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Мультиплеер в Hogwarts Legacy, трещины на Galaxy Z Fold, российские хакеры против полиции Пакистана

18:30, 14.02.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Мультиплеер в Hogwarts Legacy, трещины на Galaxy Z Fold, российские хакеры против полиции Пакистана

Себестоимость IPhone 14 Pro Max всего на 4% больше, чем у 13 версии. Пользователи Windows 11 рассказали, что их начали преследовать, Razer начал продавать Blade 18 в Китае, в Hogwarts Legacy появится мультиплеер от авторов мода для Skyrim, российские хакеры взломали полицию Пакистана с помощью картинки с котиком, владельцы складного Samsung Galaxy Z Fold 3 жалуются на трещины на экране, татарстанский КАМАЗ впервые в истории не попал в топ-3 по продажам грузовиков — в настоящее время все места занимают китайцы. Такие новости мы сегодня обсуждаем в технообзоре «Реального времени».

"Реальное время"
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