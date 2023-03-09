Химический факультет: дом для тех, кто поначалу и не мечтал заниматься химией

Где работали Зинин, Бутлеров и Арбузовы?

Сегодня в нашей постоянной рубрике, в которой мы говорим об известных зданиях Казани и Татарстана, рассказываем о Казанской химической школе. Ей в этом году исполняется 188 лет, у нее есть не только великое прошлое, но и достаточно любопытная архитектурная история, которую можно изучить, сделав небольшой круг по университетскому городку. При этом все изыски местных зодчих за два века укладываются в формы классицизма — императорского и советского.



Да у них даже оборудования не было!



Когда в 1804 году создавался Казанский университет, в нем изначально предусматривалось создание кафедр химии и металлургии, также «технологии и наук, относящихся к торговле и фабрикам», на отделении физических и математических наук. При этом необходимого оборудования не было, так что назначенный читать лекции по химии и фармакологии Фридрих Гавриил Эвест рассказывал сначала про «определение тел естественных вообще, их разделение на органические и безжизненные». После его смерти два года преподавание химии вовсе не велось. А, к примеру, второй преподаватель, Иоганн Фридрих Вуттиг, посещал со студентами фабрики и заводы. В речах Ивана Дунаева было много религиозного, зато позже в университете появился Адольф Купфер, который, впрочем, вскоре был избран академиком в Петербург.



Так что историю казанской химической школы обыкновенно начинают отсчитывать с 1830-х годов, с Николая Зинина, который начал преподавать в 1835-м, причем не математику, как сам сильно хотел. Другим ученым был Карл Клаус. Первый получил кафедру технологии, второй — химии. Так и началась Школа.



В 1837-м во внутреннем дворе главного здания было построено здание, где разместилась химическая и физическая лаборатория. Проектировал его Михаил Коринфский. В 1833 году выпускник Петербургской академии художеств возглавил Особый строительный комитет, занимался также обсерваторией и анатомическим театром, что стоят рядом.

Заведующий химлабораторией стал Александр Бутлеров. Учился он у Зинина и Клауса, хотя его профилем была зоология и натуралистика. В результате первый уехал в Петербург, а второй — в Дерпт (Тарту).

После революции появилась кафедра физической химии при физико-математическом факультете, а возглавил ее вскоре Александр Арбузов. Его сын Борис, который стал здесь аспирантом, вспоминал, что тогда еще они работал в старом химическом корпусе, а в 1926-м кафедра переехала на улицу Толстого.

Фото sobory.ru

Переезды, сносы, новые объекты

В 1929-м был открыт Научно-исследовательский химический институт имени Бутлерова. И работать он должен был в здании на Маркса, 68, но уже летом его передали Казанскому химико-технологическому институту, который вместо исследователей начал готовить инженеров. КХТИ перешло в старое здание лаборатории. В результате в 1933 году появился отдельный химический факультет. А нынешнее здание было построено в 1953-м. Проектировал его старший преподаватель кафедры архитектуры в институте инженеров гражданского строительства Ахмед Бикчентаев. Он же придумал, как строить новое здание КИСИ, был первым татарским профессором архитектуры и любил пейзажи акварелью. Адепт советского неоклассицизма, Бикчентаев создал перекликающийся с основным зданием проект с массивной входной группой и колоннами коринфского ордера. Стоящий напротив Казанский национальный исследовательский технологический университет составляет ему художественную пару.

Химфак построен на месте Воскресенской церкви, в честь которой раньше называлась улица Кремлевская. Первый каменный храм здесь построили до 1671 года, второй — в 1734-м. Церкви прошли через все казанские пожары, это 1742, 1749, 1774, 1815, 1842 годы. Здесь, кстати, похоронен убитый пугачевцами полковник Иван Родионов, он прятался под главным престолом. В честь него вдова открыла Родионовский институт благородных девиц. Напомним, что дом Родионовых находился на месте физфака.

Вид с Воскресенской церкви на юго-запад. Вторая половина XIX века. Фото pastvu.com

Церкви разобрали в 1857-м и 1873-м. Гигантский, самый большой в городе храм построили по проекту барона Генриха Розена в 1890-м. Розен также занимался кафедральным собором Казанской иконы Божией Матери, правда, более всего строил в Иркутске. У Воскресенского собора было пять куполов. Интересно, что к нему относилась домовая церковь богадельни Крупенниковых (сейчас на ее месте представительство Турции в Казани). Все разрушили в 1933 году. При этом опустел он первоначально в 1920-м, в 1926—1929 годах в церкви жила община. Закрыть ее «поручили» Тюрко-татарского рабочему факультету — по тогдашней традиции, нужно было письмо от народа. Студенты попросил передать здание под дом культуры, правда, подписали письмо чуть более половины учащихся. Потом церковь хотели отдать под общежитие КомЖилСтроя, но потом начали разбирать — в 1932-м.

После преобразования в 1950-е архитектурная история здания не закончилась. В 2015 году здесь открыли лабораторный корпус — но он скрыт от большинства, поскольку находится во дворе Химического теперь уже института.

Также стоит сходить и во двор основного корпуса, где, если вы зайдете со стороны Университетской, с 1863 года на месте химической школы работает музей. В частности, можно попасть в кабинет заведующего или мемориальную лабораторию. В этом здании Зинин получил синтетический анилин, а Клаус открыл рутений.