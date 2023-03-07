«Нефтехимик» неудержим! Превосходства «Ак Барса» в этой серии не наблюдается

Олег Леонтьев пересмотрел взгляды на вратарский вопрос, и это сыграло главную роль

Фото: КХЛ

Если вас удивляет, что после четырех матчей татарстанской серии плей-офф счет 2-2, значит, вы недостаточно пристально следили за «Нефтехимиком». О том, что эта команда точно поборется и не даст спуску «Ак Барсу», было очевидно, еще когда нижнекамцы боролись за право сыграть в этом плей-офф. Цепкая, боевая команда с желанием доказать и в которой работают все — вот только краткая характеристика нынешнего коллектива Леонтьева. А вот с «Ак Барсом» все сложнее. О том, в чем причина отсутствия превосходства казанцев и как вратарская рокировка сыграла важнейшую роль, — в материале.

«Ак Барс» не впечатляет, и не последняя заслуга здесь у Нижнекамска

Пока лишь в одном матче этой серии казанская команда превосходила своего менее рангового соперника практически по всем показателям. В третьем поединке казанцы сумели быстро сломить настрой нижнекамцев, забросить сравнительно быструю шайбу и дальше уже задавить психологически. Помимо того матча ни о каком серьезном доминировании речи не шло — «Нефтехимик» грызется в каждом поединке за каждый метр, и даже во второй казанской игре (казалось бы, проигранной вчистую) доставили много неприятностей как в игровой составляющей, так и напихав в многочисленных стычках.

Сегодня «Ак Барс» не имел преимущества ни в одном из трех периодов. Даже краткий отрезок в начале второго периода, когда гости оформят два гола, нельзя считать казанским — вспышка активности довольно быстро затухла, а «Нефтехимик» нарастил свои скорости и вскоре переломил встречу.

Можно, конечно, попенять на не самую удачную игру вратаря Тимура Билялова, но давайте будем честны — вратарь в принципе не должен быть ключевой фигурой для команды, которая закончила регулярку первой на Востоке, против команды, едва запрыгнувшей в «восьмерку». Решать игры должны нападающие, суммарная стоимость одной тройки которых дороже, чем стоимость всех нападающих «Нефтехимика». Вместо этого Радулов и компания больше заняты выяснениями отношений с соперниками, чем поиском своих возможностей. Девять минут штрафа, пятиминутное большинство — впустую.

Понятно, что отталкиваться лишь от Казани не стоит. «Нефтехимик» бьется так, как никто из андердогов в нынешнем плей-офф, и никому не повезло бы, достанься им команда Олега Леонтьева на ранней стадии.

Скромная команда оперирует тем, что имеет. Тут решающие голы в Казани забивают собственные воспитанники (Андрею Чивилеву всего 23), а в домашних встречах своей дебютной шайбой переворачивают игру 18-летние воспитанники — для Раиля Якупова это всего лишь пятая игра на уровне КХЛ! Пожалуй, самая симпатичная команда этого Кубка Гагарина дислоцируется именно в Нижнекамске.

Вратарский вопрос: Судницин стал спасением «Нефтехимика», а вот Билялов…

Следует честно признать, что одну из ключевых ролей (если не решающую) в серии сыграл вратарский вопрос для «Нефтехимика». Во втором и третьем матчах Андрей Тихомиров по-плохому «услужил» своей команде. Провал на старте второй игры вратаря в итоге исправить команде не удалось — казанцы свое дожали. А в первой нижнекамской игре все тот же Тихомиров упустил абсолютно «детскую» шайбу, не сумев как следует забрать безобидную шайбу в ловушку, за что получил молниеносное «наказание» от Петрова. Вряд ли такие ляпы могут положительно подействовать на полевых игроков, так что развал нижнекамской команды в третьем поединке был вполне ожидаем.

На этот раз Олег Леонтьев наконец-то понял, что делать ставку на не самого стабильного голкипера больше нельзя (не поздно ли?), и вернул в рамку Александра Судницина.

Как покажет игра, Александр подарит своей команде возможность держаться на плаву и во время многочисленных удалений (в том числе и во время пятиминутного штрафа), став ключевой фигурой в итоговой победе.

15 бросков вратарь отразит только за первый период, забетонировав ворота в самые сложные минуты, когда удалится Березин. Ни одной претензии не должно быть к Судницину и за две пропущенные шайбы в начале второго периода. В эпизоде с шайбой Петрова Александр сначала справился с опасным броском Кагарлицкого, вовремя подставив щиток, и лишь с добивания казанцы оформили-таки эту шайбу. А во втором голе шайба заскочила уже после двух рикошетов.

Зато после этого Судницин сработал так, чтобы дать шанс своей команде отыграть эти две шайбы еще до перерыва, в том числе подчистив все попытки «Ак Барса» во время пятиминутного меньшинства. 32 из 34 бросков отразит Александр, вот только кто теперь вернет две проигранные игры, которые мог спасти вратарь? Так или иначе, счет ничейный, и у Нижнекамска есть еще много возможностей.