«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 43-я: «121»

Тукай, его друзья и Пушкин

Фильм, снятый Салаватом Юзеевым к очередному дню рождения Габдуллы Тукая, — не только первая художественная картина о «нашем всем», но и своеобразная проба в жанре мокьюментари, попытка посмотреть на «бронзового» поэта и его окружение вне пафосного контекста.

Журналисты пришли к Тукаю



«121» — это 121 год с 1886-го, 25-минутная работа, снятая в разрушенной гостинице «Булгар».

Номера «Булгара» — место, где жил Тукай и другие представители зарождавшейся интеллигенции, где работал одно время «Восточный клуб» (первое светское татарское пространство), редакции газет и журналов. Сейчас гостиницу назвали бы арт-кластером.

Здание построил в 1866 году Ибрагим Исхакович Апаков, его дочь Биби-Марьям-Бану продала его в октябре 1897 года оренбургскому купцу первой гильдии Ахмету Хусаинову, а у него купил купец Мухаметшакир Казаков, у которого предприниматель Фаткулла Ахмадуллин арендовал пространство под гостиницу. В 1907 году сюда заселился Габдулла Тукай и жил в номере 40 до начала 1913 года, пока не перебрался в соседние номера «Амур», откуда, под давлением друзей, отправился в Клячкинскую больницу — умирать.

В сентябре 2008 года здание по решению застройщика было снесено, после чего в октябре заместитель премьер-министра РТ и министр культуры Зиля Валеева сообщила, что его воссоздадут на том же месте в историческом виде.

Таким образом, режиссер сталкивает реальность и вымысел в условиях дефицита (на тот момент) открыточных исторических видов Казани. Юзеев планировал делать фильм документальный, но потом ушел в мокьюментари, снимая вымышленную историю, использую методы реконструкции: журналисты приходят в «Булгар», чтобы взять интервью, которые пишутся на основе дневников и воспоминаний. При этом авторский взгляд остается: к примеру, отношение к традиционному исламу.

Палиндром



За атмосферу отвечал художник-постановщик Ильгизар Хасанов (его недавняя работа в кино — «Пувырга»). Он придумал название — цифровой палиндром. А музыку писал Радик Салимов.

В роли Тукая — актер Камаловского театра Ильдус Габдрахманов. Он в это время купил автомобиль с госномером «121». Его друга, прикованного к инвалидному креслу писателя Фатиха Амирхана, играет коллега по труппе Искандер Хайруллин (до премьеры сломал ногу).

Любимую девушку Тукая Зайтуну — тогда еще студентка мастерской Фарида Бикчантаева, а ныне актриса Альметьевского театра Лилия Загидуллина. Наконец, в роли Пушкина — актер Качаловского Илья Славутский. То есть автор намеренно вытаскивает героев не просто в XXI век — он устраивает диалог между двумя поэтами разных эпох, их встреча проходит в месяц смерти Тукая, в апреле 1913 года. Создатели тогда говорили: «Все события имели место в действительности, однако неизвестно, имеет ли место сама действительность». Тукай читает «Пророка», а Пушкин — «Туган тел».