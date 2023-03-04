«Рубин» перед второй половиной сезона: машина, которая должна проехаться по всем в Первой лиге

Перед весенней частью чемпионата есть полная уверенность, что казанцы выйдут в РПЛ

Вторая половина сезона стартует для «Рубина» через день, и все указывает на то, что казанский клуб под руководством Юрия Уткульбаева будет властвовать и доминировать в Первой лиге, пройдя остаток сезона без проблем. С новым наставником казанцы не проигрывают. Но так ли все безоблачно — разбирается спортивная редакция «Реального времени».

«Рубин» при Уткульбаеве идет без поражений

Давно болельщики «Рубина» не подходили к весенней части чемпионата с настроем полным уверенности. Если вспомнить годы безвременья Леонида Слуцкого, то даже в самый удачный его второй сезон в казанском клубе зимой ничего не предвещало, что весной команда ворвется в первую четверку чемпионата. Казанская команда тогда завершила первую часть чемпионата на 9-м месте таблицы, а о стабильности результата говорить не приходилось. Победы чередовались с поражениями. Да, весной начали с побед над «Спартаком» и «Зенитом», и уже по инерции заскочили на высокую позицию. Но это была скорее неожиданность, нежели закономерность.

В этот же раз казанцы идут на весну в статусе машины, которая никого не боится и никому не проигрывает. После пришествия Юрия Уткульбаева на место главного тренера «Рубин» сначала выиграл оба оставшихся тура осенней части чемпионата — обыграл «Уфу» (2:1) и «Нефтехимик» (2:0). А уже на турецких продолжительных сборах поочередно хлопнули как конкурентов по Первой лиге: «Уфу», «Акрон» и «Шинник», так и зарубежные клубы: болгарский «Берое» (2:0) и узбекский «Навбахор» (6:0). Обыграли и клубы Премьер-лиги «Крылья Советов» (2:1) и грозный ЦСКА (2:0) и не проиграли традиционно вязкому «Ахмату» (1:1). Таким образом «Рубин» Юрия Уткульбаева не проигрывает вот уже 11 матчей подряд, а это серьезная заявка на мощный весенний отрезок.

«Рубин» Юрия Уткульбаева не проигрывает вот уже 11 матчей подряд. Фото: rubin-kazan.ru

Бердыевский футбол с уткульбаевским налетом

Результаты — только часть причин, почему в Казани есть такая уверенность перед второй половиной сезона. Куда важнее — наполнение игры, которое у коллектива Уткульбаева появилось. Во-первых, команда перестала быть «дерганной». Это первое, что было необходимо устранить после времен Леонида Слуцкого, когда футболисты не видели перед собой «авторитета», перед которым необходимо отвечать за результат.

Панибратство а-ля «Квара», «Макар» или «Дюпа», с которым бывший наставник относился к футболистам вместо ожидаемой расслабленной и либеральной атмосферы принесли разброд, когда рамки между игроками и тренерским штабом были размыты. Субординация, уважение и чувство ответственности в том «Рубине» найти было сложно. Отсюда и такая дерганность футболистов, которые не видели ориентира и рамок.

Юрий Уткульбаев, как бы он сам не отрицал, является последователем философии Курбана Бердыева, пусть и со своей спецификой.

Аскетичность и строгость в управлении командой он привил довольно быстро. Футболисты стали четко понимать, где кто и что должен делать. Да, философия, что «сначала фундамент в виде обороны, а потом дом в виде атаки» у нынешнего «Рубина» не так ярко выражена, но особое внимание надежности мы видим. При этом команда совсем не гнушается играть первым номером с позиции силы.

Бердыевская манера «правления» довольно четко стала прослеживаться в турецких играх команды. Прагматичность в использовании своих моментов, упование на стандарты при заведомо сильном сопернике и строгость в обороне, когда результат добыт. Четко, по-бердыевски. Именно в такой манере казанцы обыграли серьезный ЦСКА. Сначала футболисты «Рубина» вытерпели стартовый навал «армейцев», перетерпели первые, самые трудные, 15 минут, а потом стали искать удачу в редких контратаках и редких стандартных положениях. Как итог — классически бердыевская победа над одним из топ-клубов РПЛ.

Жертвой такого по-хорошему наглого и агрессивного футбола стали даже «Крылья Советов», представляющие Премьер-лигу. Фото: rubin-kazan.ru

С Грозным, правда, пришлось помучиться, чем играть в футбол. Но это стандартная история с этим соперником. Но даже здесь можно отметить одну очень важную деталь: команда Уткульбаева по-настоящему борется до конца, не позволяя себе недорабатывать. Именно за счет характера казанцы сумели нивелировать разницу в классе.

А вот с «Уфой», «Навбахором» или «Акроном» казанцы с первых минут включали высокий прессинг и «душили» команды пока не додавливали до гола. Жертвой такого по-хорошему наглого и агрессивного футбола стали даже «Крылья Советов», представляющие Премьер лигу.

Правда, есть одна ложка дегтя. Матч с «Краснодаром-2» показал, что в играх с командами, которые предлагают жесткий, контактный футбол, казанцы начинают нервничать, а высокий прессинг уже перестает работать так хорошо, как хотелось бы. Именно эта деталь, пожалуй, единственная, которая может тревожить поклонников клуба.

У «Рубина» мощнейший состав, готовый для РПЛ

Объективно состав «Рубина» сегодня — лучший во всей Первой лиге. Так было, впрочем, и в первой половине сезона, однако фактор тренера все-таки сыграл свою роль. Несмотря на разговоры о том, что многие футболисты приходили под Леонида Слуцкого, команду так никто и не покинул. Даже Алан Дзагоев, которого лично звал его бывший наставник по ЦСКА. Остался и возрастной лидер — Олег Иванов, а также молодые — Илья Самошников и Виталий Лисакович.

Фото: rubin-kazan.ru

Помимо всего прочего в команду подъехало реальное усиление в лице Мераби Уридии, Эльмира Набиуллина и Александра Ломовицкого. Последний осень отыграл в РПЛ, а Набиуллин, после долгих скитаний по клубам РПЛ, возвращается в родные пенаты более опытным.

Таким образом к довольно серьезному атакующего потенциалу добавилась быстрота и в оборонительной линии. Эльмир Набиуллин может составить баланс для Самошникова и создать еще один потенциально опасный фланг из глубины. У казанского воспитанника хорошие данные атакующего защитника, способного помогать в позиционной атаке.

Другой вопрос, насколько хорош Ломовицкий? При Слуцком это был абсолютный статист на дорогом контракте. Если игрок за время аренды в «Химках» сумел переосмыслить свое место на поле и перезагрузиться, то он гипотетически может усилить среднюю линию. В своей лучшей форме этот полузащитник не имеет равных в Первой лиге и пригодился бы и для РПЛ. Вот только сумеет ли его правильно раскрыть Юрий Уткульбаев? Вопрос, на который мы получим ответ уже этой весной.