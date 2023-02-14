Мультиплеер в Hogwarts Legacy, трещины на Galaxy Z Fold, российские хакеры против полиции Пакистана
Себестоимость IPhone 14 Pro Max всего на 4% больше, чем у 13 версии. Пользователи Windows 11 рассказали, что их начали преследовать, Razer начал продавать Blade 18 в Китае, в Hogwarts Legacy появится мультиплеер от авторов мода для Skyrim, российские хакеры взломали полицию Пакистана с помощью картинки с котиком, владельцы складного Samsung Galaxy Z Fold 3 жалуются на трещины на экране, татарстанский КАМАЗ впервые в истории не попал в топ-3 по продажам грузовиков — в настоящее время все места занимают китайцы. Такие новости мы сегодня обсуждаем в технообзоре «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым