карпеченко.

Радиф Кашапов
ОбществоИсторияКультураВласть Татарстан

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 комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 24 мар
    Шикарный был магазин "Букинист" в номерах "Амур".
    Кстати, название ассоциировалось в советское время не с рекой, а с любовью.
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  • Анонимно 24 мар
    Красивые дома. Всевышний сохранил некоторые в неизменном виде, другие собственники видоизменили в не лучшую сторону. Но что было делать с номерами Булгар? Нельзя же даже гостиничный номер оставлять в 6 кв.м. Другое дело не нужно было стеклянный этаж сооружать.
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  • Анонимно 24 мар
    Лавки Юнусовского мусульманского приюта (Московская, 57)
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/276405-gid-po-ulice-moskovskoy-chast-7-ya В советские времена - библиотека.
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  • Анонимно 24 мар
    Странно, но владения Семина (угол Московской и Парижской Коммуны) обойдены вниманием по ул Московская. Почему?
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    Анонимно 24 мар
    это седьмая часть гида, откройте шестую и ранее
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  • Анонимно 24 мар
    эту стекляшку прям на крыше дома юнусовых возвели?
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    Анонимно 24 мар
    нет
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    Анонимно 24 мар
    стекляшка внутри. но такие этажи на номерах Болгар.
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