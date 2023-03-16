Российскому бизнесу нужны ангелы

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, как санкции изменили венчурный рынок России

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Сегодня в Казани открывается XVII Российский венчурный форум, перенесенный в конце марта прошлого года на неопределенный срок «по независящим от оргкомитета причинам». Мероприятие, пострадавшее из-за санкций и напряженной геополитической ситуации, всегда позиционировалось как одно из ключевых событий для венчурной индустрии и стартапов. Аналитическая служба «Реального времени» изучила, с какими итогами венчурная индустрия России вошла в 2023 год, кто из инвесторов остался на рынке и где в 2023 году стартапам искать деньги.



Россия осталась без западных фондов

В прошлом году венчурный рынок сократился во всем мире, однако масштабы сжатия в России значительно превышают общемировые показатели из-за экономических условий, вызванных санкциями. Объем венчурных сделок достиг минимума с 2017 года, отчиталось Агентство инноваций Москвы: в России было заключено 163 сделки, из них 119 пришлись на стартапы Москвы.

Данные Агентства инноваций Москвы

Несмотря на беспрецедентный спад, 2022 год стал вторым после 2021-го по объему венчурных инвестиций в Россию. Их объем сократился до $1,2 млрд, но это все равно больше, чем в 2020 году. На 2021 год пришелся расцвет венчурного рынка России, стартапы буквально завалило деньгами западных фондов, тогда объем венчурных инвестиций в страну вырос более чем в три раза — до $2,6 млрд, из них 2,08 — это Москва.



Данные Агентства инноваций Москвы

Если не учитывать январские сделки с Miro и Acronics , которые в феврале заявили об уходе из России, то объем венчурного рынка России в 2022 году составил всего $561 млн, Москвы — $408 млн.



Данные Агентства инноваций Москвы

Москва сегодня — центр инвестиционной активности в стране. На нее стабильно приходится более половины венчурного рынка — как по объему, так и по количеству сделок. За Москвой традиционно следуют Санкт-Петербург и Татарстан, в основном за счет инвестиций в компании, зарегистрированные в ОЭЗ «Иннополис».

Данные Агентства инноваций Москвы

Мировой венчурный пузырь сдувается

Стоит отметить, что после рекордного 2021 года глобальный венчурный рынок тоже начал сдуваться. Основной проблемой стало повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Последнее десятилетие ставка не поднималась выше 2,5%, а в 2020 году, чтобы поддержать экономику, ФРС снизила ее почти до околонулевых уровней. Из-за этого традиционные активы, облигации и депозиты, стали неинтересными для инвесторов, и они начали массово инвестировать в стартапы.

Однако, стремясь сдержать инфляцию в США в марте прошлого года, ФРС начала повышать ставку, которая к декабрю достигла 4,25—4,5% годовых — самого высокого уровня с 2017 года. Аппетит частных инвесторов к стартапам резко упал, но все еще превышает показатели 2020 года.



Данные Агентства инноваций Москвы

Ставка на госфонды и бизнес-ангелов

Абсолютно все инвесторы снизили свою активность в прошлом году, но особенно это было заметно по частным фондам, сократившим объем инвестиций в 4 раза по сравнению с 2021 годом.

Иностранные инвестиции в российские стартапы сократились в три раза. При этом все сделки были заключены в первые месяцы 2022 года. Во втором полугодии не было ни одной сделки с иностранными инвесторами.

Государственные фонды единственные из всех инвесторов формально увеличили объем инвестиций на 7%, но этот рост обеспечен одной сделкой на $190 млн c Ixcellerate — российским оператором дата-центров.



Бизнес-ангелы участвовали в 44% сделок, на них пришлось более половины от общего количества и объема инвестиций pre-seed и seed раундов. По мнению экспертов, владельцы частного капитала продолжат наращивать свою активность и инвестировать в российские высокотехнологичные компании из-за невозможности размещения капитала за рубежом.



Средний размер венчурной сделки в России в 2022 году сократился на 43% и составил $5,58 млн. Сильнее всего от сокращения инвестиций пострадали стартапы на поздних стадиях, поскольку в предыдущие годы более половины объема поздних раундов обеспечивали именно зарубежные инвесторы. Внимание других инвесторов переключилось на менее опытные стартапы: 70% из них привлекли свои первые инвестиции. Средний возраст компаний, которые привлекают инвестиции, снизился с 5 лет в 2021-м до 3,5 года в 2022-м. Инвестиции чаще привлекали ИТ-компании с B2B продуктами. Фаундеры 80% стартапов — это мужчины.



Венчурный рынок испытал одно из серьезнейших потрясений

«Российская экономика оказалась гораздо устойчивее и сильнее, чем ей предрекали и чем от нее ожидали. Но венчурный рынок испытал одно из серьезнейших потрясений за всю свою историю, и кстати, если из статистики исследования Агентства инноваций Москвы убрать сделки Miro и Acronis, то падение окажется еще более существенным, чем приведенные там цифры, поэтому не все так однозначно», — говорит Алексей Таранов, руководитель Стартап Хаба ИТ-парка имени Башира Рамеева.

Ключевые факторы падения рынка — это отток западных инвесторов и релокация многих технологических компаний, а также части российских фондов и бизнес-ангелов. «Те, кто остался, сместили фокус на стратегические инвестиции, связанные с замещением зарубежного ПО, которому прогнозируют еще минимум три года активного роста», — пояснил он.

«Бизнес-ангелы и корпоративные инвесторы сохранят и приумножат свою активность, среди них появляется много новых и активных игроков из числа бывших технологических стартапов и топ-менеджеров корпораций. Вполне вероятно, что они-то и смогут поддержать венчурный рынок России, — считает Таранов. — Также некоторые фонды создали так называемые российские «дочки». То есть деньги есть».

Часть ИТ-компаний сегодня разделили бизнес, открыв новые компании вне РФ, но при этом сохранив офисы исследований и разработок в России. Это значит, что часть активов останется и будет развиваться. «Также, потеряв европейский и северо-американский рынок, мы активно пошли в недооцененные рынки Южной Америки, Азии, Арабских стран и других так называемых дружественных нам стран», — говорит эксперт.



По словам Таранова, стартапы ИТ-парка и Бизнес-инкубатора в прошлом году привлекли инвестиции от фондов и ангелов в размере 400 млн рублей. Еще 44 татарстанские компании получили гранты в сумме более 750 млн рублей от Фонда содействия инновациям, в том числе 7 компаний-резидентов «ИТ-парка» — на сумму более 89 млн рублей.

Глава Стартап Хаба ИТ-парка подчеркивает, что венчурные инвестиции резко снизились во всем мире: в частности, российский рынок упал приблизительно на 40—60%, США — на 30—40%, глобальный — на 30—35%.

В 2023 году инвестрынок относительно 2022-го, по его прогнозам, может вырасти за счет появления новых внутренних фондов, сделок, которые начаты в прошлом году, и за счет корпоративных сделок и инвестиций. «В цифрах прогнозы не сделаю, — предупреждает он. — Жду новый фонд в Татарстане, скрестив пальцы. Работу над ним уже начали».

«Русский венчур» не живет по американским учебникам

«В 2022 году все стало сложнее, чудес не бывает, — говорит основатель United Investors и автор телеграм-канала «Стартап дня» Александр Горный. — Фаундеру и в прошлом году надо было как можно раньше определиться, на каком рынке он работает, и не мешать Россию с условными Штатами, а теперь это стало, по сути, юридическим требованием. Новое дополнительное условие — сразу покинуть Россию физически, если делаешь западный проект».



У будущих основателей, которые выберут Россию, по словам Горного, появляется дополнительная развилка — пытаться идти по настоящей стартаперской дороге, как в американских учебниках, или заниматься «русским венчуром». «Цель «настоящего» — продажа на миллиарды долларов. Цель русского венчура — продажа за миллиарды рублей, — демонстрирует разницу Горный. — План Б для настоящего — продажа за десятки миллионов долларов. План Б для русского венчура — выход в дивиденды. Настоящий не выходит в прибыль, может быть, никогда. Русский венчур стремится стать безубыточным в первый год».

Международному стартапу всегда проще и выгодней из России уехать: «РФ в обозримой перспективе не станет лучшей стартап-локацией из всех стран на планете, и даже не войдет в десятку-двадцатку, — считает он. — Что бы нам такое сделать, чтобы в России ожил венчурный рынок и заколосились единороги? Ответ очень простой: что ни делай, не будет этого. Единичные успехи — да, индустрии — нет. Массового венчура в американском его понимании в этом десятилетии Россия не увидит».

Как считать, чей стартап?

Татарстанская компания «Спутник» в прошлом году привлекла 60 млн рублей, рассказал «Реальному времени» Василь Закиев, сооснователь компании «Спутник», экс-руководитель проектов бизнес-инкубатора казанского и челябинского ИТ-парков. Из татарстанских компаний, привлекших инвестиции в 2022 году, он вспомнил также KazanExpress.

«Вообще, это мировая проблема — как считать, чей стартап, — размышляет Василь Закиев. — Где основатели? Где бизнес и основные продажи? Где юрисдикция? Где самоопределился? В нашей компании работает 50 человек, из них только пятеро находятся в Казани. Офиса, по сути, нет, но налоги платим в Казани». Также, по словам Закиева, можно по-разному оценивать, какая компания все еще является стартапом: в венчурном мире это компания, которая еще не продалась стратегу, не вышла на IPO и растет быстрее рынка, то есть «не стала спокойной дивидендной дойной коровой».

«Любой успешный стартап как можно раньше выходит на весь российский рынок, если работает в России. В своем регионе запирать себя вредно. Поэтому и за регионами следить не надо — у кого что-то получается, тот не только дома работает», — считает Александр Горный.

Более 30 единорогов в мире создано российскими иммигрантами, отметили в Агентстве инноваций Москвы. Стартапы с российскими корнями чаще всего открывают бизнес в США. Больше всего инвестиций второй год подряд привлекают компании в сферах HR & WorkTech, FinTech и Business Software.

«Помогите безопасно вытащить деньги из-под матрасов»

Сооснователь «Технократии» Булат Ганиев считает, что сегодня в России назрела необходимость упростить процедуру частного инвестирования в стартапы.

«Когда в 2022 году начался кризис, многие побежали снимать деньги из банков, потому что подумали, что сейчас все рухнет. Сегодня в кэше денег очень много в России, и люди хранят их где-то под матрасами, — считает он. — При этом сегодня есть большой запрос на инвестиции в ИТ. Но в России сложное законодательство с точки зрения инвестиций в стартапы. Надо иметь ООО, всей семьей идти к нотариусу. А если ты не в России, то вообще сделки не совершишь. В Америке есть потрясающий формат — одностраничник, когда люди просто кинули деньги на карту, подписали бумагу — и законодательство такие инвестиции защищает».

Надо законодательно защитить таких частных инвесторов: «В ИТ-парке есть бизнес-инкубатор, там все стартапы нормальные, ни один из них не скам. Они в очень понятных сегментах работают, и многим из них инвестиции в 10—20 млн рублей могли бы помочь вырасти, — предлагает Ганиев. — Но сейчас эти деньги под матрасом».