Артемовская катастрофа, ситуация с мобилизованными / «Реальное время Live»
Американские СМИ опубликовали статью о том, что вооруженные силы Украины потеряли в боях под Артемовском, или Бахмутом, свои наиболее подготовленные подразделения. Напомним, что бои за Артемовск продолжаются уже несколько месяцев. Город штурмуют подразделения ЧВК «Вагнер», а ее руководитель Евгений Пригожин заявил, что сейчас Артемовск практически окружен. А накануне мы узнали, что из одного только Татарстана в зону проведения СВО было призвано 35 медиков из государственных больниц. Скажем несколько слов и о работе с мобилизованными — в Татарстане заметную роль здесь играет мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Совсем недавно он ездил в зону проведения СВО, где состоялась встреча Наиля Магдеева с руководителями подразделений и простыми бойцами из Татарстана. Эти и другие новости обсуждаем в обзоре «Реальное время Live».
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