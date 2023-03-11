ЦСКА и «Динамо» в борьбе за тройку и растерявший хватку «Ростов»

Прогноз на 19-й тур российской Премьер-лиги

Сегодня на российских полях продолжится девятнадцатый тур РПЛ, где развернулась борьба за медальную тройку и за выживание. «Динамо» и ЦСКА во что бы то ни стало нужно забирать по три очка, чтобы не отставать от лидирующей тройки, а «Ростову» нужно побеждать, чтобы удержаться в этой медальной зоне. Спортивная редакция «Реального времени» приводит свой прогноз на 19-й тур.

ФК «Краснодар» — «Динамо» Москва

Пожалуй, пару лет назад подобная афиша могла бы стать центральной в туре, но после памятных политических событий краснодарский клуб более не представляет прежней силы в российском футболе. Сильных легионеров здесь больше не водится, команда старается делать ставку на собственных (как и было предсказано) футболистов. Да и хозяин клуба, похоже, серьезно захандрил после того, как Россию забанили в официальных евротурнирах.

И все же «Краснодар» дома — это серьезное испытание для любой команды РПЛ, и «Динамо» не исключение. Тем более что никто пока не знает, какую команду выстроил ее новый наставник Владимир Ивич. Первый блин у него оказался комом: первыми пропустили от абсолютного аутсайдера лиги — московского «Торпедо», и по итогу так и не смогли увезти три очка — 2:2.

«Динамо» этой весной тоже разгоняется довольно тяжко. Сначала неожиданно уступили «Крыльям Советов» в Кубке России. Потом, правда, взяли реванш все с теми же самарцами в рамках Премьер-лиги, но качество игры все равно оставляло желать лучшего. Четвертое место москвичей не должно вводить в заблуждение, сегодня у «бело-голубых» серьезно сбились настройки. Последние три гостевые встречи они проиграли со счетом 1:2. Да и в целом команда Йокановича редко уходит без пропущенных.

Прогноз «Реального времени»:

«Быки» — очень забивающая, но и пропускающая команда. Разница голов краснодарцев — 33:31. Так что нас с вами ждет игра пропускающих и забивающих команд. Совершенно точно это будет «плюсовой» матч. Мы бы не ждали большой феерии голов, но команды должны поразить ворота друг друга.



1:2 — победа «Динамо»

Фото pfcks.ru

ЦСКА — «Крылья Советов»

И москвичи, и самарцы после возобновления сезона успели сначала удачно выступить в Кубке России, пробившись в полуфинал турнира, а потом проиграть в чемпионате — «крылышки» уступили «Динамо» (0:1), а ЦСКА проиграл «Сочи» (0:2). Таким образом, «красно-синие» проиграли второй матч кряду, а также вторую встречу подряд покинули поле без голов. Более того, игра с «Сочи» выявила новую проблему: «красно-синим» нужно серьезно поработать над позиционной обороной.

Если для самарцев, идущих в середине таблицы, ничего катастрофического не произошло, то «армейцам» нужно срочно исправлять ситуацию и выигрывать во что бы то ни стало, чтобы вернуться в гонку за медали. В турнирной таблице команда сохраняет пятое место, но отставание от московского «Динамо» растянулось уже до трех очков, так что команде Федотова нужно надеяться на неудачу «бело-голубых» в Краснодаре и добывать три очка самим.

В Премьер-лиге ЦСКА проиграл три матча и одержал всего одну победу в семи последних турах. В турнирной таблице команда сохраняет пятое место, но отставание от «Динамо» выросло до трех очков. На зимних сборах «армейцы» тоже не выглядели убедительно. Проиграли даже «Рубину», представляющему Первую лигу.

Что могут противопоставить москвичам «Крылья Советов»? То же самое, что казанцы: строгость в обороне и уповать на стандарты и редкие контрвыпады. Игорь Осинькин умеет ставить такую игру, когда это необходимо.

Прогноз «Реального времени»:

На домашней «ВЭБ Арене» у ЦСКА пять побед, две ничьи и поражение в восьми матчах. Меньше ЦСКА пропустили только «Спартак» и «Зенит». И тем не менее самарцы — очень цепкая команда, которая должна дождаться своего шанса. Поставим на результативную ничью.



1:1 — ничья

Фото fc-rostov.ru

ФК «Ростов» — «Пари НН»

Бойко пройдя осеннюю часть чемпионата и даже отвоевав себе третью позицию, ростовчане заметно сбавили после возобновления сезона. Матч с «Локомотивом» на своем поле стал уже третьим кряду без побед в официальных матчах с начала года.

В игре с «железнодорожниками» ростовчане не поспевали за быстрыми комбинациями соперника, показав, что физическая составляющая у них после зимы пока хромает. Правда, в рамках Премьер-лиги этот проигрыш стал для команды Валерия Карпина первым за последние пять туров и всего вторым в десяти домашних поединках сезона (6 побед, 2 ничьи).

Так что третья строчка пока неприкосновенна. При этом расслабляться ни в коем случае нельзя. «Динамо» наступает на пятки — у южан 35 очков, у «бело-голубых» — 32. В случае неудачи москвичи могут нагнать «Ростов».

Нижегородцы в прошлом туре ожидаемо уступили «Зениту» в гостях без каких-либо шансов на успех и занимают двенадцатое место, находясь всего в трех очках от зоны стыковых матчей. В пяти предыдущих играх на выезде у команды две победы, но есть и два поражения.

Прогноз «Реального времени»:

Несмотря на итоговое поражение с тремя пропущенными голами (впервые в сезоне), ростовчане показали приличную комбинационную игру. Южане сильнее гостей по всем фронтам, и единственное, что может помешать команде Валерия Карпина победить, — это их плохая форма. Но думается, что в этом матче «Ростов» справится и выжмет нужные голы.



2:0 — победа «Ростова»