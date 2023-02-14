Рустам Минниханов нацелил бизнес на коммерциализацию разработок вузов

Только 12% компаний реального сектора восприимчивы к инновациям

Сегодня на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию в КГЭУ говорили о ходе реализации 129 студенческих стартапов, отобранных в ходе первой волны конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Принимая участие в работе заседания, Рустам Минниханов заявил, что, время, когда научные исследования проводились ради исследований, осталось в прошлом, и нацелил бизнес на коммерциализацию технологических разработок ведущих университетов республики.

Инструментом для этого является федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства». Попасть в проект с прорывными заявками сталао главной задачей для вузов республики. В прошлом году 129 проектов татарстанских университетов и институтов были признаны победителями конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. Это одна из четырех программ федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Авторы 81 татарстанского проекта получили гранты по 1 млн рублей.

— Эффективное использование этого инструмента развития позволит вывести на новый уровень работу по формированию предпринимательских навыков у обучающихся, научно-педагогических работников. В прошлом году наши вузы добились определенных успехов в этом направлении, — отметил раис Татарстана, — Благодаря этой работе, высшая школа республики совершила важный шаг на пути к становлению модели «Университет 3.0».

По его словам, только 12% компаний реального сектора экономики республики относятся к числу инновационно активных, что говорит о ее критически низкой восприимчивости к инновациям.

Фото: rais.tatarstan.ru

В республике создан единый центр ответственности

О том, как реализуются эти проекты, отчитывались ректоры вузов, руководители отраслевых министерств и промышленных компаний. Но перед этим раису республики показали разработки студентов КГЭУ. Рустам Минниханов увидел комплекс волнового определения места повреждения кабельно-воздушных линий, который используется в электрических сетях «Сетевой компании».

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов отметил пять проблемных моментов, которые тормозят развитие стартапов. Они сводятся к разобщенности вузов и предприятий. Чтобы избежать этого, в республике создан проектный центр (единый центр ответственности), который координирует работу вузов, органов власти, предприятий.

— Если в 2021 году для всего университетского сообщества России темой номер один было участие в программе развития высших учебных заведений Приоритет 2030, то в 2022 году таких масштабных проектов было два: передовые инженерные школы и платформа университетского технологического предпринимательства, — продолжил тему ректор КГЭУ Эдвар Абдуллазянов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Вузы встали на платформу технологического предпринимательства

Но вуз не ограничился участием в конкурсе «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. КГЭУ принял участие почти во всех крупных программах университетского технологического предпринимательства, по итогам став единственным обладателем гранта «Предпринимательская точка кипения». Наряду с восемью вузами университет выиграл гранты «Акселерационной программы», на которую выделено из федерального бюджета выделено более 1 млрд рублей. В республике этот грант также выиграли КФУ, КИУ имени В.Г.Тимирясова, КГМУ, ТИСБИ, Альметьевский государственный нефтяной институт, КазГИК и Университет Иннополис.

Оператором программы — платформой Национальная технологическая инициатива — был создан Ситуационный центр акселерационных программ, где в онлайн-режиме осуществлялся мониторинг деятельности вузов — участников гранта. Все стартапы были зарегистрированы в системе Projects. Всего в России запущена 151 акселерационная программа, и более 40 тысяч молодых предпринимателей зарегистрированы из числа студентов и аспирантов российских высших учебных заведений.

Для участия в третьей волне конкурса «Студенческий стартап» вуз готовится подать заявку на участие 57 стартатов. «Но нам необходима вовлеченность и крупных федеральных компаний. Заключены соглашения о сотрудничестве с Госкорпорацией Росатом, ПАО «Россети Ленэнерго». Прорабатывается вопрос создания совместных акселерационных программ и передовой инженерной школы с Системным оператор единой энергетической системы и ПАО Россети», — отметил Эдвард Абдулазянов.

Луиза Игнатьева