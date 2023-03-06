Татарстанские разборки в Казани, сюрпризы от андердогов и негодование Разина о недостатке внимания телевидения

Чем завершилась первая неделя плей-офф в КХЛ

Большое количество сюрпризов принесла первая неделя в розыгрыше Кубка Гагарина, но одна серия вызывает особый интерес — татарстанское противостояние «Ак Барса» и «Нефтехимика», где летят искры в каждой встрече. Андердоги смело забирают гостевые матчи у топовых соперников, а Разин негодует, что это мало кого интересует на телевидении. Чем запомнилась неделя в КХЛ — в итогах спортивной редакции «Реального времени».



Татарстанская серия — самая яростная в первом раунде Кубка Гагарина

Сколько лет существует КХЛ, а до него и российская Суперлига, столько в хоккейном сообществе ходят досужие разговоры, что две команды из Татарстана — «Ак Барс» и «Нефтехимик» — это звенья одной системы в иерархии. Столичные «барсы» якобы стоят выше нижнекамцев и при желании могут забрать себе нужные очки на правах старших.

Нижнекамцы из года в год пытались доказать, что никогда с «Ак Барсом» никаких «братских» чувств не имели и при возможности всегда готовы «цапнуть за бочок». Тем более что вот уже шестой год команда себя кличет «волками».

Вот и в этом сезоне команды по-настоящему грызлись в течение всего регулярного чемпионата, и Нижнекамск отгрыз нужные себе очки, но по-настоящему кровавая заруба началась в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. И пусть теперь хоть кто-то скажет, что в Татарстане есть «старшие» и «младшие» команды. Здесь есть злость, принципиальность, неуступчивость и настоящая спортивная (и не только) агрессия.

Победа «Нефтехимика» в стартовом матче и та дерзость, с которой молодые хоккеисты Нижнекамска обставляли казанских звезд, просто не могли не разозлить хоккеистов «Ак Барса», что вылилось в бойню в матче втором. Казанцы вышли уничтожать обнаглевших нижнекамцев.

Огромные цифры в разделе штрафных минут и массовое побоище, завершившееся потерей капитана на целый период для «Ак Барса», — вот краткая сводка по второму поединку. Но на деле все было куда серьезнее. Массовая драка, которую учинил вечно раздраженный Александр Радулов, а тут еще и наглость подслушивающего Порядина в прошлом поединке, которая расползлась на пятерки обеих команд. Видео, которое показывает, что дерби Татарстана — это серьезно:

Другой вопрос, почему Радулов выбрал в соперники пацана явно из другой весовой категории — Чивилев на 13 лет младше капитана «Ак Барса» и килограммов на 25 его легче. Но это уже вопрос к Александру. Чуть более равным бой вышел у Сафонова и Гончарова, продолживших у борта пихать друг другу краги в лицо.

64 минуты штрафа наберут команды по итогам матча (38—26), и эти цифры — лучший ответ всем скептикам, утверждающим, что в Татарстане есть команды, которые выше или ниже по иерархии.

Разин вновь в медийной повестке. Негодует о недостатке внимания телевизионщиков

Довольно актуальную проблематику поднял самый разговорчивый тренер из команд низшего эшелона Андрей Разин. Наставник «Северстали» посетовал, что по центральному спортивному каналу традиционно праймовое время уделяется футболу, а хоккей даже на решающей стадии чемпионата не освещается на должном уровне.

Первый игровой день розыгрыша Кубка Гагарина действительно преподнес множество сюрпризов — все топовые команды проиграли своим соперникам из нижнего посева, а в хоккейных пабликах уже окрестили 1 марта «лучшим днем в истории Кубка Гагарина». Однако телевизионщиков этот сюжет, видимо, не вдохновил.

«Мы не смотрим на другие команды, у нас своих проблем хватает. Интересный чемпионат, интересный плей-офф, это должно нравиться зрителям. Это федеральные каналы должны раскручивать, а то один футбол, блин. Тут такой классный плей-офф идет! Смотришь телеканалы, а там третью лигу обсасывают, а тут такие интересные матчи. Никого из экспертов даже не приглашают.

Фото: severstalclub.ru

У нас сегодня не взяли предматчевое интервью, после матча не подошли. А в футболе все знают, кто в какой туалет зашел, сколько бумаги оторвал», — сетовал Андрей Разин.

И с ним сложно не согласиться. В Россию возвращается большой футбол — возобновлены игры Кубка России, Премьер-лига стартовала в эти выходные, и остальные виды спорта резко ушли из центра внимания. Такой огненный плей-офф мог бы стать отличной стартовой площадкой для новых зрителей, которым мог бы понравиться хоккей. Но телевизионщики действуют по старому принципу — показываем то, что лучше смотрят. Рейтинги и оплаченную рекламу никто не отменял.

СКА не так уж неуязвим? Минск заставляет Питер понервничать

Любители хоккея, которые следят за Континентальной лигой хотя бы чуть больше двух лет, прекрасно помнят ту феноменальную серию СКА и минского «Динамо», которая произошла также в первом раунде плей-офф 2021 года. Тогда «зубры» заставили питерский топ-клуб не просто попотеть, а выглядели даже более симпатично. Но судейские решения и последующие скандалы серьезно подпортили общее впечатление от той серии. В итоге СКА прошел дальше и уже традиционно встретился с ЦСКА в финале конференции.

На этот раз «Динамо-Минск» не выглядел таким дерзким, как в том сезоне, а в плей-офф заскочил в последнем вагоне. Казалось, что тут безоговорочные 4—0 в серии с непобедимым СКА, который по всем соперникам в этом сезоне проходился исключительно как каток.

Однако уже в первый игровой день минское «Динамо» с изяществом и уверенностью расправилось с командой Романа Ротенберга, забросив в ворота питерцев шесть шайб — 4:6 итоговый счет. Такого СКА в этом сезоне никому не позволяли, да еще и на своем льду.

— Понимали, что соперник сыграл уже 10 матчей на грани вылета, — рассуждал после игры Роман Ротенберг. — По сути, у них уже шел плей-офф — они были в игровом тонусе. Мы готовились, тренировались, но где-то выпали из тонуса. Не смогли сегодня порадовать болельщиков — первый блин комом.

— Знаете, у победы много отцов, а поражение — сирота. Когда такой счет — всегда много причин. Соперник готовился по своей системе. Наверное, у них была игра жизни, — сказал наставник СКА.

Да, во втором матче питерцы ожидаемо разобрались с минчанами — 5:2, но чувствуется, что у «Динамо» еще есть запал, чтобы отобрать, по крайней мере, одну игру у себя дома.