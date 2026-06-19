Замгендиректора КАМАЗа: слухи о массовых забастовках — откровенное вранье

В руководстве челнинского автогиганта отреагировали на участившиеся случаи информационных атак на компанию

Фото: Сергей Афанасьев

Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности Сирень Галиакберов отреагировал на участившиеся случаи информационных атак на компанию. По его словам, среди населения враги намеренно распространяют откровенную ложь.

— Бывало, что разного рода ресурсы писали о простоях производства в периоды, когда их не было. Либо завышают негативные показатели, рассказывая о падении производства, продаж и т.д. То, что совершенно не соответствует действительности. Есть и откровенная ложь, и интерпретации с заданной целью. Например, звучащие сейчас сообщения о предстоящих увольнениях, простоях, массовых забастовках — откровенное вранье, — цитирует Галиакберова «Вести КАМАЗа».

Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Ранее появилась информация, что КАМАЗ сократил бюджет на инвестиции в 2026 году почти втрое в связи с ростом долгов. Позже гендиректор компании Сергей Когогин назвал ситуацию на рынке грузовиков «совсем грустной».

В начале июня на КАМАЗе с рабочим визитом побывал зампред правительства России Дмитрий Патрушев.

Зульфат Шафигуллин