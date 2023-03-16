Остерман — торговец мотосакошами и автогонщик

История именного дома на Баумана, 70

Фото: pastvu.com. Дом Остермана - через дорогу, позади трамвая. 1930-е годы

Последние полгода у молодых казанцев на слуху название «Дом Остермана» — здесь проводят кино- и модные показы, перформансы, стендап-вечера, мастер-классы. Пожалуй, это редкий случай, когда в городе продвигают название дома как бренд, поэтому мы решили разобраться, что стоит за этим топонимом.

Автомобили и пылесосы



Дом Остермана — часть комплекса домов, состоящего из 66-го, 68-го и 70-го. И лучше бы его называть домом Каретниковых. Это были их особняки. Каретниковы были старообрядцами, один из домов был и местом для молитв. Потом 68-й купил купец второй гильдии Гайнутдин Мукминов, который с конца XIX века жил в этом доме, а потом приобрел его в собственность. Он, к слову, был одним из учредителей товарищества на вере под фирмой «Умид», занимавшегося изданием газет, журналов и книг. В доме располагался его мануфактурный магазин.

Остермановским же 70-й дом прозвали потому, что он с начала прошлого века принадлежал Остерману (тогда же появился пристрой, где сейчас располагается «Вкусно — и точка!»). Переехал сюда Евгений Наполеонович из дома Соломина-Смолина (Баумана, 62), в котором находился синематограф «Урания».

Дом на Баумана, 70 спроектировал в 1866 году Петр Аникин. Двумя годами ранее он построил гостиницу «Амур» (в первом, домодерновом варианте), а после — Покровскую церковь. Был он, к слову, городовым архитектором.

Фото: Максим Платонов/Реальное время

Как пишет краевед Лев Жаржевский, Остерман торговал вполне себе современными товарами. К примеру, немецкими и английскими велосипедами. Мотоциклами — их серийное производство было запущено в 1894 году. Мотосакошами — велосипедами со съемным мотором. Название пошло от фирмы Motosacoche, которая в 1900 году начала выпускать вспомогательный двигатель для велосипеда в подрамнике, то есть «двигатель в сумке».

Пылесосами — их электрическую версию (то есть без верчения ручек или системы ручек) запатентовали в США в 1901 году. Правда, первый такой пылесос был так велик, что его возили лошади.

Полотеры появились в 1904 году. Автор Альфред Понграц обанкротился, так что его дело продолжил инженер Эрнст Франке по заказу компании AEG.

И тому подобным, включая осветительную арматуру, чайники, утюги, револьверы и даже авто. В Казани электрификация началась в 1897 году, как раз с Большой Проломной (улица Баумана), а всего тогда по городу установили более 300 столбов с дуговыми фонарями.

Рекламный проспект Е.Н. Остермана. 1912 г. Архив Л.М. Жаржевского.

82 версты в мороз!

Неизвестно, продавал ли Остерман все свои товары успешно, но он, во-первых, учил ими пользоваться (во дворе стоял циклодром, то есть велодром). А еще много товаров ремонтировал — из его мастерских вырос механический завод Остермана. В 1914 году появился «Торговый дом «Е.Н. Остерман» в виде товарищества на вере с капиталом в 54 000 рублей. Владели им, помимо отца семейства, его жена Анна Антоновна, а также дети Михаил, Евгений, Анатолий, Александр.

Остерман родился в 1854 году, а умер 28 октября 1915 года. К этому времени его завод занимался военными заказами. 16 октября 1918 года его национализировали.

Незадолго до смерти, в январе 1914 года, Остерман участвовал в первом в России зимнем автопробеге по маршруту Казань — Лаишев — Шуран. Инициатором проекта был заведующий техническим отделом Казанской губернской земской управы Дмитрий Петрович Арцыбашев. Ранее он придумал взымать плату, чтобы ограждать дорогу Казань — Шуран деревянными щитами. А чтобы показать полезность этих щитов, устроил автопробег. Участвовали в нем казанские купцы-автовладельцы (а всего в городе было около 20—30 машин). Процесс снимали на камеру. Стартовали от Казанского газового завода, что в районе нынешних Ипподромной и Газовой (именно благодаря газу, кстати, у Казани и было освещение). В 15-градусный мороз.

Участники преодолели путь в 82 версты, позавтракали и поехали назад. Первое место в зачете занял купец Михаил Дмитриевич Кусаков, но он проиграл по времени ремонтов, так что по очкам победа ушла купцу Николаю Молоткову. А Остерман пришел вторым. Фильм о соревнованиях показали в кинотеатре «Аполло» — один из первых примеров казанской документалистики.