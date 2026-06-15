РОАД: к 2030 году иностранные автомобили могут стать роскошью для россиян

Бренды, работающие при господдержке и защищенные от резких изменений таможенных пошлин, обеспечивают рынку стабильные условия — именно этот фактор, считает эксперт, будет играть все более важную роль

Фото: Динар Фатыхов

К 2030 году автомобили иностранного производства могут стать недоступными для большинства россиян. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации российских автодилеров (РОАД) Андрей Петренко.

По его словам, бренды, работающие при государственной поддержке и защищенные от резких изменений таможенных пошлин, обеспечивают рынку стабильные условия. Именно этот фактор, считает эксперт, будет играть все более важную роль в развитии автомобильной отрасли в ближайшие годы.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом российский авторынок продолжает пополняться новыми моделями. Как сообщает издание «За рулем», в ближайшие месяцы ожидается выход нескольких заметных новинок. Среди них купе-кроссовер Avatr 07, обновленный лифтбэк Changan UNI-V, гибридный внедорожник GAC S9, электромобиль iCaur V27, коммерческие автомобили бренда SKM и премиальный седан Senat 900.

Напомним, что в 2026 году стоимость обслуживания самых популярных в России автомобилей с пробегом выросла на 30%.

Наталья Жирнова