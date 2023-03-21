«Зная, что входят в башкирское сословие, дважды подчеркнуто называют себя татарами»

Из истории пермских татар

Фото: из фондов ПКМ

В Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ презентовали книгу авторского коллектива краеведов и историков «История татарских деревень Октябрьского городского округа Пермского края». Автором-составителем, научным редактором книги выступил доктор исторических наук, профессор Файзулхак Ислаев. Книга посвящена истории татарских поселений Октябрьского городского округа Пермского края и представляет собой первую попытку целостного изучения происхождения пермских татар, истории их поселений на протяжении многих столетий.

В этногенезе пермских татар приняли участие тюркские группы разного происхождения, проникавшие в регион в разные исторические периоды с III по ХV век.

В книге раскрываются особенности формирования этнической истории пермских татар, миграционных процессов в регионе. Рассмотрены вопросы колонизации региона, народных волнений в крае. На примере различных источников описана история 23 деревень округа. В приложениях впервые систематизируются данные по всем переписям населения, начиная с 1623—1624 годов, относящиеся к татарским деревням района. Предлагаем вниманию читателей отрывки из данной книги.

Происхождение и этническая история пермских татар

По основным компонентам материальной и духовной культуры татары Пермского Прикамья, при всей их самобытности и своеобразии, качественно не отличаются от поволжских татар. Поэтому неслучайно пермских татар считают этнографической группой казанских татар.

История происхождения и формирования пермских татар своими корнями уходит в глубокую древность и по времени охватывает эпоху не менее двух тысяч лет. Неразрывно связана с этнополитическим процессами, которые происходили в тюркском мире, охватили не только просторы Евразийских степей, но и более северные, лесные и лесостепные районы Пермского Прикамья.

Река Сарс, Октябрьский район (Пермский край). Фото: Maximovich Nikolay/wikimedia.org/CC BY 3.0

Не вызывает особых споров тезис о том, что первые тюрки появились на Урале в III—VI веках, и их появление связано с гуннами в период Великого переселения народов. Археологи отмечают широкое распространение в Пермском Прикамье медно-бронзовых копей, кинжалов, нефритовых браслетов, наконечников стрел, ножей, которые имеют ближайшие аналоги в памятниках Западной Сибири и Прибайкалья. Не исключено, что эти предметы были принесены тюркскими племенами, время от времени просачивающимися через Уральские горы в Восточную Европу.

В пользу ранней тюркизации территории Октябрьского городского округа говорит целая номенклатура названий тюркских родов и племен, сохранившаяся в названиях рек и речушек бассейна рек Ирень, Сылва, Шаква: Большой и Малый Телес (Тәләс), Сеп, Большой и Малый Тарт, Чат, Сарс, Бия, Кунгур, Таз, Аз, Аш, Ош, Барда, Бартым...

Булгарский след

Значительное влияние на формирование пермских татар оказали булгары. В письменных источниках булгары упоминаются с VI века с момента их появления в степях Причерноморья и Приазовья... Булгары в Пермском Прикамье встретились не только с предками коми-пермяков, удмуртов, вогул, остяков, башкир, но и с предками пермских татар, что оказало влияние на дальнейшее формирование последних. Появились места постоянного проживания булгар. Значительное количество наконечников стрел и другого оружия, булгарской керамики, обнаружены в бассейне реки Сылва, где в настоящее время имеются татарские поселения. Следы булгар и исламской религии обнаружены при раскопках Рождественского городища, что свидетельствует о ранней исламизации края.

Многочисленные остатки булгарской материальной культуры свидетельствуют не только о торгово-экономических отношениях, но и об этническом проникновении булгар. Об этом свидетельствуют и булгарская топонимика, например, название деревень Болгары в пригороде города Перми и в Оханском районе Пермского края.

След Золотой Орды

На протяжении многих столетий формирование татар происходило на основе прежних тюркских родо-племенных образований. Первые татары появились в Пермском Прикамье уже в период монголо-татарских завоеваний в начале XIII века или еще ранее. Именно в период Золотой Орды произошло формирование татарского народа из разных родо-племенных компонентов, поэтому это государство европейцы называли татарским. После распада Золотой Орды образованные Казанское, Касимовское, Астраханское, Сибирское, Крымское ханства и Ногайская Орда были татарскими государствами. Довольно продолжительное время Пермское Прикамье находилось под влиянием Казанского ханства. После покорения Казанского ханства Иваном Грозным начинается борьба между Ногайской Ордой, Сибирским ханством и Российским государством за влияние на Сылвенских и Иренских татар и остяков.

Сылвенские и иренские татары

Начиная со второй половины XVI века в письменных источниках появляются сообщения о сылвенских и иренских татарах. Их происхождение большинство исследователей связывают с казанскими татарами. Считается, что они появились в Пермском крае после покорения Казани Русским государством, пытаясь тем самым избежать насильственного крещения. Вынужденное переселение татар нельзя исключить. Тем не менее закрепление за пермскими татарами этнонима «татары» нельзя объяснить только миграцией волжских татар, так как происхождение пермских татар имеет более сложный характер.

Муллинские татары

Некоторые дополнительные штрихи к вопросу о происхождении пермских татар дают материалы суда от 29-го марта 1794-го года. Жители этих деревень жаловались на незаконный захват их земель и притеснения, чинимые управляющими князей. Свои права на занимаемые земли они доказывали следующим образом:

«В XII столетии предки их, татары, пришедши из Азии, поселились около рек Волги и Камы, а затем покорили живших по реке Чудской, и свое кочевье не только здесь основали, но и распространили по речкам, впадающим в Каму. Они, хотя и были под властью Кипчаковских и Казанских царей, но по юртам имели своих князей, в царствовании Грозного, по покорении им Казани, жившие при устье р. Муллы, муллинские татары, имели у себя Урак-бей Маметкулова и назывались его подданными, а на нижней Мулле жил и именовался князем брат оного Малой Урак-бей Сиюндук, бей Маметкулов. Отец их Маметкул отправлял должность имама и муллы и потому своему именованию и те назвали Мулла».

Анализ данного прошения дает дополнительные сведения о происхождении пермских татар. Уточняется время их появления здесь — это XII век. Факт завоевания ими земель в бассейне реки Чусовой и пребывания под властью казанских царей, а значит — вхождения в состав Золотой Орды и Казанского ханства. Прошение свидетельствует о том, что они управлялись своими князьями, даже называются имена князей. Прекрасно зная о том, что они входят в башкирское сословие, дважды подчеркнуто называют себя именно татарами.

Прекрасно зная о том, что они входят в башкирское сословие, дважды подчеркнуто называют себя именно татарами.

Уже за 1570-м годом сылвенские и иренские татары отражены в Сибирских летописях. Это было связано со строительством Сылвенского острожка — укрепленного поселения, солепромышленником Яковым Строгановым на Сылве на татарских землях «для утеснения Сылвенских и Иренских татар, остяков и Чусовских, и Яйвинских и Ильвенских и Косвинских вогулич». А в 1581 году Сылвенские и Иренские татары вместе с Сибирскими татарами попытались противостоять русской колонизации Пермского Прикамья, совершили нападение на город Соликамск: «Соликамскую посад взяша и пожгоса, и людей множества побита, селы разориша и поплениша».

Следов башкир в бассейне реки Ирень не обнаружено. Убедительным подтверждением этого тезиса являются материалы переписи населения начиная с 1623—1624 годов. Во всех документах до конца XVIII века местные жители отмечены как ясачные татары.

Писцовая книга 1623—1624 годов дает некоторое представление об этнических контактах пермских татар и остяков с пришлыми угро-финскими народами Поволжья — черемисами и мордвой. О том, что поселившиеся среди татар черемисы были пришлыми, свидетельствует тот факт, что некоторые из них отмечены как «новопоселенцы».

«Черемисских юртов было всего четыре, а один юрт — мордовский», — таким образом данная писцовая книга зафиксировала начало переселения народов Поволжья в Пермское Прикамье. Промежуточные результаты этого пере­селения показывают данные переписной книги 1679-го года, по которой в отдельных татарских селениях количество чувашей, марийцев, удмуртов было значительным. Особенно это отмечено в Карьевской четверти Кунгурского уезда. Например, в деревне Старое Карьево было девять юртов татарских, два юрта чувашских, два юрта вотяцких, один юрт черемиса.

В Верх-Иренской четверти в деревне Телес было 21 юрт ясачных и оброчных татар, восемь юрт чувашей, четыре юрта черемис. В деревне Копчиково Шаквинской четверти — девять юртов ясачных татар и один юрт чуваша. В целом, в селениях Верх-Иренской четверти на 214 татар приходилось 60 черемис, 11 чувашей и восемь удмуртов.

Татары. Пермь. Начало ХХ века. Из фондов ПКМ

Эта же тенденция зафиксирована и в переписи 1704-го года. Хотя общее количество татарского населения несколько уменьшилось, тем не менее межэтническое взаимодействие продолжает наблюдаться. Так, в деревне Усть-Турка в юрте татарского сотника Бажука Мамыкова находились два вотяка в качестве наемных работников. В целом, в 24 деревнях Верх-Иренской четверти среди 161 татарина находились 68 черемис, девять удмуртов, три чуваша. Это последняя перепись, когда в татарских деревнях наблюдаются представители других этносов.

Эта перепись впервые зафиксировала значительное количество поволжских татар в селениях. Деревня Горны, что в верховьях реки Арий, по данным переписи, целиком состояла из мигрантов с Поволжья.

В начале XVIII века властями были приняты решения, запрещающие совместное проживание с татарами представителей других этносов. Такие решения принимались властями для исключения влияния татар и исламской религии на нерусские народы. Тем не менее полностью исключить взаимодействие угро-финнов и татар в регионе не удалось, в результате соседние татарская и марийская деревни с одним общим названием Верх Тюш в настоящее время составляют единое поселение.