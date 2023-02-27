День в истории: пролетарская татарская опера и Борис Годунов

Чем примечательна дата 27 февраля

Фото: Лариса Донина/kzntm.ru

Сегодня, 27 февраля, Всемирный день неправительственных организаций, в России — День Сил специальных операций. 27 февраля Земский собор избрал русским царем Бориса Годунова, в Лондоне впервые в мире начали выпускать журнал для женщин, в России опубликовали первую главу романа «Евгений Онегин», в США создали искусственный подсластитель сахарин, Казанский университет приостановил занятия. Родились писатель Шариф Камал, актриса Рузанна Хабибуллина, художник-мультипликатор Евгений Мигунов, певица Гелена Великанова. Умерли профессор Афанасий Щапов, автор первого в России проекта самолета Николай Телешов, физиолог Иван Павлов, политик Борис Немцов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В оперном про рабочих пою!

27 февраля 1876 года умер от чахотки специалист по истории русской церкви и народного самоуправления, один из основоположников идеологии народничества, профессор Афанасий Щапов. Выпусника Иркутской духовной семинарии и Казанской духовной академии, в 1861 году пригласили на кафедру русской истории Императорского Казанского университета, где он читал курсы лекций: «Об истории колонизации великорусского племени», «О славяно-русских религиозных верованиях» и «О внутренней истории XVIII века». 16 апреля 1861-го, присутствуя на панихиде по жертвам расправы с крестьянами в селе Бездна, произнес речь, которую закончил фразой «Да здравствует демократическая конституция!». За это был арестован и отправлен в Санкт-Петербург. После следствия его отстранили от преподавания и определили чиновником по сектантским делам при Министерстве внутренних дел. Однако Щапов нерегулярно посещал службу и вскоре был уволен. Позднее сотрудничал с журналами «Век» и «Современник». Его часто цитировал русский писатель Александр Герцен. В 1864-м по подозрению в связях с Герценом и Николаем Огаревым был выслан в Иркутск. Здесь Щапов продолжил заниматься журналистикой и читал публичные лекции до своей смерти.

Источник: wikipedia.org

27 февраля 1884 года в селе Татарская Пишля (Мордовия) родился писатель Шариф Камал. Настоящая фамилия — Байгильдеев. После медресе работал на строительстве железной дороге, был шахтером-забойщиком, рыбаком, учителем в татарской школе, учился в Стамбуле и Каире, также жил в Риге, Одессе, Батуми. Первые произведения опубликовал в 1905 году, помимо прозы, сочинял пьесы. После революции был редактором газеты «Кызыл Татарстан», научным секретарем Татарского дома культуры, инспектором республиканского Главлита, заведующим литературной частью татарского театра. Был исключен из Союза писателей СССР из-за близкого знакомства с Каримом Тинчуриным, Кави Наджми, Гумером Гали — жертвами репрессий, которых сам избежал. После смерти в Казани открылась его музей-квартира.

Слева направо: Шариф Камал, Гульсум Мохаммедова, Галимджан Ибрагимов, Карим Тинчурин, Галимджан Нигмати. Около 1935 года. Фото: из фондов Государственного архива РТ

27 февраля 1907 года Совет Казанского университета принял решение прекратить занятия до марта. Это происходило не впервые. В октябре 1905 года началась Всероссийская политическая стачка — один из важнейших этапов революции 1905—1907 годов. Российские университеты оказались единственным местом, где беспрепятственно проводили митинги и собрания. Неприкосновенность их зданий привлекала многих людей разных политических взглядов и превратила учебные заведения в трибуны революционных манифестаций. Казанский университет не остался в стороне. Он был единственным местом в городе, где разрешались собрания, поэтому здесь каждый день проходили политические митинги. Опасаясь разгула беспорядков, Совет университета решил с 17 октября закрыть заведение на некоторое время. В 1907 году было решено закрыть университет из-за требования его учащихся, протестующих против предания суду петербургских студентов Яновицкого и Шишкина. 12 марта занятия были возобновлены.

27 февраля 1930 года в Татарском академическом театре состоялась премьера татарской национальной оперы «Эшче» («Рабочий»). Музыку к ней написали композиторы Султан-Ахмед Габяши, Газиз Альмухаметов и Василий Виноградов, основой либретто стала поэма Мазита Гафури. «Эшче» была второй национальной оперой, которую создало это творческое трио. В 1925 году была написана «Сания» на либретто Фатыха Амирхана. «Эшче» показали в том же году в Москве на Всесоюзной олимпиаде национальных театров, оркестром дирижировал композитор Салих Сайдашев.

27 февраля 1994 года в селе Азигулово Свердловской области родилась актриса Рузанна Хабибуллина. В 2015-м, после театрального училища, стала актрисой татарского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева, также закончила институт культуры. Одна из самых активных актрис-блогеров.

Фото: Илья Репин

27 февраля 2021 года «Реальное время» рассказало, что годом ранее Татарстан потерял 47% турпотока в республику — почти половину по сравнению с 2019-м. В деньгах это только 40%: судя по всему, те 1,9 миллиона туристов, кто все-таки осмелились приехать, отрывались на всю катушку.

Бориску на царство

27 февраля 1598 года на царство был избран 46-летний Борис Годунов. В январе 1598 года предыдущий царь Федор Иоаннович умер без завещания, и мужская линия московской ветви династии Рюриковичей пресеклась. Трон временно заняла его вдова Ирина Годунова. Царя утверждал Земский собор, собрание представителей всех слоев населения, кроме крепостных. Годунов был братом царицы. В начале его правления служилые люди получили тройное годовое жалованье, сельские жители были на год освобождены от податей, а купцы могли торговать 2 года без пошлин, дворяне получили должности и чины. В состав России была возвращена часть территорий, утраченных во время Ливонской войны, продолжилось сближение России с Европой. Однако после трех неурожайных лет в начале XVII века, начался страшный голод. Годунову не удалось справиться с кризисом. Народ решил, что это божья кара за «неправильного» царя. В то же время появился самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного Дмитрия. В 1605 году Годунов заболел и умер. Царем стал его сын Федор, но вскоре произошел мятеж, и трон на некоторое время занял Лжедмитрий I.

27 февраля 1825 года Пушкин опубликовал первую главу романа в стихах «Евгений Онегин». Действие романа происходит с 1819 по 1825 годы. Виссарион Белинский назвал роман в стихах энциклопедией русской жизни, он рассказывает в подробностях, как жило дворянство в первой четверти XIX века.





Источник: wikipedia.org

Читайте «Дамский Меркурий»

27 февраля 1693 года в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин. Он назывался The Ladies' Mercury («Дамский Меркурий»). Концепцию издания разработал лондонский издатель Джон Дантон в 1691 году. Он уже издавал журнал, в котором публиковались материалы про религию, науку, любовь и брак, и обратил внимание, что в издание приходит много писем от женщин. И решил некоторые номера журнала посвящать темам, которые интересуют прекрасную половину. А впоследствии стал выпускать отдельный журнал. Он содержал по большей части картинки и изображения силуэтов модной одежды. Издание просуществовало только четыре недели.

27 февраля 1897 года в США впервые получили искусственный подсластитель — сахарин. Он практически не содержал пищевой энергии и в 300—400 раз был слаще сахара. Его и сейчас используют, чтобы подсластить напитки, конфеты, зубную пасту, жевательную резинку, печенье и лекарства. Вместо сахара его принимают больные диабетом и те, кто сидит на диете. Он зарегистрирован в качестве пищевой добавки E954.

