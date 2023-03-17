Вкусно как дома: за что на ТАИФ-НК любят свои столовые?

Репортаж «Реального времени» из закулисья системы общественного питания одной из самых технологичных нефтегазоперерабатывающих компаний России

Фото: Динар Фатыхов

В конце февраля 2023 года на итоговой коллегии Минпромторга РТ раис Татарстана Рустам Минниханов подверг критике организацию питания на производствах республики. Причиной стали результаты проверки Управления Роспотребнадзора, выявившей многочисленные нарушения. И хотя ТАИФ-НК в списке нарушителей не значится, «Реальное время» решило выяснить, как обстоят дела с организацией питания в трех столовых компании.

Рустам Минниханов: «Люди должны нормально питаться»

На этом раис Татарстана акцентировал внимание руководства компаний республики в последний день зимы — во время коллегии Минпромторга.

— Каждый специалист для вас на вес золота. Есть две вещи: обязательно — это профмедосмотр… и второе — общественное питание, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Две важнейшие вещи для каждого руководителя: профмедосмотр сотрудников и общественное питание». Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана предупредил, что работа по контролю за качеством организации питания в республике проводилась и будет проводиться:

— Эту работу будем продолжать. Это моя инициатива была. Над людьми не издевайтесь! Мы способны обеспечить качественное питание людей. Это здоровье наших людей. Это и стабильность работы ваших предприятий, — особо выделил он.

А что это вы тут делаете?

Появление представителей СМИ в первой же столовой — той, что работает при Управлении АО «ТАИФ-НК», не на шутку взволновало посетителей учреждения:

Появление журналистов взволновало посетителей столовой. Фото: Динар Фатыхов

— А что это вы тут делаете?

Этот вопрос за несколько минут прозвучал не раз. Сообщения о том, что приехали посмотреть и рассказать о том, как работают столовые компании, не сказать, что сильно успокаивали сотрудников ТАИФ-НК.

Готовность работников предприятия защищать сотрудников столовой от журналистов — уже показатель качества работы системы общепита в компании. Фото: Динар Фатыхов

— Наши столовые в обиду не дадим! У нас самые лучшие повара. Вкусно — как дома готовят. Всегда с хорошим настроением встречают. И уютно здесь, как не в каждом кафе, — говорили нам работники компании.

После такого вступления, наверное, миссию, по «ревизии» системы общественного питания компании, можно было бы уже считать завершенной. Место, которое не нравится, так яро защищать никто не будет. Но не зря же ехали из Казани в Нижнекамск. Продолжаем! И раз посетители сами идут на разговор, то первый вопрос им: за что же они так любят свою столовую?

— Комфортно, чисто, аккуратно, вкусно. Нет, не так: очень вкусно! И очень нравится, — немного засмущалась сотрудница бухгалтерии Айгуль Якупова.

Айгуль Якупова: «Комфортно, чисто, аккуратно, вкусно». Фото: Динар Фатыхов

— Никаких баночек, пакетиков с домашней едой нести сюда, в Управление, и в голову не приходит. Зачем? Здесь каждый день такое разнообразие! Смотришь в меню и думаешь: ага, обязательно вот это сегодня возьму, — смеется ее коллега Ольга Шуваева.

Специалисты признаются, что приходят сюда с удовольствием. И каждый раз выбор дается непросто: меню — богатое, и попробовать хочется все.

Ольга Шуваева: «Девочки потрясающе вкусно готовят». Фото: Динар Фатыхов

— Здесь изумительно вкусные свежие каши, запеканки, вареники! Девочки потрясающе вкусно готовят! Продукты — свежие. Выпечка — замечательная, только что из духовки, — делится впечатлениями Ольга Шуваева.

Сложно, но интересно

В закулисье столовой попасть просто так невозможно. Не пустят. И причина тут не в каких-то секретах, а в том, что там, где речь идет о еде, чистота должна быть — как в операционной.

Для «Реального времени» сделали исключение и пустили в «закулисье» столовой. Фото: Динар Фатыхов

Для команды «Реального времени» сделали исключение. Но с оговорками: руки — помыть, надеть белоснежные халаты, бахилы, к продуктам не подходить и ничего не трогать.

Сопровождать представителей СМИ взялась сама заведующая столовой Елена Бурундукова.

— В АО «ТАИФ-НК» три столовые. Первая, при заводе НПЗ, была открыта еще в 2006 году. И она же у нас самая маленькая. Недавно мы провели в ней не просто ремонт, а реконструкцию. Еще одна столовая — при Управлении. Она была открыта в 2013 году. И на территории КГПТО столовая была открыта в 2014-м, — пояснила она организацию системы питания.

Заведующая столовыми АО «ТАИФ-НК» Елена Бурундукова сама взялась сопровождать журналистов. Фото: Динар Фатыхов

Всю «кухню» заводского питания заведующая знает не просто изнутри, а досконально: лично принимала участие в открытии самой первой столовой, потом, уже с одобрения и при поддержке руководства компании, организовывала создание, оснащение оборудованием, инвентарем, подбирала персонал для остальных двух.

Продукты для производств (так сами работники системы заводского общепита называют свои столовые) закупаются через электронные торги. Но есть момент: соотношение цены и качества должно быть идеальным. В приоритете всегда качественные продукты и сырье. За этим заведующая следит лично и в ежедневном режиме. Заключаются договоры с проверенными крупными поставщиками.

Соотношение цены и качества закупаемых продуктов должно быть безупречным. Фото: Динар Фатыхов

На каждом объекте — своя заведующая производством. В столовой при Управлении с 2010 года — Любовь Плаксина.

На вопрос: «сложно ли кормить ежедневно сотни людей», — призналась честно:

— Сложно (смеется) но этим и интересно — тем, что сложно. И всегда приятно кормить людей и слышать в ответ благодарности. Секрет в том, чтобы делать все с душой — как для своей семьи. У нас тут работают профессионалы своего дела. И каждый стремится сделать все максимально хорошо.

Предлагать каждый день новое меню помогают обширная библиотека сборников рецептов и сами посетители столовых. Фото: Динар Фатыхов

Интересный момент для гурманов: в каждой столовой на сегодняшний день — свое отличительное меню. Встретить на раздаче то, что подавали вчера, невозможно. А что касается разнообразия, то… пожалуйста! Это к нам!

— Мы работаем по сборникам рецептур и блюд. Это столовые при промышленном предприятии. Все согласно ГОСТ. Но нам есть из чего предложить, — по ходу разговора Любовь Плаксина и Елена Бурундукова достали с полки толстенные тома сборников рецептур. — Здесь полностью расписаны закладки на порции, техпроцесс, и мы от них не отступаем. Хотя и позволяем себе замену ингредиентов согласно таблиц взаимозаменяемости: например, свежие томаты вместо томатной пасты, или приготовить кашу, чтобы было вкуснее, с добавлением сгущенного молока. Вот сборник диетического питания. Вот сборник национальных блюд. И это не только татарские, русские блюда, здесь есть блюда всех национальностей! И мы их с удовольствием готовим для наших посетителей. И это только часть наших сборников, — признались руководители.

В заводских столовых готовы предложить меню, учитывающее религиозные требования посетителей. Фото: Динар Фатыхов

На память сразу пришел совет о том, как нужно выбирать самые интересные книги в библиотеках. Судя по зачитанности этих изданий, сборники покоя не знают. Что журналисту и подтвердили:

— Эти книги очень интересные, перелистываются в день по 10 раз (смеются). Постоянно хочется приготовить что-то новенькое! Меню составляется ежедневно на следующий день. Собираемся вместе с поварами и обсуждаем — что будем готовить. Есть у нас и свои разработки, которые очень полюбились нашим посетителям! Например, «кабачки в медовом соусе», «горбуша под сырно-белковой шапочкой», «котлеты с морепродуктами» и многие другие.

Заведующая производством при Управлении Любовь Плаксина. Фото: Динар Фатыхов

Не остаются в стороне от вопросов проработки меню и посетители столовых. Им на пробу предлагаются новые блюда, и, если новинка пользуется спросом, их включают в ассортимент столовой.

Главное — с любовью

Если готовить с хорошим настроением и любовью, то блюда обязательно будут вкусными — уверены сотрудницы столовой.

Алена Тимофеева 2 года назад переквалифицировалась из кассиров в пекари. Фото: Динар Фатыхов

Алена Тимофеева, в сравнительно недавнем прошлом кассир с кулинарным образованием, сегодня трудится по прямой специальности. К слову, мимо мучного цеха пройти группе «Реального времени» было просто невозможно. Такие ароматы сильнее путеводной звезды.

— Просто мне всегда нравилось печь. У меня бабушка была заведующей столовой, и я в детстве ей всегда помогала. Она вкусные пирожки всегда пекла. И как-то само пришло, что я хочу этим заниматься. Попросилась у Елены Анатольевны. И она в меня поверила! — не отрываясь от лепки пирожков с яблоками рассказала о себе мастерица.

Выпечку Алены сегодня посетители столовой узнают на вкус. Фото: Динар Фатыхов

В соседнем цехе (холодных закусок) в это время тоже кипит работа: здесь создаются салаты. Сложно поверить, что сотни порций выходят из-под одних рук. Кудесничает здесь Алия Валиева.

— Самое хорошее в нашей работе — это доставлять радость. Чтобы клиент был сыт и доволен — это самое главное для повара. А сложное? Сложностей нет никаких, когда все делаешь правильно.

Алия Валиева — мастер приготовления салатов и холодных закусок. Фото: Динар Фатыхов

Шестой год работает мойщицей на производстве Елена Абдулхакова. Как говорит заведующая столовой: «Именно ей чаще всего достаются многочисленные спасибо от посетителей столовой». Сдают на мойку тарелки и благодарят. К слову, ее мы тоже попросили оценить качество готовки со своей — профессиональной — позиции.

Мойщица Елена Абдулхакова чаще всех слышит слова благодарности. Фото: Динар Фатыхов

— Смотрите сами: в тарелках почти ничего не остается. Секрета тут никакого нет: наши повара просто очень вкусно готовят. У нас тут есть ведерко — для собачки собираем остатки. Похоже, что сегодня собачка будет голодная, — улыбается Елена Абдулхакова.

Сотрудницы столовых АО «ТАИФ-НК» всегда работают с хорошим настроением. Фото: Динар Фатыхов

С улыбкой и добром в душе приготовить и подать вкуснейшие блюда, поделиться частичкой хорошего настроения с приходящими вкусно поесть людьми — наверное, в этом и есть смысл работы коллектива столовых!

Поварами нужно становиться тем, кто любит готовить

В этом уверена заведующая производством в столовой при КГПТО Роза Нагуманова. В этом году у нее юбилей — ровно 10 лет, как она работает здесь.

Роза Нагуманова: «Готовить я люблю с детства». Фото: Динар Фатыхов

А что касается выбора профессии, то кем быть она знала еще со школы:

— Готовить я люблю с детства. Уже в 3—4 классе сама готовила салатики, супы, так что любовь к готовке у меня с детства. Вообще, в профессию повара нужно идти именно по призванию. Тогда все будет в радость! А свое настроение мы передаем приготовленным блюдам! А значит, и людям! Мы, когда дома встречаем гостей, им ведь рады? И здесь так же. В нашей профессии — это очень важно.

«Когда люди говорят спасибо, работать вдвое приятнее». Фото: Динар Фатыхов

Удовольствие от своей работы получает и Наталья Булашова. Она уже 7-й год трудится поваром цеха холодных закусок столовой КГПТО.

— Нужно не только приготовить, но и красиво подать то, что готовишь! Украшаю блюдо — и получаю удовольствие! И когда люди это оценивают и говорят спасибо, это вдвойне приятно. И спасибо звучит каждый день.

Ассортимент салатов приходится обновлять по ходу обеда. Их разбирают очень быстро. Фото: Динар Фатыхов

Причем спасибо говорят не только тогда, когда сотрудницы столовой находятся на своих рабочих местах. Каждую из них работники комплекса знают в лицо и, встречаясь на улицах в городе или по дороге на предприятие утром, обязательно подходят, здороваются.

Многие посетители столовой КГПТО признаются, что такой выпечки, как у Фаурии Ахметовой, нигде больше не пробовали. Фото: Динар Фатыхов

Фаурия Ахметова пекарством занимается уже четверть века. До 2020-го жила в Набережных Челнах и работала на хлебокомбинате, а когда перебралась в Нижнекамск, устроилась на ТАИФ-НК. Таких пирожков, пирогов и булочек с маком, как признаются многие посетители столовой, в жизни не пробовали. А рецепт, с улыбкой делится мастерица, довольно прост:

— С душой надо работать с тестом. Оно же живое, поднимается, дышит. Чтобы было мягкое и вкусное, нужно и самой быть доброй, со светом в душе!

В обеденное время у линии раздачи столовой царит нешуточный ажиотаж. Фото: Динар Фатыхов

В этой столовой группа «Реального времени» оказалась как раз в начале обеда. И, сказать честно, ажиотаж у линии раздачи с блюдами царил нешуточный.

— Обедаем здесь часто. Каждую смену приходим. С 15-го года работаем здесь и практически всех здесь знаем. Приходим как домой. Как мама, как жена накладывают, кормят, — охотно поделился впечатлениями оператор ТУ цеха №02 Динар Хазиев.

Динар Хазиев с 2015 года — завсегдатай заводской столовой. Фото: Динар Фатыхов

Его товарищ по цеху Андрей Нухратов дополнил, что и дома не всегда бывают такие блюда, как предлагают в заводской столовой. И за примером далеко ходить не надо:

— Изысканным блюдом этой столовой являются жареные кальмары. Такое блюдо дома, наверное, точно не все готовят! И всевозможные салаты, выпечка. Все вкусно — замечательно. По-домашнему. Персонал столовой всегда с улыбкой встречают. Очень доброжелательные женщины.

Андрей Нухратов: «В столовой предлагают блюда, которые и дома не всегда бывают». Фото: Динар Фатыхов

А вот на вопрос: есть ли что-то, что хотелось бы в столовой улучшить, ответа специалист КГПТО так и не нашел:

— Усовершенствовать? Честно? Ничего! Лучшее — враг хорошего. Зачем что-то менять, если здесь все очень и очень хорошо, — в конце концов определился наш собеседник.

Самая маленькая, но очень любимая

Это о столовой при НПЗ — самой первой на территории ТАИФ-НК. Здесь к моменту приезда группы «Реального времени» тоже царил нешуточный обеденный ажиотаж.

В столовой НПЗ в момент появления команды «Реального времени» тоже царил обеденный ажиотаж. Фото: Динар Фатыхов

Свежеприготовленные блюда разбирались мгновенно. Сплошным потоком к кассе двигались подносы. Как и в каждой столовой ТАИФ-НК, поражало разнообразие блюд, скорость и аккуратность работы немногочисленного коллектива. Успевать все и везде — это тоже искусство, достойное восхищения.

Скорость и аккуратность работы персонала столовой вызывают восхищение. Фото: Динар Фатыхов

Начальник цеха №01 НПЗ Павел Гаврилов признается, что единственное, что его расстраивает, — это то, что не каждый день получается побывать в столовой. Работа — на первом месте. Ну а что касается качества еды и обслуживания, то тут двух мнений быть не может:

— Впечатления — самые положительные: очень вкусно, красиво, сытно, разнообразно. Наши девочки — большие молодцы, и огромное им спасибо за их непростой, но такой необходимый труд!

Станислав Артемьев: «Вы посмотрите на сервировку!». Фото: Динар Фатыхов

— Вы посмотрите на сервировку! Посмотрите на то, насколько все выглядит аппетитно. А запахи?! Это не запахи! Это — ароматы! Наши девочки готовят отменные блюда, причем каждый день — разнообразие. Любимые? Очень борщ люблю — это из первых блюд. Плов — ум отъешь! Ну и выпечка! Вы пробовали здесь выпечку? Если еще нет, то обязательно! Только поторопитесь — очень быстро разбирают, — присоединился к разговору заместитель начальника цеха №13 РМЦ НПЗ АО «ТАИФ-НК» Станислав Артемьев.

Практически каждый собеседник журналиста «Реального времени», непременно особенно нахваливал выпечку. Фото: Динар Фатыхов

К слову, о пирожках и пирогах первым делом заговорил и еще один наш собеседник — начальник цеха №13 НПЗ АО «ТАИФ-НК» Альфат Садыков:

— Выпечка в нашей столовой божественная. Разумеется, здесь все очень вкусное, и все блюда приготовлены на высшем уровне, но выпечка… Мы и на все праздники стараемся заказывать в нашей столовой бэлеш для всего коллектива.

Андрей Моисеев: «В наших столовых вкусно, разнообразие и цены умеренные». Фото: Динар Фатыхов

— Всегда приветливые, радостные, родные лица. Они здесь давно работают. Мы их знаем — чьи золотые руки нас так вкусно кормят, — поделился впечатлениями с журналистом «Реального времени» начальник цеха №05 НПЗ Андрей Моисеев. Его удалось остановить уже на выходе из столовой. Он спешил по делам, но узнав, что речь о столовой, задержался на пару минут: — Ежедневно посещаем нашу столовую. Что радует, вкусно, разнообразие и цены умеренные. Посетили, была возможность, соседнее предприятие. Там в столовой сделали ремонт. Очень красиво, но в нашей душевнее!

Сильная команда

Настоящим открытием для журналиста «Реального времени» стало то, что общий кадровый состав сотрудников всех трех столовых (и это вместе с руководством!) — всего 35 человек. Но, как с гордостью подчеркнула Елена Бурундукова, это очень сильная команда.

— Главное же что? Чтобы человек работал с желанием. Если чего-то не умеет в начале карьеры, мы научим, — уверена она.

Во всех трех столовых АО «ТАИФ-НК» работает всего 35 сотрудниц. Фото: Динар Фатыхов

Взаимовыручка, помощь и поддержка друг друга, совместное принятие решений, во всем этом и есть командная работа. Все это сплачивает и дает положительный результат!

К слову, именно столовые АО «ТАИФ-НК» одними из первых среди промышленных предприятий Нижнекамска еще в 2019 году добровольно прошли все проверки и получили сертификат соответствия международной системы менеджмента безопасности пищевой продукции ХАССП.

Столовые АО «ТАИФ-НК» одними из первых среди промышленных предприятий Нижнекамска добровольно прошли сертификацию ХАССП. Реклама АО «ТАИФ-НК». Фото: Динар Фатыхов

В текущем году сертификат был успешно продлен. И это — еще одно документальное подтверждение соответствия системы общественного питания в компании самым строгим требованиям и достойное дополнение к самому главному — признательности и благодарности всего коллектива заводов и предприятий АО «ТАИФ-НК». И не только его.