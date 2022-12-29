Тагир Якупов: великий поющий любитель из Старо-Татарской слободы

Чем примечательна обычная хрущевка на Карима Тинчурина

Герои второй половины XX века живут по большей части не в исторических домах, а в хрущевках и брежневках. Поэтому сегодня изучаем типичную пятиэтажку на улице Карима Тинчурина, 17 постройки 1962 года, в которой 32 года прожил певец Тагир Якупов.

Новая Казань



Панельный дом с железобетонными перекрытиями и центральным газоснабжением появился на месте, где раньше между Старо- и Ново-Татарской слободы находилась пустошь. По весне ее заливала Волга, вечерами здесь плавали лодки и звучали песни. Об этом писал в романе «Тукай» Ахмед Файзи. На картах 1940-х видно, что эти места сверху мало отличались от Нижнего Кабана.

Улица Карима Тинчурина, 17. Фото: Радиф Кашапов

В апреле 1957 года началось затопление Куйбышевского водохранилища, вид водоемов и пустошей города поменялся, столица обросла системой, которая ограждала ее от затоплений. В 1964 году открылся новый речной порт. Тогда же дамба между слободами начала застраиваться современными домами, по сути, став визиточным видом для прибывающих с этой стороны гостей. Часть пустоши отдали под хрущевки, остальная превратилась в парк имени Карима Тинчурина. За 60 лет посаженные тогда деревья стали выше пяти этажей.

Своеобразное напоминание о прошлом — отстойник воды у стадиона «Электрон», куда поступает вода из дренажной системы тепловых сетей и грунтовые воды. Также сюда ведет 30 метровая труба от неких хозпостроек. Когда в 2015 году парк облагораживали, озеро осталось в прежнем заброшенном виде.

Школьный Орфей

Якупов родился 13 марта 1946 года, по одной из версий — в Ново-Татарской слободе, в семье, где отец постоянно играл на гармони, мандолине, пианино. Тагир был пятым ребенком и, как братья Камиль и Наиль, сестры Сания и Асия, с детства пел.

По другим сведениям (их приводит в передаче «Яралы язмышлар» Габдельфат Сафин, помогший потом поставить надгробный камень певцу) Якупов родился в одном из небольших деревянных домов, стоявших напротив дома №64 на ул. Татарстан (дом, где сейчас нарисован мурал с Тукаем). Учился сначала в 12-й, а потом в 80-й школе на углу улиц Тукаевской и Татарстан. В четвертом классе уже выступал на казанском радио в передаче для детей («Балалар өчен тапшыру») с «Песней ручья» («Чишмә җыры») на музыку Джаудата Файзи и слова Мусы Джалиля.



Фото: Радифа Кашапова

Рассказывают, что на уроках он только и делал, что пел, несколько раз оставался на второй год, в 8-м классе ушел работать на завод, учился в вечерней школе, а в 1964-м, без какого-либо специального образования, становится солистом ансамбля песни и танца. С ним дружил Ильгам Шакиров, которого Якупов называл своим наставником. В 1974-м перешел в Татарскую филармонию. В это же время записана пластинка «Тагир Якупов», чуть ли не за одну ночь в студии в Ленинграде. У этой записи есть как минимум семь различных изданий. На одной из пластинок можно прочитать аннотацию, что у певца «хорошие вокальные данные — благозвучный лирико-драматический тенор». Альбоме в основном составлен из народных песен, которые Якупов умел передавать слушателю во всей красоте. Возможно, отсутствие образования здесь играло свою роль — певец не использовал оперные техники, исполняя эти композиции, как и было задумано — по-народному.

Сигареты и семечки



Родители Якупова ослепли, друг за другом начали уходить родственники. Взяла свое тяга к алкоголю. В филармонии певец, собиравший толпы поклонников, попал под сокращение, уволили оттуда и жену Гузель. У родной 80-й школы торговал с женой семечками и папиросами поштучно. Детей у Якуповых не было.

В дома на ул. Карима Тинчурина он поселился в 1967-м, здесь же умер 2 ноября 1999 года. В похожей хрущевке на той же улице в доме №7 в 1963—1977 годы жила композитор Сара Садыкова, которая написала для певца песню «Әйт, дускаем». Между этими пятиэтажками — блошиный рынок и пункт общественного порядка.

Отец Якупова Габдулла родился в селе Карачтау Тюлячинского района. В райцентре теперь есть улица Тагира Якупова, а в местном музее хранятся его вещи. Стараниями его детской подруги Сании Халиуллиной также появилась и памятная доска на доме. В «Антологии народной музыки: песни волжских татар», выложенной на стримингах, Якупов с Насихом Вильдановым поют «Напев деревни Карачтау».

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