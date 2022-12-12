«Ответственность в любом случае несут граждане»: сотрудники МЧС и «Газпрома» о волне «газовых ЧП»

Фото: realnoevremya.ru/Диана Фатыхова

Каждый шестой пожар из-за газового оборудования



На фоне участившихся случаев взрывов и обрушений в жилых домах в России из-за неправильного хранения и эксплуатации газового оборудования и баллонов представители МЧС и «Газпрома» провели пресс-конференцию, на которой в очередной раз попытались объяснить, что можно и чего нельзя делать с этим самым оборудованием.



По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Татарстану Максима Трущина, за последний месяц на территории России произошло три таких случая.

— За последние 4 года (с 2019 по 2022) в Татарстане произошло 113 пожаров. Из них 18 были со взрывом по причине неправильной эксплуатации бытового газового оборудования. К сожалению, на пожарах погибли 16 человек, из них трое детей. Травмы получили 36 человек, в том числе четверо детей — рассказал Трущин.



Он также напомнил, что 29 марта 2021 года в Зеленодольске из-за неисправности газового оборудования произошел взрыв и обрушилось здание. Два человека погибли, пять пострадали. В Набережных Челнах также не обошлось без чрезвычайных происшествий. 25 октября 2021 года у гражданина из-за неуплаты отключили газ. Молодой человек решил самостоятельно произвести подключение, но в результате произошли утечка газа и взрыв. Погиб сам гражданин и соседка.

Напомним, в Казани 5 декабря на проспекте Ибрагимова в жилом многоквартирном доме две девушки отравились угарным газом. Также на днях прокуратура организовала проверку по факту отравления угарным газом 14-летнего ребенка в поселке Юдино на улице Гаванской, в частном доме. Мальчик получил отравление легкой степени тяжести, не был госпитализирован.

Три основные причины взрывов газовых баллонов

Негерметичность газового баллона и оборудования;

Резкий перепад температуры баллона (например, если из холодного помещения перенести в тепло);

Износ газового баллона и оборудования.

Дома, пострадавшие от взрыва газа в Татарстане чуть больше чем за год. Фото: скриншот презентации МЧС

Огнеопасно: газ — что можно и нельзя

Максим Трущин также напомнил, что в правилах о противопожарном режиме прописан запрет хранения и применения внутри квартир газовых баллонов емкостью более пяти литров. Они должны храниться снаружи жилого дома в специальном металлическом ящике с надписью «Огнеопасно ГАЗ». Ящик должен располагаться у глухой стены на расстоянии не ближе пяти метров от входа в жилое помещение. В нем должны быть отверстия для вентилирования, чтобы не образовывалась взрывопожароопасная воздушная среда.





Правила использования газовых баллонов. Фото: скриншот презентации МЧС

Трущин настоятельно рекомендовал пользователям самостоятельно не чинить газовое оборудование и не производить его подключение, а обращаться к специалистам, имеющим соответствующую квалификацию. При утечке газа использовать газовое оборудование запрещено. Сотрудник МЧС напомнил, что при ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать огонь, включать или выключать электрические приборы. Также запрещается проверять герметичность с помощью источников открытого пламени, с помощью спичек, зажигалок, свечей. Оставлять без присмотра включенное газовое оборудование тоже нельзя. И самое главное: при ощущении запаха газа — звонить с мобильного на 104.

При утечке газа использовать газовое оборудование запрещено. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На вопрос «Реального времени» о том, не назрела ли уже необходимость создания отдельного ведомства или наделения какого-либо существующего ведомства исключительными полномочиями по обеспечению безопасности газового оборудования в жилом фонде, Трущин высказался определенно.



— Ответственность в любом случае несут граждане, которые эксплуатируют соответствующее газовое оборудование. Вся ответственность непосредственно лежит на них как на собственниках, — заявил чиновник от МЧС.

При этом часть полномочий по контролю определенных функций сегодня возложена на МЧС, часть — на жилищную инспекцию, на операторов, поставляющих газ, обслуживающих граждан.

— Безусловно, есть определенные вопросы в части контроля за газовыми баллонами, за эксплуатацией данного оборудования. Наверное, хотелось бы, чтобы этот вопрос был более законодательно урегулирован, — добавил Трущин.



«Ежегодно в каждой квартире проверяют...»

Заместитель по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов сообщил журналистам, что его компания осуществляет техническое обслуживание и ремонт газового оборудования в Республике Татарстан. В зоне ответственности находятся 1,5 млн квартир и домовладений, эксплуатируются 2,5 млн единиц газового оборудовании (газовые плиты, котлы, колонки, горелки).

По словам Фролова, на данный момент в республике сохраняется «относительно высокий» уровень происшествий, связанных с нарушением правил использования газа. Также происходят случаи отравления угарным газом. Основные причины, как правило, это неисправность газового оборудования, а также ненадлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.



Впрочем, сотрудник «Газпрома» поспешил снять с компании ответственность за ЧП с угарным газом.

— Анализ всех происшествий показал, что за последние три года ни одного случая отравления угарным газом из-за неисправности газового оборудования не произошло, — заявил он. Где — в мире, в России, в Татарстане? Фролов не уточнил.

При этом он отметил «необходимость проведения такого мероприятия, как техническое обслуживание, которым якобы в тотальном режиме занимается организация.

— Ежегодно в каждой квартире проверяют герметичность соединения, правильность работы газового оборудования, — заявил заместитель по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов.

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Диана Фатыхова, Сергей Кощеев