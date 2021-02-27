Как Татарстан собирается вернуть всех потерянных за пандемию туристов

В Госсовете обсудили вопросы экологического, сельского и промышленного туризма в республике

Фото: Илья Репин

В 2020 году Татарстан потерял 47% турпотока в республику — почти половину по сравнению с 2019-м. В деньгах потеряли только 40%: судя по всему, те 1,9 миллиона туристов, кто все-таки осмелились приехать, — отрывались на всю катушку. О том, как республика планирует восстанавливать и удваивать поток туристов, что мешает экотуризму, на какие деньги будут развиваться новые проекты в 2021 году, — в репортаже «Реального времени».

Татарстан в телевизоре, на автобусах и в турпакетах

О мерах реализации Стратегии развития туризма в РТ рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Например, сейчас Госкомтуризм РТ фокусируется не только на признанных направлениях, но и на малых городах республики. Учит специалистов из муниципальных районов, чтобы локальные муниципальные туристические маршруты могли предложить достойный сервис: «Нужно создать туристический продукт, который будет востребован самими жителями Татарстана», — пояснил Иванов.

Для повышения узнаваемости туристического бренда развивают линию межрегионального сотрудничества. Татарстан включается в линейку предложений крупнейших федеральных операторов — например, войдет в состав проекта «Великий Волжский путь» TUI Russia. А всего на сайте этого туроператора есть 13 маршрутов, связанных с нашей республикой.

Рекламные кампании Татарстана запускались и на щитах по всей России, и по радио. В Москве предложение посетить Татарстан размещали прямо на городских автобусах. А еще о нашей республике снимали передачи: «Поедем поедим», «По секрету всему свету», «Непутевые заметки», «Уникальные места России»... Словом, делается все, чтобы в России о нас не забыли.

«Нужно создать туристический продукт, который будет востребован самими жителями Татарстана», — считает Иванов. Фото: Максим Платонов

Грант — всему голова

В 2020 году Федеральное агентство по туризму проводило конкурсный отбор на предоставление грантов. И тут Татарстан размахнулся как мог. От нашей республики на конкурс поступило аж 108 заявок — чего мелочиться-то? Правда, победили только 18 (но и это вывело нас в топ-5 регионов-победителей). И получили они в общей сложности 47 миллионов рублей.

10 проектов-победителей развивают сеть глэмпингов на территории Татарстана, еще 8 — направлены на развитие туристской индустрии (новые маршруты, покупка автобусов и радиогидов, создание аудиогидов и т.д.). Выигранные деньги должны быть освоены в 2021 году.



Экологический туризм: главное — ничего не затоптать

Про организацию отдыха в заповедных зонах говорила руководитель дирекции по развитию природных территорий Оксана Саргина:

— Перед республикой стоят три ключевые задачи: сделать природные территории региона доступными для местных жителей таким образом, чтобы природные богатства не страдали; создать комфортные и доступные объекты отдыха на природных территориях; сформировать туристические маршруты и эффективно информационно их продвигать.

Понятно, что наладить экотуризм сложно, потому что нужно одновременно и сохранить экосистему, и привести туда туристов, да желательно побольше. Ну и еще по мелочи: решить проблемы с получением земельных участков, наладить дорожную систему, чтобы до таких участков было несложно добираться...

Наладить экотуризм сложно, потому что нужно одновременно и сохранить экосистему, и привести туда туристов, да желательно побольше. Фото: Илья Репин

Заместитель директора Института экологии недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов оценил природный потенциал развития экологического туризма в республике. Он сказал, что в Татарстане около 200 особо охраняемых природных территорий. И чтобы проводить там туристические мероприятия, нужны люди с профессиональной подготовкой — экскурсоводы-экологи.

Сельский и промышленный туризм: с фермы — на КАМАЗ



Про сельский туризм рассказал заместитель министра сельского хозяйства Ришат Хабипов. Правда, рассказывать пока особенно и нечего. С момента проведения форума по развитию сельского туризма в 2016 году мало что изменилось. Да и тогда было лишь определено понятие «сельский туризм» и разъяснено, кто такой сельский турист.

Но поскольку мы — аграрная республика, то от своих целей не отступимся. Так что на сельский туризм будет выделяться грантовая поддержка. Так что мы со своей стороны можем надеяться, что когда-нибудь гости наперегонки будут ездить к татарстанским фермерам, чтобы послушать крики петуха по утрам и попить парного молока (ну и узнать массу ценной информации о сельском хозяйстве).

Заместитель председателя комитета Государственного совета Тахир Хадеев проинформировал о разработке пилотного проекта экологического сельского туризма республики Татарстан. Сергей Иванов рассказал: это «ЭкоТат», проект историко-культурного, экологического и сельского туризма. Он настолько масштабный, что охватывает 9 муниципальных районов на северо-востоке республики — Арский, Атнинский, Балтасинский, Высокогорский, Кукморский, Мамадышский, Пестречинский, Сабинский и Тюлячинский. Правда, больше никаких подробностей не прозвучало. Что ж, увидим.



Проект историко-культурного, экологического и сельского туризма охватывает 9 муниципальных районов на северо-востоке республики. Фото: realnoevremya.ru

Обсудили и промышленный туризм: это когда посетители приезжают на предприятие и в рамках допустимого суют свой нос в производственные процессы. В Татарстане такие примеры есть: так, КАМАЗ давно и успешно водит по своим заводам не только партнеров и инвесторов, но и простых смертных туристов. Первая такая экскурсия прошла 19 апреля 2016 года. Заводы компании посещают жители республики, гости из других регионов России. Бывали там и туристы Германии, Турции, Азербайджана и других стран. Особой популярностью пользуется путешествие по конвейеру, где можно увидеть, как из отдельных деталей вдруг рождается автомобиль.

Менее масштабный, но более уютный маршрут уже давно действует в Кукморском районе. Он называется «Золотые руки мастеров Кукморского края» и включает в себя посещение Кукморского завода металлопосуды, Кукморского валяльно-войлочного комбината, знакомство с швейной фабрикой и за компанию — с краеведческим муниципальным музеем.

Задачи — архисложные и архиважные

Главной задачей своего ведомства Сергей Иванов назвал начало работы над нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Предполагается, что уже в этом году нацпроект будет принят, и основным его целевым показателем станет увеличение вдвое количества гостей в отелях республики к 2030 году. А значит, каждый год прирост должен быть 11%. Одной Казани с этим не справиться, придется привлекать и все остальные муниципальные образования.

Иванов рассказывает, что, даже несмотря на сложный год, в Татарстане открыли новые инфраструктурные объекты, запустили туристические маршруты. В Казани открылся новый отель, в Зеленодольском районе — глэмпинг, в Рыбно-Слободском — экопарк. Туристы могут полетать на воздушных шарах над островом-градом Свияжск или съездить в один из 11 районов республики по программе «1001 удовольствие за выходные»...

Маршрут «Золотые руки мастеров Кукморского края» и включает в себя посещение завода металлопосуды, валяльно-войлочного комбината, знакомство с швейной фабрикой и за компанию — с краеведческим муниципальным музеем. Фото: Илья Репин

Но главное — Татарстан пора позиционировать не только как центр туризма экскурсионного: у нас есть все, чтобы стать центром туризма событийного. Инфраструктуры для этого достаточно. Сергей Иванов в своем докладе мечтательно перечислил хобби туристов, которые могли бы лечь в основу потенциальных событий: бег, йога, танцы, интеллектуальные игры...

Но если так далеко не заглядывать и ограничиться 2021 годом, то нужно просто максимально быстро восстановить турпоток, вернуть его на прежние уровни и сохранить предприятия отрасли.

