Цитаты недели: Кадыров — о переговорах, Развожаев — о Дне святого Валентина, Загитова — о проявлении

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: telegram-канал Рамзана Кадырова

До годовщины специальной военной операции остается меньше недели. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вспомнил свой недолгий сон в ту ночь, когда стало известно о ее начале, а глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший себя психологом, заявил о готовности переговорить без разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «заставить его сделать то, что нужно», и положить конец СВО. А за пределами этой повестки самым ярким инфоповодом этой недели стал дебют олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве певицы — перевоплощение спортсменки собрало много отзывов, как положительных, так и отрицательных. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О переговорах с деревенским сатанистом

Я считаю, что Зеленский — террорист, деревенский сатанист, фашист он. И с ним вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, не раз называвший украинского президента Владимира Зеленского клоуном, считает, что смог бы успешно провести с ним переговоры. В этом, как он утверждает, ему бы помог его дар психолога. При этом разговаривать с президентом Украины Рамзан Кадыров не стал бы — он просто заставил бы «его сделать то, что нужно», и «поставил бы его на свое место».



О западной провокации Дня всех влюбленных

Неужели многие так и не поняли, что этот «праздник» — навязан Западом, индустрией развлечений и потребления? А мы поддались на провокацию. Красиво же: сердечки, цветочки, «как во всем мире». Только вот ничего хорошего в этом «как во всем мире» нет. Что бывает с людьми, отрекающимися от своих истоков и веры, мы видим на примере Украины. У них одинаково нормально: запретить Деда Мороза и надеть карнавальный костюм со свастикой на утренник в детском саду.

14 февраля в мире отпраздновали День Святого Валентина. В России к нему и раньше не все относились благосклонно, а в условиях новой реальности, когда Запад пытается всячески притеснить нашу страну и отменяет русскую культуру, противников «дня валентинок» стало еще больше. В их числе, например, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, считающий, что в стране, где проживает много православных, есть достойная замена фальшивому и маркетинговому Дню святого Валентина — День памяти святых Петра и Февронии Муромских, известный также многим как День семьи, любви и верности. А в условиях спецоперации, которой вот-вот будет ровно год, желающим отправить валентинку он предложил альтернативу — написать письмо военнослужащим.



О короткой ночи февраля 2022 года

Я пошел в кровать. Но это была очень короткая ночь, потому что я знал, что в какое-то время, через несколько часов, кто-то меня разбудит, и это именно то, что произошло.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что почти год назад ночью, когда началась специальная военная операция, он спал. Однако сон его длился недолго. По его словам, отправляясь в кровать, он знал, что сон его прервут сообщением о начале Россией военной операции. Как уверяет глава Североатлантического альянса, решение, объявленное Владимиром Путиным 24 февраля, было предсказуемо.



О кино

Кино — коллективное дело. Я все-таки как литератор привык, что целиком отвечаю за продукт свой и никого туда не пускаю. В кино же абсолютно противоположный подход. Даже если бы я туда вписался, он бы мне на первых порах, по крайней мере, казался бы таким бесящим. Поэтому я и сдерживаюсь, не вписываюсь.

Роман «Город Брежнев» российского писателя и журналиста Шамиля Идиатуллина в скором времени экранизируют. Автор книги, действие которого разворачивается в Набережных Челнах 1983 года, рассказал «Реальному времени», что на данный момент он находится в «позиции заинтересованного наблюдателя» — к его помощи взявшиеся за киновоплощение специалисты пока не прибегали, хотя он и выразил готовность помочь всем, чем возможно. Шамиль Идиатуллин заявил, что «не лезет» в процесс экранизации своей книги, хотя у него и есть свое видение. Например, писатель хотел бы «максимального приближения к родине» — съемок в автограде с участием актеров татарстанского происхождения. Но он полностью доверяет процесс режиссеру. «То, что сейчас происходит с проектом «Город Брежнев», оказалось максимально комфортным, устраивающим меня и позволяющим надеяться на оптимальное развитие случаем», — признался Шамиль Идиатуллин.



О подставе Алины Загитовой

Это полнейший непрофессионализм — так подставлять спортсменку. Если вы готовите номер, элемент шоу, который должен дать вау-эффект, то вы должны проработать все до мельчайших деталей! Каждый штрих, каждую ноту! Вы должны отрепетировать все пару десятков раз и только после того, как убедитесь, что это выглядит шикарно, достойно, ошеломляюще в хорошем смысле — давать добро на презентацию публике.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, успевшая за последний год попробовать себя и в боксе, и в роли телеведущей, дебютировала как певица — откатав показательный номер на шоу «Влюбленные в фигурное катание», она спела на сцене вместе с певицей Zivert. Выступление спортсменки в новом амплуа получило неоднозначные оценки — кто-то раскритиковал ее за использование фонограммы, а кто-то похвалил за вокальные данные и смелость, а музыкальный продюсер Яна Рудковская посчитала, что девушку подставили. По ее мнению, энергозатрат организаторов выступления оказалось недостаточно и номер получился «далеко не вишенка на торте», хотя Алина Загитова как гордость России «могла бы использовать лед с куда большим шиком». От номера, усилия создателей которого она оценила на двойку, у нее остались раздражение и грусть.

О следовании своим желаниям

Но я знаю и чувствую, как мне проявляться <...> Не страшно идти за тем, что нравится. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной. Не бойтесь проявлять себя. Ведь если слушать окружающих, то вы никогда не научитесь слышать самого главного человека в своей жизни — себя!

Сама Алина Загитова к критике своего вокального эксперимента отнеслась, можно сказать, философски. Фигуристка призналась, что часто слышит от людей вокруг советы, что и как ей делать, а также критику. Но это не мешает ей прислушиваться к внутреннему голосу и следовать своим эмоциям и желаниям, чтобы реализовать себя. Придерживаться такого жизненного принципа, когда желания и мечты важнее мнения окружающих, спортсменка пожелала каждому.

