Использование электронных водительских прав не потребует изменений в ПДД

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Применение электронных водительских прав не потребует внесения изменений в правила дорожного движения, их уже внесли в последний пакет поправок, рассказал ТАСС представитель силовых структур в кулуарах Х международной специализированной выставки «Дорога 2022" в Казани.



— В соответствии с законом, когда статус электронного водительского удостоверения будет утвержден, тогда ПДД будут давать возможность предъявлять его. Но для этого нужно, чтобы отдельным нормативным актом статус электронного водительского удостоверения был приравнен к бумажному. Поправки в ПДД уже не нужны, они шли пакетом последних поправок, внесены, и с 1 марта 2023 года будут действовать, — сказал он.

По его словам, изначально эта норма писалась под перевозочные документы, однако норму расширили под любой документ, который может предъявляться в электронном виде.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

ГИБДД разрешило водителям предъявлять права в электронном виде с 1 октября — удостоверение доступно в тестовом режиме в приложении «Госуслуги Авто».

О том, что ГИБДД хочет реализовать проект по введению электронных водительских удостоверений, начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников говорил еще в 2019-м.

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Маргарита Головатенко