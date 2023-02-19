Минпросвещения России возьмет под защиту учителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство просвещения России готовит законопроект о защите учителя. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

— Одной из ключевых задач этого года должно стать принятие закона о защите учителя. Сейчас этот законопроект мы готовим, — передает его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, сегодня Сергей Кравцов анонсировал проведение занятий «Разговоры о важном» для родителей. Сейчас обсуждается их формат, чтобы у взрослых был к нему интерес.



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Айрат Назипов