Россиянам посоветовали не мыть раскаленный автомобиль холодной водой

Из-за перепада температур на лаке могут появиться микротрещины, а в местах сколов возможно отслаивание краски

Фото: Динар Фатыхов

Мыть автомобиль летом рекомендуется во второй половине дня, когда температура воздуха снижается, а кузов машины успевает остыть. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По его словам, резкое охлаждение нагретого на солнце кузова холодной водой может негативно сказаться на лакокрасочном покрытии. Из-за перепада температур на лаке могут появиться микротрещины, а в местах сколов возможно отслаивание краски.

Эксперт отметил, что холодная вода обычно не представляет опасности для лобового стекла, если на нем отсутствуют трещины и серьезные повреждения. Однако уже имеющиеся дефекты могут увеличиться под воздействием температурного перепада.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Особое внимание в жаркую погоду следует уделять тормозной системе. После интенсивного торможения диски и колодки сильно нагреваются, и их резкое охлаждение может привести к деформации тормозных дисков. В результате автомобиль может начать тормозить рывками, а на руле появится вибрация.

Ладушкин подчеркнул, что исправить такую неисправность зачастую можно только заменой тормозных дисков. Он также напомнил, что специалисты не рекомендуют подвергать горячие тормоза воздействию холодной воды сразу после поездки или интенсивного торможения.

Ранее сообщалось, что к 2030 году автомобили иностранного производства могут стать недоступными для большинства россиян. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации российских автодилеров (РОАД) Андрей Петренко.

Наталья Жирнова