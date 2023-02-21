40 млн рублей на закупку снегоуборочной техники: СИБУР передал городу ключи от 6 КАМАЗов

В Нижнекамске прошла отчетная сессии и презентация новых большегрузов для очистки дорог от снега

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске уборка улиц от снега станет эффективнее и качественнее. Парк снегоуборочной техники пополнили шесть КАМАЗов и три шнекороторных снегоочистителя для тракторов. Это подарок городу от СИБУРа. Компания выделила 40 млн рублей на закупку необходимой техники. По словам коммунальщиков, в период обильных снегопадов большегрузы приходилось арендовать у частных компаний. Сейчас в этом необходимости не будет — новые КАМАЗы-20-тонники позволят оперативнее справляться с капризами природы. Презентация техники прошла перед отчетной сессией НМР за 2022 год.

6 КАМАЗов и три шнекороторных снегоочистителя



В Нижнекамске подвели итоги социально-экономического развития за 2022 год. В работе отчетной сессии приняли участие министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, члены Кабинета министров РТ, депутаты Государственного совета РТ, руководители градо- и бюджетообразующих предприятий города.



До начала заседания на площади перед Домом народного творчества состоялась торжественная презентация новой снегоуборочной техники. Машины на сумму более чем 40 млн рублей приобрел и передал жилищно-коммунальным службам СИБУР для повышения качества уборки городских улиц.

До начала заседания на площади перед Домом народного творчества состоялась торжественная презентация новой снегоуборочной техники. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Подарок долгожданный, говорят коммунальщики. Снегоуборочной техники в городе не хватало. Чтобы обеспечить своевременный вывоз снега, ее приходилось арендовать у частных компаний. Только в этом году с 1 января по 19 февраля вывезено 161,5 тыс. кубометров снега.



— Обычно в течение года мы вывозим более 300—400 тысяч кубов снега. У нас всего было восемь самосвалов-12-тонников. Для нас это огромная помощь. В снегопады мы нанимали технику. В сутки арендовали до 40 единиц. С учетом новой техники надобность в этом отпадет. Будем собственными силами убирать город и летом и зимой, — отмечает Рафаэль Демидов, директор организации МУП «КПБ».



«В снегопады мы нанимали технику. С учетом новой техники надобность в этом отпадет», — отмечает Рафаэль Демидов, директор организации МУП «КПБ». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Своему новому автомобилю не нарадуется водитель с тридцатилетним стажем Ринат Галямов. На самосвалах установлен дизельный двигатель последней модификации, встроена электроника. Теперь за один рейс шесть КАМАЗов смогут вывезти из города около 96 кубометров снега. А шнекороторные снегоочистители справятся с сугробами на улицах и в парках.



— Спасибо большое СИБУРу за оказанную помощь. Уборка улиц станет намного эффективней, — отметил водитель.



«Нижнекамск и СИБУР — равноправные партнеры»

Выступая перед собравшимися, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин выразил уверенность, что новая техника прослужит долго, а с увеличением автопарка дороги и жизнь в городе станут еще комфортнее.



— Наше коммунальное хозяйство нуждалось в поддержке. СИБУР сделал долгожданный подарок. Хочу отметить, что город и «Нижнекамскнефтехим» всегда были вместе, неразрывно росли и развивались. Это добрая традиция была заложена с основания города. Со времен первого директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева химики переживали за его благоустройство. Нижнекамск и СИБУР — равноправные партнеры. Большое спасибо компании за поддержку и сохранность этих традиций. Мы надеемся, что от нашей совместной работы Нижнекамск станет еще лучше, удобней и комфортней, будет радовать жителей и гостей города, — подчеркнул Рамиль Муллин.

Рамиль Муллин выразил уверенность, что новая техника прослужит долго, а с увеличением автопарка дороги и жизнь в городе станут еще комфортнее. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Управляющий директор, член правления СИБУРа, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов подчеркнул, что совместная с городскими властями работа позволит сделать жизнь горожан, сотрудников НКНХ и членов их семей еще лучше.



— СИБУР на регулярной основе участвует в развитии регионов присутствия. Вместе с городом мы рассматриваем различные активности для улучшения городской среды, комфорта проживания жителей Нижнекамска. Главный вклад, который вносит СИБУР, — это налоги. Прошедший год не стал исключением. Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, последствия пандемии, стабильность налогов — это наше правило. Только «Нижнекамскнефтехим» за 2022 год перечислил в бюджет города почти 1,3 млрд рублей налогов, это на 15% больше, чем годом ранее, — сказал Игорь Климов.



По его словам, являясь крупнейшим налогоплательщиком города и республики, нижнекамское предприятие СИБУРа этим не ограничивается. Компания дополнительно инвестирует в развитие города. В прошлом году выделено 300 млн рублей на строительство школы «Адымнар», 23 млн — на строительство двух футбольных полей детско-юношеской спортивной школы.

«Для нас важно, чтобы в Нижнекамске, где живут наши сотрудники, была сформирована комфортная городская среда», — отметил Игорь Климов. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Для нас важно, чтобы в Нижнекамске, где живут наши сотрудники, была сформирована комфортная городская среда, — отметил Игорь Климов.



Кроме того, уже достигнута принципиальная договоренность, что СИБУР поддержит проект реконструкции ранее переданных на баланс города спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба», тренировочной базы «Алмаш», спортивного зала «Факел» и производственной базы бывшего управления социального развития НКНХ, которая превратится в арт-резиденцию. Работа по глубокой модернизации этих социально значимых объектов начнется уже в этом году, СИБУР готов со своей стороны выделить на эти цели до 700 млн рублей.



Параллельно с этим СИБУР инвестирует в социально-экономическое развитие территорий через выдачу грантов местным организациям и волонтерским объединениям, помогает реализовывать межрегиональные инициативы, развивает программу корпоративного волонтерства и поддерживает местных предпринимателей.



В этом году компания планирует реализовать 20 межрегиональных и 13 нижнекамских интересных проектов в области культуры, спорта, образования в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В прошлом году их было 11.



Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов поблагодарил руководство СИБУРа за активное участие в жизни города и республики. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов в свою очередь поблагодарил руководство СИБУРа за активное участие в жизни города и республики.



— Закупка необходимой снегоуборочной техники еще раз показывает социальную ответственность компании. Хочу поблагодарить СИБУР за всестороннюю оказанную помощь, — добавил он.

Объем валового территориального продукта достиг роста в 160%



После презентации и передачи ключей новая техника сразу же отправилась на уборку улиц, а делегация проследовала в актовый зал Дома народного творчества на отчетную сессию.



В своем выступлении Рамиль Муллин отметил, что прошедший год был непростым. Несмотря на внешние вызовы, город и район выполнили все социальные обязательства. В общем республиканском рейтинге социально-экономического развития Нижнекамск занял 5-е место, первое — в инвестиционной деятельности.



Объем валового территориального продукта достиг роста в 160%. Отгрузка товаров выросла на 100 млрд по сравнению с прошлым годом и составила 883 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 152 млрд рублей.



— Несмотря на беспрецедентные санкции, наша экономика не только остается стабильной, она продолжает развиваться. Благодаря профессиональной работе менеджмента компаний СИБУР, «Татнефть», ТАИФа, Шинного комплекса — нижнекамские предприятия в 2022 году нашли новые точки развития, реализации продукции, сумели сохранить трудовые коллективы и финансовую устойчивость. Наша промышленность — это не только гордость, но уверенное сегодня и завтра Нижнекамска, республики, страны, — подчеркнул Рамиль Муллин.



Мэр Нижнекамска отметил положительную динамику по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. По его словам, в 2003 году промышленность Нижнекамска производила продукции на сумму 45,5 млрд рублей, а объем общей массы выбросов составлял больше 80 тыс. тонн в год, и это без учета транспорта.



Рамиль Муллин отметил, что прошедший год был непростым. Несмотря на внешние вызовы, город и район выполнили все социальные обязательства. Фото: e-nkama.ru

По итогам прошлого года общий объем отгруженной продукции составил свыше 883 млрд рублей, а общая масса выбросов при этом — 54,4 тыс. тонн.



— Это результат масштабных проектов в сфере сохранения окружающей среды, которые реализуются на территории промышленного узла, притом что за эти годы запущено огромное количество новых объектов. Так, по итогам прошлого года общая сумма инвестиций в природоохранные мероприятия только по основным природопользователям составила более 2 млрд рублей, — уточнил Муллин.



Подводя итоги отчетной сессии, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов подчеркнул, что в 2022 году Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями. Несмотря на давление, экономика Татарстана показала свою устойчивость — удалось сохранить производство, выстроить новые логистические цепочки. ВРП Татарстана вырос на 6% (в сопоставимых ценах к 2021 году) и достиг 3,865 трлн рублей.



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Перед главами районов стоит задача оказать необходимую помощь семьям мобилизованных и погибших военнослужащих. По словам министра экономики, в 2023 году объем регионального продукта в Татарстане должен вырасти до 4 трлн рублей. Поэтому предприятиям необходимо своевременно реагировать на внешнеполитические вызовы, максимально задействовав все свои резервы.

