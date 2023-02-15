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Новый пакет санкций ЕС, прорыв обороны ВСУ, украинские террористы в России

21:00, 15.02.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Новый пакет санкций ЕС, прорыв обороны ВСУ, украинские террористы в России

В Еврокомиссии рассказали, что будет входить в десятый пакет санкций против России. В числе главных мер — борьба с обходом самих санкций. Новый пакет ограничений будет включать в себя торговые ограничения на сумму в €11 миллиардов. В санкционный список войдут ограничения на экспорт электронных компонентов, которые Россия использует для военных нужд — беспилотников, вертолетов и ракет. В Минобороны РФ сообщили, что в ЛНР ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска «беспорядочно отступили на расстояние до 3-х километров от занимаемых ранее рубежей. Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника». В ФСБ России сообщили о задержании гражданина Украины, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге. В структуре сообщают, что украинец действовал по указку СБУ. Эти и другие новости обсуждаем в обзоре «Реальное время Live».

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