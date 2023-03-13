Кварацхелия о протестах в Грузии и спортсмены, ставшие актерами / Реальное время Live
Для многих спортсменов карьера не ограничивается только футбольным поле, бассейном или мячом. Многие из них уходят и в другие сферы нашей жизни — кино не стало исключением. Скорее, даже наоборот: режиссеры частенько нуждаются в физически подготовленных актерах — как на главные роли, так и в массовку. Джонни Вайсмюллер — американский спортсмен-пловец, пятикратный олимпийский чемпион, сыгравший Тарзана в популярных приключенческих фильмах. Да и в принципе далеко ходить не надо: вспомним Анну Семенович, российскую актрису и певицу, которая еще и мастер спорта России международного класса по фигурному катанию на коньках. Говоря о текущих событиях, не можем не упомянуть протесты в Грузии, которые вспыхнули в стране на фоне принятия законов об иноагентах, от которых в конечном итоге правительство отказалось. Футболист Хвича Кварацхелия, нынешний полузащитник «Наполи» и сборной Грузии, которого мы помним как игрока «Рубина», покинувшего после начала СВО Россию, заявил, что «будущее Грузии — в Европе» . О том, какие еще события происходили в мире спорта, поговорим в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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