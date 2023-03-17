День в истории: Толстой лечится и осознает, вокзал горит, фигуристы состязаются

Чем примечательна дата 17 марта?

Фото: Олег Тихонов

Сегодня, 17 марта, Международный День святого Патрика. 17 марта Лев Толстой начал вести дневник, в Казани появился танковый центр «Кама», загорелся железнодорожный вокзал, в Петербурге состоялось первое состязание фигуристов на льду, появился музей Пушкина в Михайловском, открыли калифорний и объединили Италию. Родились танцор балета Рудольф Нуриев, художник Михаил Врубель, писатель Борис Полевой. Умерли император и философ Марк Аврелий, писатель и философ Франсуа Ларошфуко, политик и писатель Эдуард Лимонов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Лев Толстой завел дневник

17 марта 1847 года 18-летний Лев Толстой попал в казанский госпиталь, где начал вести дневник: ставил цели и задачи, отмечал свои достижения и неудачи, анализировал свои мысли и поступки. Его первая запись выглядела так: «17 марта. Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, и вот шесть дней, как я почти доволен собою. Здесь я совершенно один, мне никто не мешает, здесь у меня нет услуги, мне никто не помогает — следовательно, на рассудок и память ничто постороннее не имеет влияния, и деятельность моя необходимо должна развиваться. Главная же польза состоит в том, что я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души». Дневник он вел с небольшими перерывами, заполнял на протяжении всей своей жизни. В полном собрании его записи занимали 13 томов.

Источник: wikipedia.org

17 марта 1926 года между СССР и Германией было подписано секретное соглашение (в обход Версальского договора 1919 года) об организации в Казани школы танкистов. Это был центр «Кама», впоследствии преобразованный в танковое училище. Под школу передали здания бывших императорских казарм, учебное поле, полигон и стрельбище. Берлин организовал ремонт учебных классов и боксов, оснастил их специальным оборудованием. На советскую сторону была возложена административная часть и охрана объекта. Руководил школой немецкий начальник, подчинявшийся директивам вооруженных сил Германии. Также советский офицер обеспечивал коммуникацию между сторонами. Москва брала на себя расходы на топливо, боеприпасы и ремонт оборудования. Весной 1929 года, после проведения подготовительных работ, начались практические занятия. Курсантов учили вождению танков, стрельбе, взаимодействию с разными родами войск. Обучение в «Каме» не было массовым, поэтому за 4 года работы подготовили до 40 немецких танкистов. Пребывание курсантов в школе держалось в секрете. Немецкие военнослужащие приезжали в СССР через Польшу со своими паспортами, но под видом рабочих специалистов, едущих в Россию для работы по найму. К 1933 году проект «Кама» был свернут, работа центра была прекращена.



17 марта 1938 года родился Рудольф Нуриев. Во время войны был эвакуирован с матерью в Башкирскую АССР, где впервые увидел балет «Журавлиная песнь», начал танцевать в детском фольклорном ансамбле, а потом в балетной студии. В 17 лет поступил в Ленинградское хореографическое училище и начал танцевать в Кировском театре. В 1961 году на гастролях в Париже отказался вернуться в СССР, что было первым прецедентом среди советских артистов. В последние годы выступал как дирижер, приезжал в Казань выступить с балетами «Ромео и Джульетта» и «Щелкунчик».

Фото: kazan-opera.ru

17 марта 1992 года загорелось историческое здание Казанского железнодорожного вокзала. От строения остались только стены и фундамент, но, к счастью, обошлось без жертв. В 1993 году вокзал начали восстанавливать, к 1997 году приняли в эксплуатацию, при этом часть служб рассредоточили по другим зданиям на площади.

17 марта 2022 года «Реальное время» рассказало, что власти Набережных Челнов, которые, казалось бы, «погасили» скандальный конфликт, связанный как с перевозкой, так и захоронением умерших в 2020—2021 годах, рискуют получить его новое обострение. Буквально 5 марта сити-менеджер автограда Фарид Салахов подписал постановление, согласно которому спецслужбой по всем вопросам похоронного дела стало МАУ «Дирекция городского хозяйства». Между тем, согласно появившемуся четырьмя днями позже полному тексту постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, односторонний отказ местного исполкома от исполнения пятилетнего контракта на перевозку усопших с ООО «Кама Техтрак» признан незаконным. И владелец общества намерен не только взыскать с местных властей не полученные за эту работу деньги, но и восстановиться в правах.

Пушкин в Михайловском



17 марта 1878 года в Петербурге состоялось первое состязание фигуристов на льду. Коньки в Россию привез Петр I, он придумал новый способ крепления, привычный для нас, — прямо к сапогам. В 1865 году был открыт общественный каток в Юсуповском саду на Садовой улице в Петербурге, здесь и прошло первое соревнование. В 1881 году в состав «Общества любителей бега на коньках» входило около 30 человек.



Фото: Viktor Sagaydashin/ wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

17 марта 1922 года в селе Михайловском Псковской области учредили музей-заповедник Александра Пушкина. В состав заповедника входят: музей-усадьба «Михайловское» — имение матери поэта, музей-усадьба «Тригорское» — имение друзей поэта, музей-усадьба «Петровское» — имение прадеда поэта, музей «Мельница в деревне Бугрово» с действующей водяной мельницей, музей «Пушкинская деревня», где возрожден характерный для пушкинского времени портрет русской деревни, могила Александра Сергеевича и некрополь Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском монастыре, научно-культурный центр с фондохранилищем, постоянно и временно действующими выставками, двумя зрительными залами на 500 и 100 мест.

Фото wikipedia.org

Италия объединилась

17 марта 1861 года завершилось объединение южных и северных итальянских земель в единое королевство. Еще в конце 1850-х годов правящие круги Пьемонта старались не допустить созыва всеитальянского Учредительного собрания, так как они были против объединения путем территориального расширения Сардинского королевства и присоединения к Пьемонту. Но референдум 21 октября 1860 года одобрил слияние Неаполя и Сицилии с Сардинским королевством. В ноябре в его состав вошли Умбрия и Марке. К концу 1860 года Италия была почти объединена, не считая Рима с областью Лацио и Венеции. 17 марта 1861 года парламент объявил о создании Итальянского королевства во главе с королем Виктором Эммануилом II. Существовавшие в Пьемонте конституционные порядки были распространены на новое государство. Также благодаря строительству железных дорог основные области Италии были связаны между собой. В 2011 году Апеннинский полуостров отпраздновал 150-летний юбилей со дня объединения Италии, а правительство Италии объявило 17 марта выходным днем.

17 марта 1950 года в США в университете Беркли (штат Калифорния) искусственным путем получили новый радиоактивный химический элемент — калифорний. Название указывало на то, что открыть этот элемент было так же трудно, как 100 лет назад добраться до Калифорнии. Это чрезвычайно летучий металл. Он существует в двух полиморфных модификациях. Является одним из самых дорогих металлов в мире: его примерная стоимость составляет $6,5 млн за грамм. Калифорний используют в медицине, различных родах детекторов, а также при изготовлении мощных и чрезвычайно компактных источников нейтронов.