Владельцы белых автосервисов Казани припарковали бизнес

Из-за резкого роста цен на автозапчасти официальные гаражи оказались на грани выживания, рынку предрекают отток клиентов к нелегалам

Фото: Максим Платонов

В Казани опустели автосервисы, многие простаивают без дела. Там, куда автовладельцы записывались на техобслуживание заранее, сегодня принимают в момент обращения. Только вот обращающихся мало, выяснило «Реальное время». Цены кусаются так, что многие водители оттягивают до последнего визит к автослесарю. За 2 недели марта цены на оригинальные запчасти от автопроизводителей для иностранных автомобилей массового ценового сегмента выросли в среднем на 87,5%, а на лобовое стекло, например, и вовсе — на 150,3%, сообщили нашему изданию в Национальном агентстве промышленной информации. Какие детали и расходники больше всего подорожали и каковы перспективы дилерских станций техобслуживания и авторемонтного бизнеса — подробности в нашем материале.

Шланг стеклоомывателя за 5% стоимости всей машины



Сегодня многие казанские автосервисы простаивают без дела. Клиенты приходят, но уходят ни с чем, узнав о взлете цен на запчасти. Казанский автомобилист Ринат Халимов, обратившийся в одну из автомастерских города, также был вынужден отказаться от услуги.

— У меня «кончился» шланг стеклоомывателя в стареньком Ford Fusion, — рассказал он «Реальному времени». — В автосервисе Car service озвучили стоимость комплекта для замены — больше 10 тысяч рублей. Я, конечно, понимаю, что и моя машина в связи с новой экономической ситуацией в целом подорожала, но чтобы до такой степени. Я ее за 200 тысяч покупал, теперь шланг стоит 5 процентов от этой суммы. В общем, пришлось «лепить» новый шланг из подручных материалов самому! И страшно думать, что может полететь какая-нибудь деталь, заменить которую можно только оригинальной.

Сотрудник автосервиса на условиях анонимности рассказал «Реальному времени», что компания срочно ищет комплектующие для иномарок на сайтах китайских поставщиков, заметив, что «за оригиналы сейчас желающих платить нет, но и китайские детали сильно подорожали». И добавил, что на старые машины он советует искать детали на авторазборах.

— Так ведь неизвестно, как будут работать комплектующие, которые открутили с машин, побывавших в авариях, — засомневалась корреспондент.

— Ну, так мы и гарантию на них не даем, — объяснил мастер. — Но это хотя бы какой-то выход для тех, у кого нет денег на новые.

Цены кусаются так, что многие водители оттягивают до последнего визит к автослесарю. Фото: Максим Платонов

Бизнес уйдет в гаражи?

Владельцы автосервисов пребывают в мрачном настроении и пока не готовы обсуждать с журналистами ситуацию в бизнесе и свои перспективы.

— Не хочу каркать, но многие закроются, — поделился один из предпринимателей, у которого в столице Татарстана пока еще работают три авторемонтные «точки». — У меня одно помещение в собственности, два арендую. Если так пойдут дела дальше, от аренды придется отказаться, а мастерские переводить в гараж, где я бизнес начинал в нулевые, что называется «на коленке».

Бывший же совладелец казанских ООО «Казгортехцентр», «Кузов сервис», у которых в качестве основного вида деятельности значится техобслуживание и ремонт автотранспортных средств, директор «Компании Рамин Авто-3» Марат Шагиахметов сказал, что комментировать ситуацию в этом бизнесе будет готов не ранее, чем через неделю. Потому что пока нет ясности.

150 процентов роста

Как сообщили «Реальному времени» в НАПИ (Национальном агентстве промышленной информации) со ссылкой на данные Russian Automotive Market Research, за 2 недели марта цены на оригинальные запчасти от автопроизводителей для иностранных автомобилей массового ценового сегмента выросли в среднем на 87,5%. Больше всего подскочил в цене самый ходовой элемент — задний бампер — на 96,4%, меньше всего — передний (81,6 %).

Цены от агрегаторов на аналогичные запчасти выросли за тот же период на 84,8%. Причем лобовое стекло в среднем подорожало на 150,3%.

Но этот рост, уточнила директор НАПИ Татьяна Арабаджи, оценивался по деталям и агрегатам «страховой корзины». То есть речь идет о, так сказать, базовом наборе элементов, наиболее часто подлежащих замене по страховке в случае ДТП: бамперы, стекла, двери, крылья, диски, капоты, решетки радиаторов, фары, подушки безопасности, зеркала заднего вида.

Отток клиент к «неофициалам»

— Нас ждут проблемы с поставками оригинальных запасных частей в первую очередь для европейских и японских автомобилей из-за санкций, логистических проблем, существенный рост цен на оригинальные и неоригинальные запасные части, существенный рост стоимости нормо-часа у официальных дилеров, и как следствие — отток клиента к «неофициалам», а также проблемы у автостраховщиков, связанные с дефицитом запасных частей, ростом стоимости запасных частей и ремонтных работ, — считает Татьяна Арабаджи. — Ясно, что какой-то объем запчастей есть на складах. Но как они будут поставляться официальным дилерам и обычным автосервисам, пока непонятно.

Эксперт «Реального времени» заметила, что в ситуации, которая сложилась сегодня, «есть некая эмоциональная составляющая», связанная в том числе и с курсом доллара и евро.

— Цены, безусловно, должны стабилизироваться, но они никогда не вернутся к прежнему уровню, — считает она. — Сейчас обсуждается вопрос о разрешении параллельного импорта — ввоза оригинальных запасных частей без согласия правообладателя марки. Оригинальные запчасти для иномарок сегодня у нас поставляются через официальную товаропроводящую сеть. Поскольку ряд брендов теперь официально поставлять сюда запчасти не может, в цепочку будут включаться оптовики — импортеры, которые не имели отношения к товаропроводящей сети владельцев брендов. Они и раньше закупали запчасти в Прибалтике, в Арабских Эмиратах и других странах и завозили в Россию. Ранее с этим боролись, сейчас идет речь о том, чтобы разрешить такой ввоз, иначе огромное количество людей в России просто не смогут отремонтировать автомобиль. А это скажется в первую очередь на безопасности дорожного движения! Так что я думаю, параллельный импорт нам разрешат.

Кром того, напомнила Арабаджи, производство запчастей для всего мирового автопрома существует в Китае, и здесь никаких проблем с поставками возникнуть не должно — вопрос лишь в качестве:

— Совсем без запчастей автовладельцы не останутся, но они объективно будут дороже. И в ближайшие месяц-два будут заминки по поставкам оригиналов — пока не наладится логистика.

Но проблемы, считает Арабаджи, возникнут и с ремонтом, и техобслуживанием общественного транспорта — автобусов как минимум. Фото: Максим Платонов

Часть автовладельцев пересядет в общественный транспорт

Татьяна Арабаджи отметила, что удорожание запчастей и услуг автосервисов неминуемо приведет к тому, что часть населения, взвесив экономические потери от пользования личным авто, пересядет в общественный транспорт. И таким образом осуществит мечту сити-менеджеров мегаполисов, которые прилагают все усилия к тому, чтобы очистить центральные части городов от автомобилей, сделав пользование ими максимально некомфортным.

Но проблемы, считает она, возникнут и с ремонтом и техобслуживанием общественного транспорта — автобусов, как минимум. И сомневаться не приходится, ведь в тех же «Нефазах» используются немецкие детали, об их дороговизне перевозчики не раз напоминали, когда просили увеличить стоимость проезда на общественном транспорте.

— КАМАЗ уже заявил, что будет запускать новую линейку машин с российскими компонентами. Они тоже будут дорожать, но, скорее всего, не такими темпами. И потом, если человек не может купить свечу зажигания, условно говоря, за 10—15 тысяч рублей, то он ее и не купит, это надо понимать. Кроме того, будут поступать китайские аналоги, а это создаст конкуренцию: если оригинал будет дороже китайского аналога, потребитель купит аналог.

Владельцы «Лад» — тоже в зоне риска

— Произошел разрыв цепочек поставок не только автомобилей, но и запасных частей, комплектующих, — говорит руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. — В Россию поступает меньше запчастей, и это грозит дефицитом. В этих условиях продавцы, разумеется, начинают поднимать цены на все импортные детали.

Тимерханов подчеркнул: автопарк России, включающий 45,5 млн легковых автомобилей, более чем на 60% состоит из иномарок, и по их владельцам проблема ударит сильнее. Хотя, тут же отметил он, значительная часть владельцев отечественных авто также в зоне риска:

— В отечественных Lada Vesta, Lada X-Ray, даже в Lada Granta есть определенный процент импортных комплектующих.

Ситуация скажется и на техническом обслуживании автомобилей, причем всех без исключения.

— Часть масел и других расходников тоже импортируются, — напомнил Тимерханов. — АвтоВАЗ уже увеличил цены на техобслуживание своих автомобилей. Это коснется и других автопроизводителей.

Какой процент автосервисов может уйти в небытие, эксперт предсказывать не берется. Фото: Максим Платонов

Хуже всего будет «официалам»

На вопрос, что делать автовладельцам, с учетом того, что многие россияне ездят на «бэушных» авто, поскольку другие были просто не по карману, эксперт ответил, что им придется искать альтернативу в интернете в виде неоригинальных деталей из Китая. Этим же сейчас занимаются, по его словам, владельцы авторемонтного бизнеса:

— Сейчас у них тяжелый период, им необходимо «перестроить» потоки поставок, и на это уйдет какое-то время. На этом рынке, как и во всей экономике, наступает тяжелый период, а шансы сохранить бизнес зависят от того, как быстро предприниматели сумеют «перестроиться».

Насколько этот процесс затянется, и какой процент автосервисов может уйти в небытие, эксперт предсказывать не берется. А самым сложным, полагает он, этот период может стать для СТО официальных автодилеров:

— Они попадают в зону риска. Поскольку их услуги и в обычное время стоили дороже, то определенный процент покупателей авто даже в гарантийный период предпочитали обращаться в альтернативные сервисы, а после окончания гарантии от них уходило большинство клиентов. Сейчас переплачивать лишь потому, что это им кажется более надежным, полагаю, согласятся единицы. Произойдет перераспределение рынка услуг автосервиса, а поток клиентов в целом снизится.