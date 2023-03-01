Татарская ратуша: 74 года на страже интересов населения

Незаметный памятник местному самоуправлению

Вытянутое вдоль улицы двухэтажное кирпичное здание со скругленным углом — это дом Юнусовых на углу улиц Парижской Коммуны и Московской — памятник самоуправления. В XVII—XVIII веках здесь располагалась Татарская ратуша, которая управляла сначала делами казанских татар-купцов, а потом и всего населения.

Сначала купцы, потом — все остальные



Как писал Рамиль Хайрутдинов в журнале «Эхо веков», в России ратуши появились в 1728 году. Полем их деятельности была деятельность исключительно купеческого сословия, в отличие от чуть ранее возникших магистратов, которые, по сути, занимались уголовным и гражданским судами, полицией, хозяйственными вопросами.

У татарского купечества в Казани была своя ратуша. Позже такая же появилась еще в Сеитовской слободе Оренбургской губернии. В столице губернии ее создали в эпоху правления Екатерины II в 1781 году. Напомним, что Екатерина также была инициатором указа Синода о веротерпимости, запрещавшего архиереям вмешиваться в дела представителей других религий, Она разрешала строить каменные мечети.

Выборы в ратушу проходили каждые 3 года, в руководстве состояли городской голова, два бургомистра, четыре ратмана, один староста и два словесных судьи. Названия должностей были, как видно, взяты из немецкого языка. Головой мог стать человек старше 30 лет, лояльный царю. Заседали в ратуше каждый день, кроме праздников и особо оговоренных дней, с 08:00 до 14:00, отсутствовать без особого разрешения запрещалось. При ней работали сиротский (вопросы опекунства) и словесный (долговые дела и банкротства) суды. К концу XVIII века здесь также занимались избранием членов Мусульманского духовного собрания.

При том, что работа изначально была налажена со всей строгостью, государство в ратушу не вкладывалось, платили за нее сами избиратели, делая взносы на содержание. Правда, уже через несколько лет Сенат отмечал, что поддерживать ратушу спешат не все. Само положение ратуши вызывало вопросы. Получалось, примерно 16% татар Казани относились к купеческому и мещанскому сословию, а остальные — к магистрату. Вызывала напряженность некоторая отделенность татар от Городового магистрата и Думы. В итоге в 1834 году дела магистрата всех татар передали, по решению Сената, в Татарскую ратушу.

Здание бывшей ратуши — слева, на фоне Сеннобазарной мечети. Конец XIX века. Фото: pastvu.com

Пострадали от конфликта с турками



Закрыли ратушу указом Государственного Совета 27 октября 1854 года, последнее заседание было проведено 16 марта 1855 года. Дела ее распределили между Городской думой, магистратом (к последнему перешли и судьи и из сиротского и словесного судов). Причиной закрытия стала русско-турецкая война 1853 года. В качестве компенсации 30% членов Городской думы теперь должны были состоять из татарского населения, а в магистрат добавлялись позиции татарского бургомистра и двух ратманов.

Ратуша квартировала на верхнем этаже дома у Сенного базара, нижний этаж традиционно был занят торговыми рядами. Купец 1-й гильдии Губайдулла Мухаметрахимович Юнусов, начавший строительство Сеннобазарной мечети, владел также этим домом на углу улиц Сенной и Московской, как, впрочем, и другие представители фамилии.

Губайдулла был городским головой, как и его сын Ибрагим, — тот избирался трижды и был последним на этой должности при закрытии ратуши в 1854-м, а потом 15 лет был гласным, депутатом городской Думы.

В конце XIX века зданием продолжали владеть родственники Юнусовых, хотя статус семьи, как представителей статусного купечества, к тому времени пошатнулся. Дом завещали Юсуфу Акчуре, чья мать была представительницей династии, а он сам стал соратником Ататюрка. Также часть домовладений принадлежала Мухаметгарифу Утямышеву и Ахмету Хусаинову — в это время мимо здания ходил Тукай и, вероятно, заходил в лавки за чаем и сахаром.

