Спрос на автомобили с пробегом в Татарстане вырос на 16%

На вторичном рынке автомобилей Татарстана усилился покупательский интерес

Фото: Динар Фатыхов

На вторичном рынке автомобилей Татарстана в 2026 году усилился покупательский интерес. По данным аналитиков «Авто.ру», за первые пять месяцев года количество просмотров объявлений о продаже машин с пробегом выросло на 16%.

Одновременно увеличилось и предложение. В мае число объявлений оказалось на 4,1% выше январского уровня. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке за этот период выросла на 11,1% и достигла 1,48 млн рублей. Речь идет об автомобиле возрастом около 11,5 года и средним пробегом 153 тыс. километров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее востребованными моделями у покупателей остаются Lada Granta, Lada Priora, Lada Kalina, Lada 2114 и Hyundai Solaris.

Аналитики также отмечают усиление позиций китайских автомобилей на вторичном рынке. Среди машин возрастом до 15 лет доля китайских брендов за полгода увеличилась с 6 до 8%.

Наиболее активный спрос сосредоточен в сегменте автомобилей стоимостью от 800 тыс. до 3 млн рублей. На эту категорию приходится 38% всех просмотров объявлений.

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Зульфат Шафигуллин