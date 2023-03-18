Неудавшееся татарстанское дерби. «КАМАЗ» прервал победную серию «Рубина» в унылом противостоянии

Команда Уткульбаева продолжает мучиться в весенней части чемпионата

Большие авансы давали казанской команде во время турецких сборов, когда «Рубин» проходился катком по всем соперникам и даже раскатывал ЦСКА. Однако весна показывает, что качество игры у коллектива Уткульбаева по-прежнему хромает. О том, как прошло татарстанское противостояние в Набережных Челнах и можно ли его называть «дерби» — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Продолжения летнего триллера не получилось

Среди не самых приятных воспоминаний о «Рубине» периода «правления» Леонида Слуцкого и Олега Яровинского у болельщиков особую боль в нынешнем сезоне вызывают несколько эпизодов. И упущенная победа над «КАМАЗом» летом прошлого года — одна из самых неприятных страниц в нынешнем сезоне.

Тогда соседи по республике приехали в статусе лидеров турнирной таблицы и главной сенсации начала сезона в Первой лиге. И если в первом тайме казанцы имели какое-то премиущество, то во втором все завершилось логичным исходом — челнинцы дожали оборону «Рубина», которую те, мягко говоря, возили.

Уже на послематчевой пресс-конференции наставник «КАМАЗа» Владимир Клонцак честно признавал, что удержать неожиданно упавшее на голову первое место у его команды не стоит — задача, мол, прежняя: удержаться в Первой лиге. Сегодня же «автозаводцы» действительно не выглядят так уверенно, как летом — до матча с «Рубином» челнинский клуб занимал восьмое место в турнирной таблице. Однако взять реванш и посмотреть на казанскую команду на фоне «КАМАЗа» и сравнить с тем, как она действует теперь все же было особо интересно.

К сожалению, антураж на трибунах челнинского стадиона в парке «Гренада» остался единственным светлым пятном в этом поединке, который должен был стать продолжением огненной игры на «Ак Барс Арене». «Рубин» так и не показал, почему он должен обыгрывать довольно скромный «КАМАЗ» в этом сезоне и за счет чего готов конкурировать с «Балтикой» за лидерство в Первой лиге.

Третий тур после возобновления чемпионата — игры все нет

Максимально тяжелый и бесхитростный футбол показал сегодня «Рубин», а «КАМАЗ» ему в этом поспособствовал. Да, у Уткульбаева до выезда в Набережные Челны было четыре победы подряд, но после возобновления чемпионата казанцы выглядят так тяжело, будто играют с гирями на ногах. Если после матча в Краснодаре можно было говорить, что это первая весенняя игра и команда только привыкает к российским полям, то к третьему весеннему туру подобные объяснения уже звучат несколько курьезно.

В первом тайме мы не увидели абсолютно ничего, кроме постоянных забросов вперед и навесов в штрафную площадь челнинцев. Как правило без адресата. Игра в пас оставалась на нуле, а если казанцы что-то и пытались сделать, то это обязательно сопровождалось браком. Понятно, что не последнюю роль здесь сыграло довольно посредственное качество поля, но в «Рубине» достаточно техничных футболистов, чтобы хотя бы попытаться «разрезать» такую эшелонированную оборону хозяев поля. О том, что взять ее таким примитивным способом не получится стало очевидно уже после первых 15 минут встречи.

фото: rubin-kazan.ru

В перерыве матча Уткульбаев попытался усилить атаку техничным Фамейе и Ашурматовым, которые сменили Миткова и Ломовицкого, и во втором тайме движение у команды стало поинтереснее, но этого было явно недоататочно, чтобы взломать оборону «КАМАЗа».

Отметить в этой матче можно лишь Илью Самошникова, который хоть как-то старался разнообразить игру в атаке и неплохо справлялся с соперниками на своем фланге. Хорош в отборе был и Митков, но в нападении показать болгарин ничего не сумел. К сожалению, прогнозы на полную доминацию и перерождение «Рубина» весной пока не оправдываются.

Есть ли татарстанское дерби в футболе?

Вопрос дискуссионный хотя бы уже потому, что «Рубин», «КАМАЗ» или «Нефтехимик» особо не пересекались в одной лиге. Когда челнинский клуб выступал в высшем эшелоне отечественного футбола, покоряя Высшую лигу в 90-х, «Рубин» никак не мог выбраться из трясины вторых лиг. Когда же в Набережных Челнах произошел печально памятный пожар на автозаводе и клуб постепенно пошел вниз, казанцы, наоборот, нашли и нужные финансы, и амбициозного человека в лице Камиля Исхакова, который буквально поклялся, то при нем «Рубин» обязательно увидит Премьер-лигу. Так и получилось. В 2002 году казанцы под руководством тренера-дебютанта Курбана Бердыева вышла в главную лигу, а «КАМАЗ» погряз в проблемах.

Так что особой принципиальности для Казани игры с Набережными Челнами не представляют. Однако в отсутствии напряжения это противостояние обвинить точно нельзя. В первую очередь болельщикам «КАМАЗа». Так уж повелось, что среди болельщицкой среды «автозаводцев» существует стойкое мнение, что в бедах «КАМАЗа» виноват именно казанский клуб. Мол, руководство республики в свое время сделало ставку на столичную команду, а на команду из промышленного города финансирование сбавили в пользу казанского клуба в Премьер-лиге. Особой любви местная фанатская культура к «Рубину» не испытывает, а среди ультрас даже имеются определенные вопросы к оппонентам из казанского фан-сектора. До каких-то серьезных стычек дело не доходило, но дружественными отношения фанатов двух татарстанских команд назвать точно нельзя.

фото: rubin-kazan.ru

Впрочем, на сегодняшнем поединке в «битве трибун» фанаты «Рубина» явно превзошли своих оппонентов из Челнов. Вся левая трибуна была заполнена активными фанатами «рубиновых», которые скрасили свою шумовую поддержку яркими красно-зелеными флажками, двуручными штандартами и большими растяжками. С утра из Казани выехало около 10 автобусов с пятью сотнями болельщиков, которые сделали отличное шоу на челнинском стадионе. Летом «Ак Барс Арена» буквально пестрила бело-синими цветами болельщиков «КАМАЗа». Будем считать, что дерби состоялось только благодаря болельщицкому противостоянию. Футболисты же подкачали — бескомпромиссного футбола, присущего таким матчам мы сегодня не увидели.