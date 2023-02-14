Раис Татарстана: «Некоторые важнейшие научно-технические результаты остаются на бумаге»

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активно использовать инновации в республике. Заявление прозвучало на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию.

— Недавно мы с вами отметили День российской науки и убедились, что новые знания и технологии, которые создают наши ученые, в ряде областей соответствуют мировому уровню. Однако, несмотря на успехи, некоторые важнейшие научно-технические результаты остаются на бумаге, не доходя до стадии массового производства, — обратил внимание Рустам Минниханов.

К числу инновационно активных относятся только 12% компаний реального сектора отечественной экономики, заявил он. По его словам, это говорит о ее критически низкой восприимчивости к инновациям.

Фото: tatarstan.ru

— Время, когда можно было заниматься исследованиями ради исследований, невзирая на перспективы практического применения их результатов, безвозвратно ушло, — добавил татарстанский лидер.

В конце прошлого года в Татарстане отобрали 50 лучших инновационных идей для республики. Премий удостоились свыше 150 человек.

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Айрат Назипов