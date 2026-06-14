Средний чек обслуживания популярных авто вырос на 30%

А средний возраст машин увеличился до 11 лет

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году стоимость обслуживания самых популярных в России автомобилей с пробегом выросла на 30% — следует из анализа FIT SERVICE и «Авто.ру».

В исследование вошли 10 моделей: Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta, Lada 2114, Ford Focus, Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5Series и Volkswagen Tiguan.

За период с мая 2025 по май 2026 года средний возраст этих автомобилей увеличился на полгода и достиг 11 лет, а средний пробег превысил 162 000 километров. Чуть больше трети предложений на вторичном рынке находится в ценовом диапазоне от 800 000 до 1 500 000 млн рублей. При этом объем предложений за год сократился на 10,5% из-за естественного выбытия машин и общей динамики рынка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во втором квартале 2026 года заметно изменилась частота визитов в сервис. Чаще стали заезжать Lada Vesta (+11%), Lada Granta (+9%), Volkswagen Tiguan (+7%) и BMW 5series (+21%). В то же время количество обращений по Lada 2114 сократилось на 26%, а по Skoda Octavia, Toyota Camry и Kia Rio — примерно на 5%.

По стоимости обслуживания рост заметен почти у всех моделей. Сильнее всего подорожало обслуживание Toyota Camry: средний чек увеличился с 9 723 до 12 618 рублей (+30%). Также значительный рост показали Lada 2114 (+25%) и Lada Granta (+23%). Среди иномарок выделяются Kia Rio (+16%, до 10 460 рублей), Volkswagen Tiguan (+10%) и Hyundai Solaris (+9%, до 10 657 рублей). Умеренное удорожание зафиксировано по Ford Focus (+5%) и Skoda Octavia (+2%). Единственная модель с падением среднего чека — BMW 5series: расходы снизились на 5%, с 15 387 до 14 663 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что АвтоВАЗ планирует запустить платную подписку на свои машины.

Ильназ Юсупов