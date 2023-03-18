«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 46-я: «Күк капусы ачылганда»

Как актер-неудачник пытался сыграть Тукая

Фильм «Күк капусы ачылганда» нелегко найти на официальном канале «Татаркино» — там он выложен под названием «Небесные врата». Эта картина, где актеры, режиссеры, драматурги, даже журналисты играют сами себя, а главный герой ходит за советами к Тукаю.

Шанс для неудачника



Фильм 2013 года немного повторяет элементы картины «121» 2007-го: в нем съемки тоже проходили в номерах «Булгара». Только если Салават Юзеев снимал в здании, которое предназначалось для сноса, то Фарид Давлетшин — уже в восстанавливаемом объекте.

Но в «Күк капусы» сюжет извилистее. Его главный герой — актер Мират Бурганов (Ильфат Камалиев). Он играет ничтожные роли, вроде зайцев, к тому же постоянно опаздывает, потому что постоянно помогает всем, кто попадается на его пути. Даже жена от него ушла, чтобы забрать трехкомнатную квартиру. Так что Бурганов живет в общежитии. Во время провального спектакля его замечает молодой режиссер Ильгиз Саттаров (Фанис Калимуллин) и предлагает роль в спектакле (роль драматурга исполняет автор многочисленных сценариев и пьес Мансур Гилязов). Причем роль Тукая. А роль Зайтуны он дает его бывшей жене Сагдие Бургановой (Гульчачак Хафизова). Она главная актриса театра, любовница главного режиссера. Его, кстати, отлично играет главный режиссер Кариевского Ренат Аюпов. Прямо жалко, что такой талант так редко видишь в кино.

В общем, все на своих местах, хотя актеры временами чрезмерно театрально изображают представителей своих профессий. Зато можно увидеть театрального художника Ленара Гильмутдинова, который порой немножко говорит по-русски. Все как в жизни. Единственный, кто идет дальше, по замыслу сценаристов (это Рабит Батулла и Фарид Давлетшин), — Алмаз Сабирзянов. Он в этом фильме Тукай.



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Бурганов, сходив в музей поэта, почитав о нем труды Наки Исанбета, Сибгата Хакима, Ахмеда Файзи в библиотеке (библиотекари тоже снимаются настоящие), очевидно, в растерянности. Увидев над памятником поэту в сквере Тукая что-то вроде сияния, Мират исполняет свою мечту — встречается с героем в номерах «Булгара». Тукай не просто беседует с ним, а практически читает иммерсивные лекции.



К примеру, подробно объясняет строчки «Черек милләт өчен сынмас терәк сез; Тугыз корбан суеп алган теләк сез» («Вы — ослабевшей нации опора. За девять жертв нам дали вас не скоро»): это жертвы народа за 1000 лет истории. Мы видим, как он встречается с замужней обожательницей Гаухаршат Ахтямовой, которая хочет стать его спонсором, но Тукай отвергает ее предложение. Видим общение с официальной главной любовью Зайтуной (Гульнара Мулланурова). Словом, Тукай — это интеллигент высшей пробы.

Разумеется, с таким консультантом у Бурганова отлично получится сыграть. Бывшая жена вылетит из состава, а свою Зайтуну он встретит на улице.

Для Батуллы этот сценарий стал выжимкой из его творчества, посвященного Тукаю. Любопытно, кстати, что у писателя, который, кажется, записывает все подряд, сохранилось воспоминание, что упомянутый Файзи, автор романа «Тукай», требовал, чтобы молодой Батулла ничего о его герое не сочинял.



В итоге же Рабит-абый сначала создал роман «Кылдан нечкә, кылычтан үткен» («Острее меча, тоньше струны») о последних днях поэта, потом сам же поставил по этому материалу (пьеса «Сират күпере», «Мост Сират») спектакль в Тинчуринском. Потом был роман и сценарий многосерийного фильма «Апуш-Тукай». И наконец, эта картина.

В ней много мелодраматизма, мало вывертов сюжета — вероятно, если бы это была драма про самого Тукая, то он женился бы на Зайтуне, купил себе дачу в районе Среднего Кабана, а революции вообще бы не было. Но уже хорошо то, что в кинопоэте чуть меньше бронзы. А театральные актеры не стесняются показывать свой неприглядный закулисный мир.