Дискотека 90-х: как Хания Фархи сформировала звучание нулевых

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 9-я

Подробно рассказав о проекте «100 татарских песен XX века», мы не менее тщательно изучаем феномен татарстанской музыки 90-х. В этом году исполняется 5 лет, как остановилось сердце Хании Фархи. Артистка, начавшая петь еще в 80-е, она подвела итог в 90-м, а как одна из ключевых певиц эстрады сделала карьеру уже в нулевые. На ее примере мы можем увидеть, что в монохромной на первый взгляд популярной татарской музыке, есть множество оттенков.

Чтобы всегда был «Байрам»

Хания Фархи родилась в Татышлинском районе Башкирской АССР, где также появились на свет Салават Фатхутдинов, поэты Гали Чокрый и Ангам Атнабаев и многие другие. Себя она называет татаркой. При этом Фархи не сразу пришла в эстраду и даже не сразу переехала в Казань. Провалив экзамены в консерваторию, она поехала учиться в Москву в текстильном училище и музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова и пела в русском хоре имени Пятницкого (и характерная распевность нет-нет, да проникала в ее шлягеры). И потом уже она училась в казанском театральном училище у Рабита Батуллы, играла в Тинчуринском театре, после чего поселилась в Челнах уже как артистка театра-студии «Песня и милосердие». Попробовала она себя и в Московской областной филармонии, после чего вернулась в Татарстан.

В интервью автору в начале 2000-х Фархи вспоминала: «Я начала выступать со своим «Байрамом» во время перестройки, когда в Татарстане только начали проводить самостоятельные концерты без участия филармоний. Я была одним из первопроходцев. Начинала в Москве. Потом — республика. Ездила по городам, по всей России, работала с различными организаторами».

Татарская эстрада широкого формата

А первый альбом Фархи «Бәхеткә түзеп кара» выходит лишь в 2000-м, получается, он закрывает декаду формирования нового звука и подхода татарской эстрады. Работают лейблы, скоро появится радио, налажена структура работы с концертными залами. А у Фархи уже есть звание заслуженной артистки РТ и обойма популярных песен.

При этом в первом альбоме Фархи песни «Әлдермешкә кайтам әле» нет. Он начинается с песни «Саумы, бәхет» с хорами, характерными для русской эстрады — своеобразное напоминание, что Фархи как артистка начала формироваться в Москве. И если выстраивать теории только через звук и образы, то татары московские, нижегородские больше ассоциируются в этом плане с ярмарками, с задором, открытым смешением музыкальных заимствований.

Фото: mir-znamenitostej.ru

«Я, например, езжу по России, недавно была в Сибири, Ульяновске, Москве, — говорила в том же интервью Фархи. — Висит моя афиша, висит афиша Киркорова. И мы оба набираем зал. У нас разный зритель, на них пойдет любой человек, на нас нет. На моих концертах процент русских слушателей очень мал. Но зато я качественно работаю. Без фонограммы пою, у меня группа в 24 человека, концерт длится три с половиной часа, у нас больше каких-то интересных моментов. В этом я не отстаю».

Это несколько иная ментальность, что можно услышать не только в записях Фархи, но и группы «Изге ай». Это, к примеру, палитра стилей. Вторым в альбоме идет хитовая «Питрәч» на слова артистки с вкраплением саксофонных партий. За ней следует абсолютно «правильная» версия «Утыр әле яннарыма», а затем «твистовая» «Бик сагынган чагымда» с тем же саксофоном. «Моң булып түгеләм» можно перевести и отдать коллективу «Золотое кольцо», как и «Санама елларны». Фархи даже грустные песни поет настолько задорно, что весь альбом слушается, как сплошной праздник. Даже когда звучит тоскливая «Кайда сез, дусларым», в ней чувствуется внутренний оптимизм.

Возвращение в Альдырмыш

«Әлдермеш» — уже из альбома «Кышкы чия» 2004 года. Он стал одним из лауреатов одного из первых коммерческих фестивалей «Татар җыры» года 2000-го. Среди других победителей обычный слушатель узнает также «Салкын чәй» Салавата и «Син булсан янымда» Зайнап Фархетдиновой и Зуфара Билалова.

Его организаторы — лейбл «Барс-рекордс» (уже скоро — «Барс-медиа») — начали развиваться за пару лет до этого, издав свой первый диск, купив права у Зульфата Хакима. До этого компания занималась распространением записей других компаний. После в ростер лейбла попали Салават, Зайнап Фархетдитова и Хания Фархи.

Музыку к «Әлдермешкә кайтам әле» написал Урал Рашитов, который также написал «Кызыл розалар» Айдару Галимову и «Туган як» Василе Фаттаховой. Я однажды видел, как, возвращаясь из Болгара, какие-то женщины поинтересовались у Рашитова, кто он, чем он занимается. Он скромно рассказал, а потом сам спел несколько хитов. Поэт Таслима Низами, и как певица, и как композитор, родилась в 60-е, при этом начинала карьеру с работы на КАПО фрезеровщицей и комплектовщицей, а потом стала журналистом. Слова же для песен стала писать после после рождения третьего сына. При этом она сама поет, у нее сотни записей и около десяти альбомов. В том же 2000-м статуэтку «Алтын барс» получила еще одна ее песня — «Хыянәт» Габдельфата Сафина.

«Әлдермеш» в альбоме запрятана в середину, при этом ее звук совершенно не похож на дебютный альбом. Если первый диск — задорное, но достаточное степенное музицирование с баяном и саксофоном, то здесь звучит дискотечный бит, в котором Фархи показывает синтез хора имени Пятницкого и Ансамбля песни и танца РТ, причем настолько хитро, что в песне не заподозришь сходу лирику. Это становится общим местом в аранжировках татарской эстрады: публике нравится танцевать, так что текст и музыка начинают идти параллельными путями, доходит это в итоге до того, что во многих современных треках можно менять слова без каких-либо потерь. Но у Фархи получается более сложносочиненная история: это словно танец женщины, которая решила вспомнить молодость, понимая, что это может привести к беде. Удивительно, почему в деревне Альдырмыш, которая находится совсем близко к Казани, до сих пор не сделали фестиваль в честь этой песни. И почему ее до сих пор не сделали в формате баллады.

