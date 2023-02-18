День в истории: Шаляпинский был конкурсом, а Ельцин пытался попасть в Политбюро

Чем примечательна дата 18 февраля?

Сегодня, 18 февраля, в мире — День батарейки, в России — чествуют сотрудников транспортной полиции, а также — продовольственной и вещевой службы военных сил. 18 февраля в Троицком лесу разметили концентрационный лагерь, наградили победителей конкурса молодых вокалистов имени Федора Шаляпина, выходными днями стали Рождество Христово, Курбан-байрам и День республики, Петр III закрыл Тайную канцелярию, Борис Ельцин был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, открыли Плутон, почту впервые в мире доставили самолетом. Родились актер Фуад Халитов, физик Алессандро Вольта, живописец Алексей Венецианов. Умерли основатель казанской школы химиков Николай Зинин, полководец Тамерлан, скульптор и живописец Микеланджело Буонарроти, богослов и основатель лютеранства Мартин Лютер, создатель атомной бомбы Робберт Оппенгеймер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Рождество и Курбан-байрам — праздники

18 февраля 1880 года умер основатель казанской школы химии Николай Зинин. В детстве он остался сиротой, родители и сестры погибли от холеры, Николая отправили в Саратов к дяде, где мальчик поступил в мужскую гимназию. В 1830 году он поступил на математическое отделение философского факультета университета. Но потом Зинина попросили преподавать химию, он увлекся этой наукой, даже работал в лаборатории знаменитого немецкого химика Юстуса фон Либиха, а после в Казани сделал ряд открытий в области органического синтеза. Позднее он переехал в Петербург, где работал в Медико-хирургической академии, а вскоре возглавил Петербургскую Академию наук.

18 февраля 1909 года родился Фуад Халитов. Его отец был имамом Голубой мечети. Халитов был не только актером, но и работал на Казанском меховом комбинате. В 1932 году он стал частью труппы Казанского рабочего театра, а с 1937 года стал играть в театре имени Камала, среди его ролей — Каюм Насыри, Муса Джалиль, Ходжа Насретдин.

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

18 февраля 1921 года президиум Казанского горисполкома постановил «разрешить временное содержание нравственно дефективных преступников в концентрационном лагере». Концентрационный лагерь, который также называли лагерем принудительных работ, разместили в Казани в Троицком лесу на месте бывшей колонии для малолетних преступников. В те годы система исправительных учреждений претерпевала многочисленные реорганизации, названия учреждений и их структура постоянно менялись.

18 февраля 1989 года в Татарском театре оперы и балета впервые наградили победителей конкурса молодых вокалистов имени Федора Шаляпина. Первое место занял Олег Мельников, солист Одесского академического театра оперы и балета. Солист Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля Николай Путилин вместе с еще двумя вокалистами занял второе место. Состязание в Казани не стало традиционным. В 2017 году инициативу перехватил Башкирский государственный театр оперы и балета, который с 2010 года проводит Международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе».



18 февраля 1992 года Верховный Совет Татарстана принял закон о праздничных и памятных днях в республике: выходными днями стали Рождество Христово, Курбан-байрам и 30 августа — День республики.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

18 февраля 2021 года «Реальное время» рассказало, что в этот день в Казани проходило неофициальное открытие долгожданной новостройки Фемиды. Здание для Советского райсуда Казани на улице Патриса Лумумбы оснастили новейшими технологиями судебной системы — от электронного сканирования дел до авторасшифровки аудиопротоколов судебных заседаний. Затраты на строительство и оснащение всем необходимым, вплоть до гербов и флагов России и Татарстана, составили более 900 млн рублей.

Закрыли Тайную канцелярию

18 февраля 1762 года Петр III закрыл Тайную канцелярию и запретил применять при допросах пытки. При этом после заявления в Сенате царь немедленно занялся созданием нового учреждения — Тайной экспедиции. Указ о ее создании он подписал 12 февраля. Всех опытных работников Тайной канцелярии решено было сохранить на службе. Служившим в петербургской канцелярии и ее московской конторе указывалось «быть на том же жалованье, которое они ныне получают, а именно: здешним при сенате, а московским при Сенатской конторе». Лишь 21 февраля Манифест об уничтожении Тайной канцелярии был опубликован.

Н.В. Неврев «Начальник Тайной канцелярии А.С. Ушаков допрашивает княжну Юсупову». Фото wikipedia.org

18 февраля 1986 года Борис Ельцин был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Осенью 1987 года он начал публично критиковать руководство партии. 21 октября будущий президент России на Пленуме ЦК КПСС раскритиковал стиль работы некоторых членов Политбюро, к примеру Егора Лигачева, а также медленные темпы перестройки, заявив о зарождении «культа личности» Михаила Горбачева. После чего он попросил освободить его от обязанностей кандидата в члены Политбюро. В итоге в феврале 1988 года Ельцина вывели из состава кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС и назначили первым заместителем председателя Госстроя СССР. А на I Съезде народных депутатов СССР летом 1989 года он стал членом Верховного Совета СССР. Через год Ельцина стал председателем Верховного Совета РСФСР.



Открыли Плутон

18 февраля 1930 года американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла обнаружил Плутон. При этом сам Персиваль Лоуэлл предсказал его существование в 1915-м. Варианты названия начали поступать со всего мира. Имя «Плутон» первой предложила Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда. До 2006 года его считали девятой планетой Солнечной системы, но потом Международный астрономический союз установил новые критерии для понятия «планета», в связи с чем Плутон перевели в категорию карликовых планет, планетоидов, и отнесли к малым телам Солнечной системы.

Фото wikipedia.org

18 февраля 1911 года почту впервые в мире доставили самолетом: в Индии рейсом из Аллахабада до Наини французский пилот Анри Пике перевез 6,5 тысячи писем и 250 специальных открыток. Расстояние составило 13 км. Письма погасили специальным штемпелем с надписью: «Первая воздушная почта. Объединенная национальная выставка. Аллахабад. 1911». Он был изготовлен по заказу правительства Индии почтовым ведомством в городе Алигаре и является уникальным: он был уничтожен сразу после окончания полета.

