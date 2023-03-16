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День в истории: в ТАССР пришло московское телевидение, Гюго выдал бестселлер

00:00, 16.03.2023 6

Чем примечательна дата 16 марта?

День в истории: в ТАССР пришло московское телевидение, Гюго выдал бестселлер
Фото: wikipedia.org

Сегодня, 16 марта, в России поздравляют с профессиональным праздником сотрудников подразделений экономической безопасности органов внутренних дел. 16 марта в Казани прошли первичные торги на постройку здания для ветинститута, в Париже вышел в свет роман Гюго «Собор Парижской Богоматери», инженер-физик Роберт Хатчингс Годдард запустил первую в мире ракету на жидком топливе, в ТАССР началась трансляция телепередач из Москвы, был организован ОБХСС, создан первый советский автомобиль ГАЗ-М1. Родились художник Файзулла Аминов, один из изобретателей радио Александр Попов, писатель-фантаст Александр Беляев, кинорежиссер Бернардо Бертолуччи, оперная певица Тахира Менаждинова. Умерли композитор Марс Макаров, ученый Яков Перельман, писатель Виктор Славкин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Карале, Хрущев!

16 марта 1894 года в Казани прошли первичные торги на постройку здания для ветеринарного института. Позже, после переторжки, началось строительство трехэтажного каменного строения с подвалом. Двухлетняя стройка на Арском поле обошлась в 60 тысяч рублей, образом служила военно-медицинская академия Санкт-Петербурга. Над фасадом работал Генрих Бернардович Руш, позже занимавшийся железнодорожным вокзалом, домом Шамиля и Чернояровским пассажем. Зодчие экономили на всем, но результат получился качественным. Даже принц Ольденбургский в один из своих визитов в Казань в то время высоко оценил красоту здания института, который открыли еще и потому, что через Казанскую губернию пролегал один из основных международных путей продвижения гуртов промышленного скота — ветеринарный институт служил своего рода ветеринарно-санитарным кордоном между Азией и Европой. В 1986 году заведение переименовали в Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Николая Баумана.

Фото pastvu.com

16 марта 1948 года в Ленинграде родился художник Файзулла Аминов. Учился в институте имени Репина на графическом факультете, сотрудничал как иллюстратор с журналами «Нева», «Аврора», «Костер», «Хочу все знать», различными издательствами (более 40 книг). С 1997 года — доцент кафедры рисунка художественно-промышленной академии. Занимался оформлением гостиницы «Невский Палас», подготовив 300 акварелей и 12 масляных холстов. Его работы находятся в пинакотеке города Дюссельдорфа, в петербургском зале «Манеж» и частных коллекциях Германии, Франции, Финляндии.

16 марта 1962 года по всему Татарстану началась трансляция телепередач из Москвы. С того момента все население республики могло видеть на своих экранах главу правительства СССР Никиту Хрущева и разнообразные развлекательные программы. Больше всего татарстанцам нравилась телепередача «Телевизионное кафе», которая в будущем превратилась в более узнаваемый «Голубой огонек».

Фото millattashlar.ru

16 марта 2016 года в Казани умер баянист и композитор Марс Макаров. Песни начал писать еще в Казанском музыкальном училище, начав с композиции «Киек казлар» на стихи Хасана Туфана. Также этот творческий тандем создал песни «Агыла да болыт агыла», «Ай чыга Арча кырыннан». Макаров был участником поездки в Хельсинки в 1968 году, вместе с Ильгамом Шакировым, Рустемом Яхиным, Айратом Арслановым, Венерой Шариповой и Маратом Ахметовым встретившись с президентом Финляндии Урхо Кекконеном. В 1986 году в фирме «Мелодия» вышла его пластинка с певицей Флерой Сулеймановой.

16 марта 2022 года «Реальное время» рассказало, как президент Татарстана Рустам Минниханов выступал на совещании, посвященном вопросам социально-экономической поддержки регионов России, сообщив: «По КАМАЗу снижение объемов производства может достигнуть 40%. И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих».

Фото: Дмитрий Резнов

Боремся с хищениями

16 марта 1937 года был организован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), который позже переименовали в Подразделение экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Поэтому именно сегодня представителей этой службы поздравляют с профессиональным праздником. Изначальная цель службы в общих чертах сохранилась и сейчас — контролировать порядок в экономической сфере.

16 марта 1936 года был создан первый советский автомобиль ГАЗ-М1. Он был назван в честь Вячеслава Михайловича Молотова, на тот момент председателя Совнаркома. Машину собрали на Горьковском автомобильном заводе. Модель называли «Молотовский-первый». Прототипом «Эмки» был американский автомобиль Ford Model B. Машины были похожи, однако все же в техническом плане М-1 достаточно сильно отличался от «американца».

Фото wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Гюго грянул

16 марта 1831 года в Париже опубликовали роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Во время прогулок по городу писатель часто заходил в Нотр-Дам и очень беспокоился за судьбу собора. Это и вдохновило Гюго в 1828 году взяться за написание романа, в котором он хотел сохранить память об архитектурном наследии, используя невероятные возможности литературы. Множество поколений вдохновлялись произведением и с интересом и восторгом наблюдали за судьбой цыганки Эсмеральды и влюбленного в нее Квазимодо. Виктор Гюго преследовал цель заставить людей задуматься о судьбах архитектурных памятников, и у него это получилось — уже спустя некоторое время после выхода романа сначала во Франции, а затем и по всей Европе поднялось движение за реставрацию и сохранение готических сооружений.

16 марта 1926 года инженер-физик Роберт Хатчингс Годдард запустил первую в мире ракету на жидком топливе, что положило начало приближению человека к звездам. Для того чтобы ракета взлетела на 12 метров, Годдарду понадобилось 17 лет упорной работы. Он верил, что именно жидкое топливо — ключ к успешному развитию ракетостроения, так как у него намного больше преимуществ перед твердым топливом, и он оказался прав: первый советский спутник отправился на орбиту в 1957 году благодаря ракете на жидком топливе. При жизни заслуги Годдарда не признавались в полной мере, но без его трудов в современном мире могло и не быть межпланетных перелетов.

Фаниль Каримов
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комментарии

  • Анонимно 16 мар
    27 лет и 22 метров...
    Учёные и изобретатели фанатики.
    В хорошем смысле этого слова.
    Годами работают, чтобы потом человечество пользовалось их трудами.
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  • Анонимно 16 мар
    Ничего не перепутали со 2-м рисунком? Это, вроде бы, старое здание Ратуши (на нынешней пл. Свободы), а не здание Ветеринарного института с колоннами (на Компрессорном)
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    Анонимно 16 мар
    Это здание Ветеринарного института напротив Арского кладбища по улице Ершова.
    Ныне там завод (с 1941 года).
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    Анонимно 16 мар
    Это не старое здание Ветеринарного института с колоннами!, это факт.

    А на Н.Ершова сбоку бывшего серого здания ныне Транснефти, когда-то в советское время сидели ветеринары.
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  • Анонимно 16 мар
    не пойму, а до 1962 года в республике не было что ли телевидения?
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    Анонимно 16 мар
    До 1970 года, когда мы сьехали с бабушкиной квартиры на ул. Пушкина, д. 18 (ныне д.54/1), в 50 метрах от Театра оперы и балета им. М. Джалиля!, все удобства по нужде для жителей, были во дворе справо от входа, в выгребных, хлорных ямах, М и Ж!
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