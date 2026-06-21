Спрос на подержанные китайские автомобили в Татарстане вырос на 20,5%

Самым востребованным китайским автомобилем с пробегом в Татарстане стал HAVAL Jolion

Фото: Артем Дергунов

Весной 2026 года спрос на китайские автомобили с пробегом в Татарстане увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики компании Avito Auto.

Средняя стоимость подержанного китайского автомобиля в республике составила 2,2 млн рублей. Наиболее заметный рост интереса покупателей зафиксирован к маркам Voyah и JAECOO — спрос на них увеличился более чем в два раза. В пятерку лидеров по динамике также вошли LIFAN (+39,3%), Chery (+34,5%) и Tank (+30,7%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди отдельных моделей максимальный прирост спроса показали Geely Tugella, интерес к которой вырос почти в четыре раза, Chery Tiggo 7 Pro — в 2,5 раза, а также HAVAL F7x (+82,9%), Chery Tiggo 4 (+70,8%) и Chery Tiggo 4 Pro (+59,3%).

Самым востребованным китайским автомобилем с пробегом в Татарстане стал HAVAL Jolion. В тройку лидеров также вошли Geely Monjaro и Chery Tiggo (T11).

При этом ряд моделей за весну подешевел. Наиболее заметное снижение средней стоимости зафиксировано у Chery Tiggo (T11) — на 17,1%, до 329 тыс. рублей. Также цены снизились на Geely Emgrand EC7 (-14,9%) и LIFAN X60 (-13,2%).

Вместе с этим экспорт автомобилей из Китая в Россию в мае вырос почти в четыре раза. Этот показатель стал максимальным с октября 2025 года.

Зульфат Шафигуллин