Новые ПДД по электросамокатам вступят в силу с 1 марта 2023 года

Новые правила дорожного движения, касающиеся езды на электросамокатах и гироскyтерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, согласно постановлению на официальном интернет-портале правовой информации.



Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. Масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками — о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры.

Фото: realnoevremya.ru

В начале сентября Минтранс России подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности, пересекать дороги по пешеходным переходам.

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Маргарита Головатенко