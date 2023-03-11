Донат Мухаметшин, Bazzar: «Мы понимали, что нужно будет повзрослеть вместе с аудиторией»

Команда Bazzar рассказала о новом формате заведения, ожиданиях и инвестициях

Фото: предоставлено Донатом Мухаметшиным

После двухмесячного перерыва на ремонт вновь открывается, но уже обновленным, казанский клуб Bazzar на Профсоюзной. Как сообщил «Реальному времени» сооснователь проекта Донат Мухаметшин, реконцепция должна привести заведение к допандемийной выручке, а, возможно, позволит и превзойти ее. Как в кризисной ситуации развивать бизнес и открывать новые пути — в материале издания.

«Мы попали в совершенно другой мир»

Основная причина, по которой произошло обновление клуба, — это «взросление» аудитории проекта. По словам Мухаметшина, изменения были запланированы еще 5 лет назад, когда проект только начал развиваться:

— В принципе, мы пять лет назад, когда открывались, понимали, что нам нужно будет повзрослеть, бренду нужно будет повзрослеть вместе с аудиторией, поэтому у нас уже заранее была разработана концепция, которой мы сейчас придерживались и переделывали помещение просто под новые реалии. Нужно понимать, что за 3 года мы попали в совершенно другой мир, — отметил сооснователь заведения.

Мухаметшин не раскрыл сумму, которую потратили на ремонт заведения. Однако дал подсказку, что она составляет 20% от первоначальных инвестиций, вложенных в проект.

— Мы проинвестировали на старте деньги, эти деньги на старте были окуплены. Мы, по сути своей, на эти деньги сейчас сделали ремонт. То есть первоначальные инвестиции, которые были 5 лет назад, уже вернулись обратно, — подчеркнул собеседник издания. — В этом же суть и есть. Любой бизнес имеет срок годности, и задача любого предпринимателя — не забывать, что ребенок рано или поздно взрослеет, ему нужно покупать новые вещи.

Фото: предоставлено Донатом Мухаметшиным

При этом, как отмечает команда Bazzar, серьезных проблем по ходу реконцепции, несмотря на санкции, не возникло. Ключевую роль в этом вопросе сыграли импортозамещение и большой опыт работы на одной площадке.

— Как таковых проблем не было, но были в команде различные взгляды на тот или иной момент. Допустим, если мы говорим про планировку, то какая-то часть команды была за перепланировку, какая-то часть против. У каждого в команде свое мнение, и из-за этого были разногласия. А так проблем никаких не было. Все сглажено было, — объяснил арт-менеджер клуба Руслан Чячяков.

Решение об обновлении приняли сразу после новогодних праздников текущего года. После непростых кризисных времен зимние выходные «отработали хорошо». В связи с этим уже 15 января клуб закрылся на ремонт.

«Все бабки в обороте»

Цели на новый жизненный этап проекта амбициозны — выйти на допандемийную выручку, а лучше — превысить ее. Стоит отметить, что тогда она составляла около 350 тысяч рублей в день по выходным, около 600—700 тысяч — во время мероприятий. При этом обновленный бар начнет работать и по будням, «а статистики по будням как таковой, в принципе, у нас нет».

— Сейчас мы перенесли бары, добавили немножко посадку. У нас теперь есть легко возводимая и легко убираемая стена, которая дает возможность делать такие небольшие камерные мероприятия, квизы, условно говоря, на 50—100 человек максимум. Это как раз для того, чтобы оптимизировать процесс открытия и чтобы при этом не терялась атмосфера, потому что когда в пространстве на 400 квадратных метров находятся человек 100, выглядит это очень уныло, скучно, и люди чаще всего расходятся, — рассказал Мухаметшин об обновлении.

Фото: предоставлено Донатом Мухаметшиным

При этом планов по выручке на день открытия, 22 марта, команда не строит — слишком непредсказуемо. Согласно внутреннему списку, придет около 300—350 человек. Это не считая «линейных гостей».

— Выручку никакую вообще не планируем. К открытию нет смысла строить прогнозы. Это очень спонтанно. Всегда большое количество знакомых. Это все равно, так или иначе, welcome drink, угощения и все остальное. Там не на выручку работа идет, а на рекламу, — объяснил сооснователь заведения.

Заработать ту же сумму, что была потрачена на ремонт, планируется до конца лета. Если же новая бизнес-модель хорошо себя покажет, основная часть прибыли пойдет в дальнейшие инвестиции.

— Нужно еще понимать, что у нас грядут еще инвестиции. <...> Как говорили в 90-х, «все бабки в обороте». Из того, что мы заработаем, какая-то часть денег пойдет на покрытие расходов. Но чаще всего есть желание пойти в банк. Если какая-то модель опробована и все хорошо, то мы перекредитуемся и дальше будем масштабироваться.

«Сидеть и ждать, когда все станет хорошо, — можно не досидеть»

Гостей клуба в ближайшие полгода ждет не только ребрендинг, но и еще одно обновление — летний дворик. Его планируется открыть в день рождения Bazzar 18 мая. Сейчас идут переговоры:

— Мы проводили летом ивент, для которого взяли дополнительную территорию от мэрии и провели там всеобщую городскую вечеринку. У нас есть маленький дворик — летняя веранда, которая у нас обычно работает. К этой летней веранде мы летом открыли еще одну зону, которая от мэрии была. Сейчас же, когда мы откроемся, у нас будет работать основное помещение внутри и маленький летний дворик, но в планах открыть еще большую летнюю территорию, которой до этого не было, — отметил Чячяков.

Фото: предоставлено Донатом Мухаметшиным

Он также рассказал о том, как отразятся изменения на аудитории клуба:

— Я думаю, что у нас появится возрастная аудитория. Если раньше у нас была только молодая аудитория, то сейчас будут люди постарше, потому что мы их сами вырастили.

Как выяснило «Реальное время», команда подала заявление на регистрацию товарного знака «Баззаришь». Сооснователь клуба пояснил, что сейчас тестируются различные названия заведения на русском на случай, если названия заведений обязуют русифицировать.

Отвечая на вопрос корреспондента о рисках, Мухаметшин объяснил, что, несмотря на нестабильное время, искать новые пути и вкладываться нужно сейчас:

— Мы же не знаем, что будет. Но мы знаем, что нашей аудитории это актуально, мы знаем, что сами владельцы бизнеса и я, как управляющий партнер, готовы к новому циклу. Есть правило на фондовом рынке: покупать надо тогда, когда страшно, а когда все хорошо, чаще всего все дорого. Прогнозы реалистичные. Мы понимаем прекрасно, что форс-мажоры могут произойти в любую секунду. Но сидеть и ждать, когда все станет хорошо, — можно не досидеть, — отметил он.



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