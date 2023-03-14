Таинственный образ маркизы Елизаветы Михайловны Паулуччи

Как выглядела хозяйка земель Свияжского уезда, чей дядя убил Лермонтова

Фото: Елизавета Мартынова, фрагмент фото Шарля Бергамаско. Из архива автора

Краевед и филолог Лариса Лукьянова, занимающаяся исследованием истории семейства маркиза Паулуччи, напоминает, что Елизавета Паулуччи была хозяйкой земель Свияжского уезда, простиравшихся от села Ключищи до села Шеланга, что на правом берегу реки Волги под Казанью, и знаменитого на всю округу затопленного Куйбышевским водохранилищем острова Маркиз, который еще на лоциях 1911 года назывался островом Маркизы Паулуччи. А как она выглядела?

Незнакомка Маковского

Казалось, ее образ не откроется нам никогда. Нашлись портреты тети и дяди, обеих ее бабушек, фотографии супруга, сыновей и много кого еще, но только не самой маркизы Елизаветы Михайловны Паулуччи, урожденной Мартыновой.

Талантливый и очень популярный среди аристократов художник Константин Маковский, написавший великое множество женских портретов, в 1880-е годы жил долгое время в доме маркизов Паулуччи в Петербурге на Адмиралтейской набережной, 12, снимая два этажа для семьи и один, верхний, себе под мастерскую. Можно ли согласиться и поверить, что свою очаровательную хозяйку он так никогда и не написал? Ею может быть одна из его «дам в черном, красном…», одна из многочисленных «незнакомок» или других нераскрытых образов.

Мне особо близка его «Незнакомая в черном платье», портрет которой украшает Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Картина написана в 1885 году: элегантное черное платье с отделкой из белого кружева, дополненной букетом ярких роз, бант-склаваж с брошью из драгоценных камней на шее, браслеты на запястьях, легкий веер в руке, роскошное боа ласковым пушистым зверьком на коленях, аккуратно уложенные темные волосы и глубокие голубые глаза. Именно такое сочетание цвета волос и глаз отличало представительниц рода Елизаветы Михайловны по материнской линии.

Константин Маковский. Незнакомая женщина в черном платье. Фото: ar.culture.ru

Приведу дословное описание картины, сопровождающее сам портрет. Оно так созвучно образу маркизы, созданному в моем воображении, что точнее и не выразить: «Статная женщина восседает на бархатном кресле. Строгость видна во всем — утонченном наряде, слегка напряженных руках и прическе, из которой не выбивается ни один волосок. Ощущение бесконечной роскоши дополняют золотые кисти на кресле и дорогой старинный гобелен. Но что чувствует сама незнакомка? В ее глазах нет и тени радости, а на губах и намека на улыбку. Кто она и какова ее история? На этот вопрос нет ответа, не осталось информации даже о ее имени».

В чем же секрет таинственности, за которой приходится искать ответ? Попытаемся привлечь известные факты, объединив их причинно-следственными связями.



Род Мартыновых и новое фото

Отношение высшего общества к Мартыновым после гибели на дуэли Михаила Лермонтова от выстрела Николая Мартынова, родного дяди нашей героини, просто выбивает почву из-под ног всех представителей рода. Дочерей приходилось вывозить за границу, чтобы выдать замуж, и держать в строгом секрете девичью фамилию, если авторитет в обществе супруга был недостаточен, либо смерть супруга лишала вдову такой защиты. Характерна история Елизаветы Соломоновны Шереметевой, тетки по отцу маркизы Елизаветы Михайловны Паулуччи, супруги Петра Васильевича Шереметева, основателя и строителя Юрина на Волге. Овдовев в 22 года, она, женщина умная, образованная и талантливая, была лишена достойного признания общества только потому, что происходила из рода Мартыновых.

Возможно, судьба страховала Лизу Мартынову, оберегала ее от повторения судьбы родной тети, убирая все то, что могло бы навести общество на след ее рода.

Николай Мартынов. Акварель Томаса Райта. 1843 год. Фото: ru.wikipedia.org

В 2019 году на глаза автора попалась фотография с фамилией «Мордвинова». За вице-адмирала Николая Семеновича Мордвинова вышла замуж сестра Фомы Кобле, деда по матери маркиза Александра Филипповича Паулуччи. Сама же надпись под фотографией, оказавшейся в качестве лота 347 на аукционе Bidspirit в 2019 году, содержала довольно путаные сведения:

«Лиза Паулуччи (урожденная Мордвинова), сестра генерала Павла Ушакова на костюмированном балу в Зимнем дворце 11 (24) февраля 1903 года. Фотография Ш. Бергамаско, СПб., 1903 г. 21х10. Проверанс: из наследия Ушаковых».

Упоминание имени Лиза и фамилии Паулуччи цепко потянуло за собой вопросы, ответы на которые опровергали надпись, сопровождавшую фотографию.

То, что Бергамаско в Петербурге звали не по-французски Шарль, а на немецкий манер Карл, это не беда. Но снимок не мог быть сделан в 1903 году. Карл Иванович Бергамаско, итальянский подданный, фотографировал с 1863 года, в 1891 году объявил о прекращении деятельности, а в 1896 году умер. Не мог снимок быть сделан и на костюмированном балу 1903 года: сильно декольтированное платье Лизы не соответствовало закрытым боярским нарядам, в которые были одеты все участники того бала.

Александр Молинари. Портрет Марии Антоновны Ушаковой, бабушки маркизы Елизаветы Паулуччи. Фото: ru.wikipedia.org

И новые подробности

Реальную почву под собой имеет лишь часть информации. Мать Лизы — из рода Ушаковых. У ее родного брата есть сын Павел — генерал Павел Ушаков, двоюродный брат Лизы. Потому фото из наследия Ушаковых без труда укладывается в родовую парадигму.

Надпись под фотографией, к счастью, заинтересовала не только меня. Устроители отблагодарили фотографа Сергея Максимишина за неоценимую помощь в идентификации модели фотографии и предоставление дополнительных сведений о ней. Так появилась новая подпись:

«Елизавета Михайловна Мартынова, жена камергера Александра-Николая Филипповича Паулуччи. Фотография Ш. Бергамаско, СПб, 1880–е гг. 21х10».

Новая датировка вполне реальна. Маркиза Паулуччи в этот период — зрелая замужняя дама. Живет в Петербурге, где семья владеет достойной недвижимостью, принимает гостей. У них был Федор Достоевский, Иван Гончаров подарил хозяйке только что переизданный «Фрегат «Паллада»». То есть чета Паулуччи вращается в аристократическом обществе, принимает приглашения на званые вечера, костюмированные балы...

На фотографии изображение в полный рост, на голове, повернутой в пол-оборота, надет кокошник. Разглядеть черты лица из-за малых размеров на фото сложно. При большем увеличении изображение расплывается, рябит в глазах, и приходится прибегать к методике просмотра написанных маслом картин, то есть на некотором отдалении.

Мечтаю найти художника, кто бы нарисовал карандашом по фотографии лицо крупным планом с прической как у Незнакомки в черном платье Константина Маковского и без кокошника.

Продолжение следует.

Лариса Лукъянова