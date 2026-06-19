Замгендиректора КАМАЗа: слухи о массовых забастовках — откровенное вранье
В руководстве челнинского автогиганта отреагировали на участившиеся случаи информационных атак на компанию
Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по безопасности Сирень Галиакберов отреагировал на участившиеся случаи информационных атак на компанию. По его словам, среди населения враги намеренно распространяют откровенную ложь.
— Бывало, что разного рода ресурсы писали о простоях производства в периоды, когда их не было. Либо завышают негативные показатели, рассказывая о падении производства, продаж и т.д. То, что совершенно не соответствует действительности. Есть и откровенная ложь, и интерпретации с заданной целью. Например, звучащие сейчас сообщения о предстоящих увольнениях, простоях, массовых забастовках — откровенное вранье, — цитирует Галиакберова «Вести КАМАЗа».
Ранее появилась информация, что КАМАЗ сократил бюджет на инвестиции в 2026 году почти втрое в связи с ростом долгов. Позже гендиректор компании Сергей Когогин назвал ситуацию на рынке грузовиков «совсем грустной».
В начале июня на КАМАЗе с рабочим визитом побывал зампред правительства России Дмитрий Патрушев.
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