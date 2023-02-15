Кто из татарской эстрады достоин байопика?

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 30-я

Современная поп-музыка насыщена цитатами и заимствованиями. В этом плане она ничем не отличается от народной музыки, когда в разных песнях встречаются одинаковые строчки и мотивы. Но порой случаются настолько странные сближения, что они наводят на новые идеи и проекты.



Казахи решают



В прошлом году в Казахстане вышел байопик вокально-инструментального ансамбля «Дос-Мукасан». Это местные The Beatles, которые, начав в местном политехе в конце 60-х, превратились в коллектив, который слушают и взрослые, и дети. Поют «Дос-Мукасан» (да, они до сих пор существуют) на русском и казахском. Фильм также идет на двух языках — на родном языке герои говорят между собой, на русском — с чиновниками и коллегами из других братских республик, когда едут на Всесоюзный конкурс профессиональных исполнителей в Минске. Это красивое, в хорошем смысле, советское кино, с романтическими линиями, воссозданием примет эпохи. Главный двигатель сюжета — конфликт лидера ансамбля, клавишника и саксофониста Досыма Сулеева и гитариста Мурата Кусаинова. Первый, как и несколько других участников, выбрал науку. И стал доктором технических наук, ректором Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева (где и учился). При этом в итоге участники, как и фильме, воссоединились и сыграли большие концерты.

«Дос-Мукасан» слушать занятно, у них есть и эстрадные номера, и околобританский рок, и психоделика, их первый диск котируется среди коллекционеров-меломанов. Сразу думаешь — хорошо бы, наконец, решить вопросы копирайта и издать записи 1970—1980-х нашего ВИА «Сайяр», которые так и остались лишь наследием радиофонда. На «Мелодии» у них вышло две песни, а ведь звучат казанские музыканты не менее интересно. Говорят, что и фильм про них готовится, правда, документальный…

Ближе к концу картины, когда группа отправляется на гастроли (а Досым твердо решил уезжать в Москву в аспирантуру), звучит песня «Кайдасың». Вот ее запись 1975 года. Она и сейчас популярна (навскидку — вот ее поп-вариант). На второй минуте звучит:

«Сені іздедім даладан, сені іздедім қаладан

Жоқсын сен, қайдасың, жүрсің сен қайда?..».

А ведь это и мелодически, и уж тем более по тексту похоже на «Мин эзләдем даладан, син эзләдең каладан, Кайда син, бәгърем син, таба алмадым мин». То есть на песню «Эзләдем-табалмадым» начала 2000-х в исполнении Дамиры Саетовой. Написал ее Айрат Набиев, муж певицы. Помимо песен, он пишет музыку и для театра.



Саетова, которая в прошлом году стала народной артисткой Республики Башкортостан (также она заслуженная артистка РТ), родилась в деревне Турачи Илишевского района, окончила Башкирский государственный университет и театральный факультет, актерское отделение Уфимского института искусств, а с 2003 года играет в театре «Нур». Мы обращались с вопросом, чем же вдохновлялись авторы, возможно, одной и той же народной песней. Пока ответа нет.



Но это любопытное совпадение натолкнуло на мысль, что в Татарстане до сих пор не сняли ни одного художественного фильма о звезде эстрады. Комедии, исторические драмы — этого даже хватит на репертуар кинотеатра. А про любимых массами артистов — нет. Возможно, еще и вопрос в том, решатся ли родственники артиста дать волю режиссерам и сценаристам показать жизнь их звездного предка. Ведь в любом кино нужно развитие, конфликт, а это означает и демонстрацию разных сторон жизни.

Топ идей для синопсисов о татарской музыке



1. Альфия Авзалова

Полная историй биография певицы написана ей самой, недавно книгу переиздали вновь — и это готовый фильм. Голодное сиротское детство, спасительное искусство, любовные драмы — в СМИ появлялись слухи, что такая картина готовится, но, как выяснилось, фонд певицы лишь мечтает о подобном.

Фото: из книги «Альфия Авзалова»

2. Тагир Якупов

Мальчик, который поет везде, даже в школе, без какого-либо специального образования, становится солистом ансамбля песни и танца, а потом, после сокращения, торгует семечками возле родной школы. Мрачный приговор эпохе.

3. Вафира Гиззатуллина



Самая живая певица филармонии во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване обыгрывает кубинок в трехчасовом танцевальном марафоне, в 90-е выходит на площади, погибает в подаренной родным районом «Оке».

Вафира Гиззатуллина. Фото: syuyumbike.ru

4. Хания Фархи

Студентка текстильного училища и музучилища имени Ипполитова-Иванова поет в русском хоре имени Пятницкого, играет в в Тинчуринском театре, получает в Москве в подарок группу «Байрам» и воспевает Альдермыш. О Фархи написана биография, также в Сети можно найти немало воспоминаний, к которым мы скоро обратимся.

5. Ренат Ибрагимов

У нашего Магомаева также есть книга воспоминаний, полная забавных фактов и оценок прошлого. Если снять об Ибрагимове фильм, получится история Татарстана за последние 50 лет, с оглядкой на Москву, а также о человеке, который жил и работал на все сто процентов.