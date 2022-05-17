Дискотека 90-х: Ходжа татарской эстрады — Ренат Ибрагимов

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет

Фото: Ренат Ибрагимов дает автографы. Казань, 1980 г. / diwis.ru

В начале марта мы закончили публикацию основных материалов сайта «100 татарских песен XX века». И теперь пристально изучаем песни 1990-х. 15 мая в Московской соборной мечети прошло прощание с Ренатом Ибрагимовым, похоронили его на Волковском кладбище в Мытищах. Это печальный повод немного поговорить о русскоязычных артистах эстрады, а также о том, чего лишилась наша сцена с развалом СССР.

Лучший город Земли — наш город?

Ибрагимов родился во Львове, в семье военного, который через два года перевез жену и ребенка в Казань. И сам Ренат тоже в юности пел в ансамбле Приволжского военного округа, после чего поступил в Казанскую консерваторию, а потом по распределению попал в театр оперы и балета. Это достаточно классическая история татарстанского артиста, который одновременно работает и в высоком, и эстрадном жанре, привнося в песни перфекционизм оперной сцены. В 1974-м Ибрагимов получает лауреатство Всесоюзного конкурса эстрадных артистов, а в следующем году побеждает на конкурсе «Красная гвоздика» в Сочи. 1978-й — участие в ежегодном фестивале «Песня года». Теперь он большая звезда, известный всему СССР по праздничным концертам и «Утренней почте».

На официальном сайте артиста продвигается мысль, что Ибрагимова называли «русским Паваротти», но гораздо четче слышно влияние Муслима Магомаева. Музыкант пел и «Верни мне музыку», и «Лучший город земли». Мягкий баритон Магомаева, его харизматичность во многом схожи с ибрагимовским образом. Справедливости ради, у казанского певца есть свой гимн «Наш город», посвященный, безусловно, Казани. Серия роликов, которые гуляют в Сети из его записей в 1970-е, сняты в столице республики.

Уехал-уехал

При этом Ренат Исламович — артист московский. Это другой тип работы, в отличие, скажем, от татарских музыкантов из Башкортостана или нижегородских татар. Ибрагимов мультиязычен, а когда у него есть талант к исполнению русских и итальянских песен, он не будет сосредотачиваться на одном. Справедливости ради, ни у кого из татарских артистов, которые начинали петь на русском, сейчас не получилось выйти в дамки. В СССР такое было возможно. Но штука еще и в том, что других заметных переходов на мультиязычность у сольных музыкантов в местной эстраде не было.

К примеру, единственный обнаруженный в интернете диск 1990-х называется «Баритон с Волги», и это сборник русских и неаполитанских песен. В 90-е уже не было Советов, а в Татарстане музыка начала умещаться сначала в синтезаторы, а потом на флэшке. У Ибрагимова теперь большая часть ресурсов — в Москве (в частности, он был художественным руководителем продюсерского центра iPro, организующего все, от ифтара от сабантуя), а в Казани многие его проекты, судя по интервью, не реализовались, начиная от юбилейного концерта, заканчивая масштабным фестивалем «Человек мира».

При этом в 2014-м у него выходил альбом «Гомер корабында». В это время Ибрагимов сотрудничает с бывшим вокалистом группы «Сак-Сок» Захиром Насибуллиным, заглавная песня принадлежит ему. В целом это сборник известных хитов. Характерно, что самые популярные татарские песни Ибрагимова — две. «Ай, былбылым», которой он придает разухабистую цыганистость. И «Әдрән диңгез». Первая была привезена в свое время с южных берегов России и обладает характерной крымскотатарской мелодикой, а вторая написана в подражание Албании. Опять-таки — пример дружбы народов.

Магомаев, Кикабидзе, Ибрагимов и другие

Безусловно, Ибрагимов в рамках советской идеологии оставался татарским артистом — так же, как азербайджанцем был Магомаев, а грузином — Вахтанг Кикабидзе. В пантеоне эстрады нужен татарин — и вот он, эффектный и улыбчивый. В альбоме 1978 года в конце пластинки идут три песни — народная «Ай, былбылым», «Үзең килче» Абдуллина — Валеева и «Туган ягым» Яхина — Байтимирова. Везде играет ансамбль Гараняна, в целом отвечающий за задорный звук советской эстрады 70-х.

Фото discogs.com

Однако если вы хотите услышать именно «казанского» Ибрагимова, найдите песни с пластинки «Забыть не в силах». У нее есть и татарское название — «Оныта алмыйм». Здесь играет местный ансамбль под управлением Рафаэля Мазитова, играет уверенно и с незаметными локальными «хитростями». Вероятно, это ВИА «Сайяр», потому что у них есть записи с аналогичными аранжировками, к тому же половину песен здесь пишет руководитель «Сайяра» Рашид Абдуллин. Почти вся пластинка на татарском, за исключением неожиданных переводов во второй части, что было распространено в то время.

И главная песня здесь — «Хуҗа Насретдин». Кажется, если и был настоящий гимн Ибрагимова, то это та самая песня. Про умного и обаятельного хитреца, исполненная с невероятным задором. Когда я делал сеты татарской эстрады на маркетах и в клубах, именно «Ходжа» выручал, это был татарский хит, превозмогающий любые барьеры. Что характерно, эту запись не так-то просто найти в Сети, но есть оцифровка всей пластинки — слушайте с 14.57

Говорят, перед смертью Ибрагимов, как обычно, репетировал. Он работал. И пел с живым составом.