Рынок ретроавто: какие премиальные машины 1990-х продают в Татарстане

На одной из онлайн-площадок в республике выставлены на продажу автомобили Lexus, Mercedes-Benz и Chevrolet стоимостью от 1,3 до 1,65 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На рынке подержанных автомобилей Татарстана сохраняется предложение редких премиальных моделей конца прошлого века, сообщает «Авито Авто». На одной из онлайн-площадок в республике выставлены на продажу автомобили Lexus, Mercedes-Benz и Chevrolet стоимостью от 1,3 до 1,65 млн рублей.

Самым дорогим автомобилем в подборке стал седан Lexus IS 1999 года выпуска. Автомобиль с двухлитровым двигателем мощностью 155 лошадиных сил и пробегом 372 тыс. км продается за 1,65 млн рублей.

предоставлено пресс-службой Авито

Также в Татарстане продается Mercedes-Benz C-Class 1998 года выпуска. По словам владельца, автомобиль приобретался для сезонных поездок и прошел техническое обслуживание. Стоимость машины составляет почти 1,35 млн рублей.

предоставлено пресс-службой Авито

Замыкает подборку Chevrolet Caprice 1991 года выпуска с пятилитровым двигателем. За автомобиль с пробегом 145 тыс. км продавец рассчитывает получить 1,3 млн рублей.

предоставлено пресс-службой Авито

Подробнее о том, сколько стоит самый дорогой ретроавтомобиль в России и в какую сумму обойдется восстановление «Жигулей», — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин