Данис, остановись! Пример Мозякина для Зарипова не показателен — в 40 требует еще один контракт

«Ак Барс» и бывший лидер согласовали контракт на еще один год мучений

Информацию о достигнутой договоренности между «Ак Барсом» и Данисом Зариповым назвать новостью сложно — хотя бы потому что «зариповиада» началась еще по ходу сезона. Но тем не менее, даже самые ярые поклонники многолетнего лидера до последнего и все больше призывали капитана остановиться на мажорной ноте. Спортивная редакция «Реального времени» рассуждает, почему Зарипов не готов остановиться, в чем его принципиальная разница с бывшим партнером Сергеем Мозякиным, и каковы мотивы руководства казанского клуба в этом переподписании ветерана. Подробности — в материале.

Зарипов не остановится, пока ему будут «сыпать»

Споры о том, нужен ли ветеран в таком состоянии, в каком он подошел к плей-офф или с него хватит, возникли не на пустом месте — нападающий не первый сезон больше сидит, чем играет. В начале июня «Чемпионат» сообщал, что «Ак Барс» объявит о подписании нового контракта с Данисом Зариповым после встречи игроков с президентом клуба Наилем Магановым, а после Маганов должен был встретиться с Зариповым лично. Там же, по информации издания, стороны должны были договориться о финансовых условиях нового соглашения и сообщалось, что срок контракта составит один сезон. Денежные условия сделки во многом будут зависеть от итогов медосмотра, который ветеран проходил в Швейцарии.

По информации журналиста СЭ Артура Хайруллина, зарплата обговаривается на уровне 10-15 миллионов рублей. Учитывая, что продление, судя по всему, неизбежно, уже этот факт можно считать победой — озвученная зарплата на уровне новичка. Впрочем, даже эти деньги кажутся немаленькими, учитывая, что Зарипов все больше исполняет роль «дядьки» в раздевалке, нежели вносит большой вклад в результат.

Что можно понять из всей этой истории? Как минимум что Данис Зиннурович не готов заканчивать с хоккеем до тех пор, пока по личному контракту еще что-то предлагают. Это сильно диссонирует с тем, что произошло на неделе в Магнитогорске, где местная легенда в те же 40 заявил о завершении карьеры.

Сергей Мозякин, в паре с которым Зарипов брал два из пяти своих Кубков Гагарина, закончил карьеру нынешним летом. Фото metallurg.ru

Ветеран Континентальной хоккейной лиги Сергей Мозякин, в паре с которым Зарипов брал два из пяти своих Кубков Гагарина, закончил карьеру нынешним летом, отлично понимая, что не дотягивает до нескольких круглых цифр личной статистики всего ничего.

На счету Мозякина 928 (419 шайб) очков в Континентальной хоккейной лиге — до заветной 1000 всего 72 очка, которые вполне можно было добирать. На уровне всех отечественных чемпионатов у него 1212 оков, 556 из которых — заброшенные шайбы.

При этом стоит отметить, что результативность у Сергея Мозякина так как у Зарипова не проседала. В последнем плей-офф форвард отыграл 11 игр, в которых набрал 10 очков — «Магнитка» в жесткой борьбе уступила лишь будущему чемпиону «Авангарду». Зарипов в Кубке Гагарина в основном сидел и ничего не забил.

Очевидно, что Мозякину было, что доказывать еще. Тем не менее, олимпийский чемпион остановился ровно тогда, когда понял, что уже ничем сверхъестественным команде не поможет. На высокой ноте. Но примером для Даниса Зиннуровича бывший одноклубник, судя по всему, не стал.

Вот так отреагировали в «Ак Барсе» на новость об уходе из хоккея Мозякина, иронизируя над тем, что Зарипов готов играть еще очень долго.

В руководстве могут опасаться реакции на расставание с Зариповым

Приведем простые цифры, демонстрирующие постепенное падение роли пятикратного обладателя Кубка Гагарина в «Ак Барсе».

Сезон 2018/2019: Провел на льду 48 матчей, забросил 9 шайб и отдал 23 передачи. В плей-офф провел 3 игры, отдал 2 передачи. В среднем форвард проводил на льду 14:27 минут.

Сезон 2019/2020: Сыграл в 52 матчах, забросил 13 шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф не сыграл ни одного поединка. Среднее время на льду — 14:21 минут.

Сезон 2020/2021: Сыграл в 35 матчей регулярного чемпионата, забросил 7 шайб и набрал 16 ассистентских очков. Средний айстайм — 13:35 (8:47 в плей-офф).

Из этого нехитрого графика можно легко определить, что Дмитрий Квартальнов все меньше доверял место в составе Данису Зарипову во время решающих игр на вылет в розыгрышах Кубка Гагарина. Если при Билялетдинове форвард отыграл 3 игры с «Авангардом», то с приходом Квартальнова хоккеист сначала пропустил серию против «Нефтехимика», а в плей-офф прошедшего сезона просидел все серии и вышел лишь в последней серии с «Авангардом» играя в среднем по 8 минут. В одном из матчей нападающий вышел лишь на одну смену.

Дмитрий Квартальнов все меньше доверял место в составе Данису Зарипову во время решающих игр на вылет в розыгрышах Кубка Гагарина. Фото: ak-bars.ru

Несложно прикинуть, какой сериал ждет болельщиков «Ак Барса» в предстоящем сезоне. Первую четверть сезона нападающий непременно будет набирать форму, сыграет в районе 25 игр регулярки (в лучшем случае), беря паузы на передышку, месяц отдохнет во время Олимпиады в Пекине, и вряд ли примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Вот тут и возникает вопрос, а какой резон руководству казанцев продлевать форварда?

Во-первых, маркетинговая политика, на которой последние годы строится вся стратегия медиацентра «Ак Барса». Это по-прежнему легенда команды с пятью Кубками Гагарина с правильным именем. Почему бы не потянуть контент из этого актива еще один сезон?

Во-вторых, Марату Валиуллину наверняка несподручно начинать свою карьеру в качестве генерального менеджера «Ак Барса» с расставания с Данисом Зариповым. Очевидно, что очков ему это решение среди части болельщиков не прибавит.

Однако самому Данису Зарипову стоит пересмотреть свои приоритеты — хочет ли он остаться в памяти болельщиков легендой, взявшим пять Кубков Гагарина и ушедшим достойно, или тем, кто не смог остановиться вовремя и спустил свои заслуги ради еще одного контракта.