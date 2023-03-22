Городская детская больница №1 обойдется без реновации

В стационарном отделении Городской детской больницы №1 стартовал капитальный ремонт. Правда, масштабным, какой был проведен 5 лет назад в поликлиническом отделении, его назвать нельзя — около 30 млн рублей направят на замену системы электропроводки на всех этажах корпуса. Республиканский Минздрав не планирует вкладывать большие средства в здание 1983 года постройки — ставка делается на строительство нового здания детской горбольницы, которую возведут на ул. Гаврилова. При этом сроки начала его строительства неизвестны. Детали — в материале «Реального времени».

Вместо большого капремонта — обновление электропроводки и светильников

В здании на ул. Декабристов,125а, где располагается стационар Городской детской больницы №1, на днях начался капитальный ремонт. На его проведение из республиканской казны выделены 29,5 миллиона рублей. Это все средства, что получит в этом году уникальная казанская больница, которая уже много лет нуждается в большом ремонте.

— Реновация здания не предусмотрена. В рамках ремонта приобретение оборудования и мебели не предусмотрено, — сообщили «Реальному времени» в Управлении здравоохранения Казани.

На выделенные средства в течение года в трехэтажном здании планируется полностью обновить систему электрооборудования — заменить электропроводку, приборы освещения, розетки, выключатели и распределительные щиты. Весь объем будет проведут одним этапом, после чего подрядная организация выполнит косметический ремонт на участках, где велась замена.

Проведение этих работ никак не повлияет на оказание медицинской помощи пациентам детской горбольницы — «ремонт будет проводиться поблочно, коечный фонд сохранен, медпомощь оказывается в полном объеме и плановом режиме», заверили в горздраве.



Соседнее здание — входящую в состав ГДБ №1 поликлинику, 60-летие которой состоится в 2018 году, значительно обновили. Фото: yandex.ru/maps

Обшарпанные стены и холодные палаты

Лечебное отделение при первой городской поликлинике в Казани заработало под конец 1983 года. По началу в нем действовали 90 педиатрических коек, 20 из которых были гастроэнтерологического профиля. В последующие годы профиль стационара расширялся — были созданы кардиологические и нефрологические койки, в 1986 году здесь организовали работу городского онкогематологического центра.

Сегодня в больнице действуют четыре отделения: в первом проходят лечение дети с болезнями мочеполовой, сердечно-сосудистой системы и ревматологическими заболеваниям; второе специализируется на медпомощи детям с болезнями органов дыхания, пищеварительной системы, с заболеваниями крови и кроветворных органов, третье отделение — это реанимация и интенсивная терапия для новорожденных, а четвертое принимает крохотных пациентов с различной патологией, поступающих из родильных домов.

Стационарное отделение первой детской больницы в Московском районе Казани, построенное почти четыре десятилетия назад, с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось — выполнялся лишь необходимый текущий ремонт помещений. Только в 2012 году лечебное учреждение получило средства на капремонт кровли и то частичный. В текущем году каких-то кардинальных перемен стационару, который в ноябре этого года отметит 40-летие, ждать не стоит.

Хотя соседнее здание — входящую в состав ГДБ №1 поликлинику, 60-летие которой состоится в 2018 году, значительно обновили. Впервые за годы ее существования внешний вид и внутренние помещения лечебного учреждения преобразились кардинальным образом, были созданы условия для работы медперсонала и самих пациентов. Кроме того, была благоустроена территория у поликлиники и отремонтированы подъездные пути к ней.



Родители маленьких пациентов уже несколько лет жалуются в соцсетях и в системе «Народный контроль» на удручающее состояние медучреждения. Фото: vk.com/vkazani

Между тем родители маленьких пациентов, проходящих лечение в больнице на Декабристов, 125а, уже несколько лет жалуются в соцсетях и в системе «Народный контроль» на удручающее и «ужасное» состояние медучреждения:

— Обшарпанные стены, старые панцирные кровати, свалявшиеся матрасы…

— Лежу с маленьким ребенком в больнице. Очень холодно, дует со всех сторон ужасно, лучше привели бы в порядок городские больницы, чем открывать новые парки. Несмотря на старое здание, медицинский персонал очень внимательный и рассудительный, и все необходимые лекарства есть в наличии.

Одно из последних обращений в систему госуслуг от жительницы Казани поступило в январе этого года. В ответ на него республиканский Минздрав сообщил: «Для улучшения условий пребывания больных в стационаре решен вопрос о выделении денежных средств на проведение капитального ремонта в 2023 году… В настоящее время ведется разработка проекта строительства новой больницы… ».

Вместо обветшавшего здания — современный аналог ДРКБ

О том, что в Казани построят новую, современную детскую больницу многопрофильного типа стали говорить еще в 2019 году. Ее местоположением был определен район Заречья:

— Мы рассматриваем концепцию строительства детской больницы на стороне Заречья. Сложилась такая ситуация, что именно там нет такой крупной и многопрофильной детской клиники. Будет реорганизована первая детская горбольница, в составе будет комплекс, аналогичный ДРКБ, — сообщил тогда занимавший пост главы Министерства здравоохранения Марат Садыков.

Согласно представленному прошлым летом проекту, новая клиника будет состоять из трех блоков — поликлиники и двух лечебных блоков. Фото: Управление здравоохранения по Казани

Через 3 года концепция обросла более четкими решениями, началась работа над детальным проектом по строительству новой детской больницы. Согласно представленному прошлым летом проекту, новая клиника будет состоять из трех блоков — поликлиники и двух лечебных блоков. Также стало известно, что больничный комплекс зданий расположится на ул. Гаврилова в Ново-Савиновском районе, где под его застройку уже выделен участок площадью около 6 гектаров. Для подъезда к зданиям создадут удобные объездные пути, по соседству появится остановка общественного транспорта, говорилось в планах по организации двухуровневой гостевой автостоянки.

Что касается самой концепции, по которой будет работать новое медучреждение, то это круглосуточный семидневный формат, оказание медпомощи различными специалистами. Кроме того планируется организовать новые отделения — восстановительного лечения и детской реабилитации, чтобы лечебные процедуры можно было проводить на свежем воздухе природного комплекса набережной реки Казанки.

Возводить многопрофильную клинику для детей по аналогии с ДРКБ собираются в рамках проекта «Развитие детского здравоохранения» Национального проекта «Здравоохранение». Дата начала ее строительства, как и сумма, в которую обойдется реализация проекта, пока не определены. Как сообщили нашему изданию в Управлении здравоохранения города, в настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы.

Судьба старой детской горбольницы на Декабристов 125а, тоже остается неизвестной — вполне возможно, говорят в Горздраве, здесь продолжит работу только поликлиника, которая расширит свою площадь и возможность принимать гораздо большее число пациентов за счет высвободившего здания стационара.

Самый внушительный объем финансов — более полумиллиарда рублей — предстоит освоить на площадке челнинской инфекционной больницы. Фото: zdrav.tatar.ru

На ремонт и строительство медучреждений Татарстана — порядка 2 млрд рублей

В этом году в Татарстане помимо узконаправленного капремонта в стационаре первой детской горбольницы большой ремонт ждет ряд медучреждений, кроме того продолжится строительство нескольких больниц и поликлиник. На эти цели бюджетом республики предусмотрены порядка 2 миллиардов рублей. Так, в Казани отремонтируют горбольницу №16 по улице Гагарина, Госпиталь для ветеранов войн по улице Исаева, горбольницу №2. ДРКБ тоже ждет преобразование — здесь заменят лифты, приведут в надлежащий вид подземный переход около больницы.

Самый внушительный объем финансов — более полумиллиарда рублей — предстоит освоить на площадке челнинской инфекционной больницы. Помимо восстановления старого здания за эти деньги здесь предусмотрено приобретение нового оборудования, мебели и прочего инвентаря.

Если говорить о новых объектах республиканской системы Минздрава, то это строительство 25 фельдшерско-акушерских пунктов в районах Татарстана за 200 с лишним миллионов рублей, продолжение строительства многопрофильной поликлиники в Осиново Зеленодольского района и так далее.