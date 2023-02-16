Эдуард Шарафиев: «Местные жители воспринимают нас как долгожданных освободителей»

С мая татарстанский депутат доставлял гуманитарные грузы в зону СВО, а в ноябре пошел служить добровольцем

Фото: Эдуард Шарафиев

Депутат Эдуард Шарафиев в числе многих татарстанцев отправился осенью в зону СВО добровольцем. Незадолго до этого парламентарий регулярно доставлял гуманитарный груз на Донбасс, пока в ноябре не подписал контракт с добровольческим батальоном ОДШБр «Ветераны» и не ушел служить. Недавно Шарафиев вернулся в родной Татарстан и поделился с «Реальным временем» увиденным и пережитым в ходе спецоперации.

«В первый день пуля над головой просвистела»

Свое 39-летие Эдуард Шарафиев отмечает в кругу родных и близких. Хотя на протяжении последних трех месяцев он находился в зоне боевых действий, регулярно рискуя своей жизнью. Сначала прошел боевую подготовку, затем отправился на «сложный» участок.

— На промзоне мы работали, проводили штурмовые операции, выгрызая у противника метр за метром территорию, отвоевывая у него здания, блиндажи и укрепрайоны. Постепенно продвигались вглубь промзоны и сдавливали кольцо вокруг города, — рассказал Шарафиев.

Фото: Эдуард Шарафиев

На вопрос: почему решил отправиться добровольцем, депутат ответил, что главной целью было получить полную информацию о том, в чем нуждаются российские бойцы. Узнать это можно было, только находясь в составе подразделений, рассуждает он.

Помогать с отправкой гуманитарной помощи на Донбасс Шарафиев начал в мае прошлого года. Возил груз добровольцам, в том числе сформированным из татарстанцев батальонам «Алга» и «Тимер». Также с гуманитарной миссией ездил в Лисичанск — подшефный Татарстану город. А с объявлением в стране частичной мобилизации принял решение, что и сам отправится служить на Донбасс, так что подписал контракт с добровольческим батальоном на 3 месяца.

— Каждый прожитый день в зоне СВО — это как маленькая жизнь со своими впечатлениями и эмоциями. Постоянно что-то происходит. В первый день впечатлило то, что пуля над головой просвистела, а в дальнейшем это стало обыденностью. Потом первая мина рядом упала, и уже потом падающие мины тебя не удивляют, — рассказал доброволец.

По его словам, из Татарстана в спецоперации участвуют множество бойцов: «в качестве добровольцев служат в различных добровольческих подразделениях, батальонах и отрядов». В подразделении Шарафиева служило около 200 человек из Татарстана.

Фото: Эдуард Шарафиев

«Будем восстанавливать территорию»



Находясь в зоне спецоперации, Эдуард Шарафиев понял, почему некоторые местные жители не покидают свои дома, даже несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ.

— Из Авдеевки постоянно идут обстрелы Донецка, гражданской инфраструктуры и мирного населения. Поэтому нам надо отодвигать врага. Освобожденную территорию будем восстанавливать. Я понимаю, почему не уходят местные жители. Они ждут, когда мы постепенно, метр за метром освободим эту территорию, — считает Шарафиев.

Фото: Эдуард Шарафиев

По словам собеседника, население положительно воспринимает действия российских военных. Особенно это касается людей старшего возраста, которые всецело поддерживают Вооруженные силы России.

— Старшее поколение вообще нас воспринимает нас как долгожданных освободителей. С молодым поколением, конечно, нужно еще работать. Тут не надо кривить душой. Мы и собственное-то поколение упустили в информационном плане. Западные страны работали с нашим молодым поколением через соцсети и другие механизмы, внушая чуждые нам ценности, — отметил он.

По словам Шарафиева, самое главное, что видят жители новых регионов, — это преображение их городов и в целом поддержку российского государства. Там, где позволяет обстановка, идет ремонт дорог и восстановление социальных объектов.

Как добавил татарстанец, важно было оказывать гуманитарную помощь самим жителям. Он отметил, что подразделения его батальона «сидели в окопах не все время». Например, составы меняли друг друга каждые три дня и в свободное время депутат старался помогать местным жителям с гуманитарной помощью.

Фото: Эдуард Шарафиев

— В эти три дня отдыха я всецело посвящал себя гуманитарной работе. Встречался с мирными людьми и организациями. Одной из задач было налаживание связей, чтобы эту работу выстроить более качественно, — отметил Шарафиев.

«На передовой в основном наемники из разных стран»

По наблюдению собеседника издания, киевский режим старается не бросать на передовую наспех набранных мобилизованных бойцов из-за их низкой мотивации. Они «не понимают, за что воевать», и занимают вторые и третьи эшелоны, добавил он.

— У них на передовой сейчас в основном наемники из разных стран. Мы это видим при штурмовых операциях. Это слышно и по перехвату радиопереговоров. Там слышна английская и польская речь, — добавил Шарафиев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Если речь идет о бойцах ВСУ или иностранных специалистах, мы берем их в плен, оказываем им помощь, если они ранены. Применяем нормы международного права, — добавил депутат.



Что требуется солдатам?

Как пояснил Шарафиев, татарстанские бойцы чувствуют «ощутимую» поддержку со стороны республики. Слова благодарности выражают и мобилизованные, и добровольцы, и местные жители — руководству Татарстана. Но при этом у солдат есть потребность в расходных материалах. Это касается обмундирования и экипировки.

— У всех бойцов есть бронежилеты и каски. Но штурмовые подразделения желательно снабдить облегченными бронежилетами и касками, — уточнил он.

Фото: Минобороны России (архив)

Также он оценил оснащенность противника. Украинскую армию страны Запада снабжают тепловизорами, видеокамерами с датчиками движения и прицелами ночного видения.



— У наших бойцов, к сожалению, это есть не у всех. Поэтому в данном направлении тоже надо работать, чтобы у каждого бойца были инструменты, позволяющие вести боевые действия днем и ночью, подвергая минимальному риску свою жизнь, — рассуждает татарстанец.

По мнению Шарафиева, сегодня армии нужно отвечать современным вызовам. В частности, это касается квадрокоптеров. По его наблюдениям, «враг использует беспилотники «каруселью»: когда у одной «птички» кончается заряд, ее тут же меняют другие, один дрон кидает гранаты, а второй это фиксирует».

— Мы тоже работаем, но пока не можем похвастаться тем, что у нас достаточно этих инструментов, чтобы достойно и своевременно отвечать. Работаем с тем что есть. Но такая потребность есть, — добавил Шарафиев.

Планы на жизнь и советы добровольцам

Контракт с добровольческим батальоном у Эдуарда Шарафиева закончился и сейчас он находится в отпуске. Что будет делать дальше, пока не решил. Возможно, после отдыха продлит контракт, но не исключено, что продолжит помогать Донбассу и с гуманитарными миссиями.

— Какое решение приму, пока сказать не могу. Но я продолжу работу либо в качестве добровольца, либо в качестве координатора гуманитарных миссий. В любом случае буду в зоне СВО. Для меня ничего не закончилось, а только начинается, — подчеркнул он.

Фото: Эдуард Шарафиев

В завершении беседы депутат приветствовал желание татарстанцев идти добровольцами на спецоперацию. При этом он отметил, что отправляться в зону СВО нужно с уже осознанным решением.

— Нужно принимать то, что любой день может стать последним. Можно получить ранение или просто погибнуть. Есть потери, и к этому нужно быть готовым. Там все серьезно и по-взрослому. Это не как кино, немножко страшнее и тяжелее. Если человек морально готов послужить Родине, то такое решение можно только поприветствовать и пожелать удачи, — подытожил депутат.

По словам Шарафиева, отток добровольцев не прекращается. К нему регулярно обращаются жители республики с вопросом, где и в какое подразделение лучше вступить.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».