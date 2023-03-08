День в истории: женщины вышли на улицы, умер Хатико

Чем примечательна дата 8 марта?

Фото: Wikimedia Commons

Сегодня, 8 марта, Международный женский день. 8 марта была издана первая книга басен Ивана Крылова, в Нью-Йорке прошел «Марш пустых кастрюль», Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом, в России началась Февральская революция. Родились журналист и просветитель Исмаил Гаспринский, художница Магдалина Мавровская, солист Большого театра Ирек Мухамедов, кинорежиссер Александр Роу. Умерли философ Алексей Введенский, композитор Гектор Берлиоз, конструктор дирижаблей Фердинанд Цеппелин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился Гаспринский

8 марта 1851 года родился Исмаил-бей Гаспринский. Обучался в Симферопольской мужской казенной гимназии, Воронежском кадетском корпусе, II Московской военной гимназии, путешествовал по Франции, Алжиру, Тунису, Египту, Греции и Турции. Публиковался в газетах и журналах Санкт-Петербурга, Москвы и Одессы. В 1879—1884 годах занимал пост городского головы Бахчисарая, в 1883-м начал редактировать первую крымскотатарскую газету «Терджиман-Переводчик», которая широко расходилась по всему тюркскому миру. Также писал учебники, занимался литературой. Считается одним из основателей реформаторского движения исламских народов империи — джадидизма.



Из фондов Музея Исмаила Гаспринского

8 марта 1914 года в селе Маминское Пермской губернии (ныне — Свердловская область) родилась художница Магдалина Мавровская. В 1934 году она окончила Татарский техникум искусств. В Казани было организовано шесть ее персональных выставок. Она внесла значительный вклад в развитие графики, работая в жанрах пейзажа, портрета, натюрмортов, жанровых композиций. Также она создала ряд акварелей, рисунков, эстампов (офорт, литография, монотипия), серии, посвященные Горькому, Тукаю, Пушкину.

8 марта 1960 года в Казани родился хореограф и танцор Ирек Мухамедов. В 1978 году он окончил Московское хореографическое училище и начал работать в ансамбле «Московский классический балет». В 1981—1990 годах был солистом Государственного академического Большого театра. В его репертуаре того времени главные мужские партии в таких балетах Юрия Григоровича, как «Иван Грозный», «Легенда о любви», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», классические спектакли «Дон Кихот», «Жизель» и «Раймонда». В 1990-м он начал танцевать в труппе Королевского балета в Лондоне, специально для него был создан спектакль «Иудино дерево», его последний балет. Позже преподавал в Королевском балете, Английском национальном балете, Шотландском балете, Балете Бордо, руководил балетной труппой Афинской оперы.

8 марта 2022 года «Реальное время» сообщило, что приход мечети «Шамиль» в поселке Борисково Приволжского района Казани добился признания права собственности на землю и само культовое сооружение. Участок земли изначально передавали под возведение мусульманского храма, однако разрешение на стройку не оформляли. Это создавало немало проблем для правового статуса мечети, которую удалось узаконить лишь 20 лет спустя.

Источник wikipedia.org

Первая книга басен Крылова

8 марта 1809 года в свет вышла первая книга басен Ивана Крылова. В небольшом сборнике были собраны 23 басни. После выхода книги популярность Крылова стала быстро расти. В 1811 году была издана вторая книга «Новые басни», которая дополняла первую. Всего Крылов написал 236 басен, которые вошли в девять пожизненных сборников, они переведены на 50 с лишним языков мира.

8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года на улицы Петрограда вышли десятки тысяч рабочих, которые несли лозунги «Хлеба!» и «Долой самодержавие!». Началась Февральская революция: 12 марта забастовка переросла в вооруженное восстание, войска стали переходить на сторону рабочих. Поздним вечером 2 марта 1917 года под давлением революционных масс император Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила Александровича, который отказался от власти, передав вопрос на решение Учредительному собранию. В стране установилось двоевластие: буржуазно-демократическую представляло Временное правительство, вторую, революционно-демократическую, — Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Источник wikipedia.org

Женские забастовки в Нью-Йорке

8 марта 1857 года работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды Нью-Йорка организовали марш по улицам Манхэттена, протестуя против низких заработков женщин и плохих условий труда — они работали до 16 часов в сутки. Участницы требовали повысить зарплату, улучшить условия труда и равных прав с мужчинами. Позже 8 марта было выбрано днем солидарности трудящихся женщин всего мира. Идея проведения этого дня принадлежала известной немецкой революционерке Кларе Цеткин. В России впервые Международный женский день начали отмечать в 1913 году. С 2002 года это нерабочий праздничный день.



8 марта 1910 года француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом, совершив экзаменационный полет и получив лицензию на управление аэропланом. Раймонда де Ларош — псевдоним, француженка изначально мечтала стать актрисой, потому решила сменить настоящее имя Элиза Леонтина Дерош. В июне 1919 года она сумела поставить два мировых рекорда — на высоту и дальность полета среди женщин. 18 июля 1919 года де Ларош и пилот двухместного самолета, на котором она планировала сдавать экзамен на допуск к профессиональным полетам, погибли в авиакатастрофе на аэродроме Кротуа. Девушка была пассажиркой.

8 марта 1935 года в Токио умер знаменитый пес Хатико, который ждал хозяина на станции Сибуя почти 10 лет. С 1923 года он жил в доме профессора Токийского Императорского университета Хидэсабуро Уэно, провожал его на работу и встречал на станции. В 1925 году Уэно ушел на работу и умер от инфаркта. Первые годы пес недоедал, подвергался издевательствам и побоям пьяных прохожих. В 1932 году о нем написали в «Токийской газете». В 1934 году собаке установили памятник. Мертвого пса нашли на улице недалеко от станции. У него был рак в последней стадии и филяриатоз сердца.