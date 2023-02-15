Денис Капустин: «Легкая атлетика у нас сейчас не королева, а падчерица»

Бронзовый призер Олимпиады по легкой атлетике — о королеве спорта в развивающейся Индии и стагнирующей России

Бронзовый призер Олимпиады 2000 года в Сиднее Денис Капустин сейчас работает в Индии, которая бурными темпами прогрессирует в легкой атлетике в целом, и в его профильной дисциплине — тройном прыжке, в частности. Спортивный корреспондент «Реального времени» Джаудат Абдуллин взял эксклюзивное интервью у знаменитого спортсмена, а ныне успешного тренера.

«Гуру» индийской легкой атлетики

— Денис Викторович, а вы для своих подопечных сагиб (вежливое обращение индийца к европейцу)?

— Бери выше, я гуру. На самом деле, это просто обозначение учителя, я к нему привык еще с Турции, где тренировал, и меня также называли ходжам (учитель). Другое дело, что я не настаиваю на этом статусе гуру, поскольку изначально наш вид спорта взрывной, и в него приходят «взрывные» ребята, с особым складом характера. Авторитарная система управления у нас просто не работает, тебя не будут воспринимать. Поэтому я для своих учеников как старший товарищ.

— У вас есть возможность тренировать в режиме «рассказ-показ», то есть не только объяснять упражнение, но и показывать его?

— Увы, приходится это делать, скачу как молодой, с тумбы на тумбу, через барьеры, хотя связки и суставы уже не позволяют. В итоге осенью прошлого года, демонстрируя упражнение «скорпион», я оторвал сухожилие бицепса на левой руке. В результате пришлось делать операцию, пришивать сухожилие. Причем это был страховой случай, когда можно было бы взять больничный, но уже через день я пришел на тренировку, хотя рука была в лангетке. Зато есть ответное понимание, что, требуя максимальной самоотдачи, я и сам работаю буквально на износ.

Фото: vk.com

Правда, был еще вынужденный отдых, когда я две недели просидел в Дели, не дождавшись английской визы на Игры Британского Содружества (участвуют 72 команды из 56 стран). Более того, это не позволило поработать на чемпионате мира в США, паспорт-то у меня остался в британском посольстве. Благо, что на Играх Британского содружества мои ученики заняли первое-второе места, для индийской легкой атлетики это очень круто. Во-первых, это было единственное золото от легкой атлетики, во-вторых, там была прямо двойная победа, призеров разделил всего лишь сантиметр. В Индии особо чтят победителей соревнований с приставкой Игры, проходящие раз в 4 года. Олимпийские игры, Азиатские игры, Игры Британского содружества, индийские национальные игры. Так же в почете чемпионаты мира, чемпионаты Азии.

Англичане не дали визу на Игры Британского содружества

— Вы не могли получить английскую визу из-за российского паспорта?

— Думаю, что да. Из нашей тренерской группы еще три россиянина не попали в Англию, один тренер и два массажиста, причем массажисты работают в Индии уже порядка шести лет. Ездила только тренер Галина Бухарина, но у нее американский паспорт и в Англию безвизовый въезд.

— Еще одна сторона жизни в другом государстве. Во время Рамадана я сталкивался с тем, что футболисты-любители, с которыми я играл, и молились до тренировки, и разговлялись прямо перед игрой. Миллиардная Индия — многонациональная и многоконфессиональная страна. Вам приходилось сталкиваться с необходимостью вникать в какие-то религиозные обряды своих учеников, учитывать их в процессе тренировок?

— Абдулла Абдубакер, ставший вторым на Играх Британского содружества, мусульманин и по пятницам ему необходимо время для совершения намаза, и он на вечернюю тренировку приходит на полчаса позже. Ставший там чемпионом Эльдос Пол исповедует индуизм. Прямо на территории нашей спортивной базы есть несколько индуистских храмов. И все свои религиозные обряды они проводят либо в этих храмах, либо в спортивном хостеле, на тренировках мы не делаем для этого какого-то специального перерыва.

Правда, храмы там бывают разные. Я был в Конарке, это город в штате Бубанешвар, так там есть такой старый-старый буддийский храм, который насчитывает 1200 лет, его фасад украшают маленькие скульптуры из Кама Сутры, а в основании храма гигантские колеса колесниц. Изображение одного из колес перенесли на купюру в 10 рупий. Огромный храм из маленьких скульптур, как принято говорить — ручная работа. Казалось бы, меня мало чем можно удивить, но этот храм выглядит настолько потрясающе... Но это я отвлекся.

Фото: vk.com

Кстати, я затронул тему победы Эльдоса на Играх Британского содружества, так вот, в Индии еще несколько месяцев отмечали эту победу многочисленными встречами в различных штатах.

«А не нужно было выигрывать...»

— Я помню, как 20 лет назад Руслан Нигматуллин сетовал мне, что его в Казани затаскали по начальственным кабинетам в год, когда признали лучшим спортсменом, футболистом и вратарем страны. Но это было только в родной Казани.

— А Эльдоса возили 4 месяца по всем штатам и городам в Индии. Тем более что ты бы видел эти церемонии и чествования, когда сидишь по 3-4 часа, а там выступают губернаторы, мэры, чиновники от спорта, болельщики. Я вспомнил, что у меня была некая психологическая усталость от повышенного внимания по случаю моей победы на чемпионате Европы 1994 года. Но у Эльдоса это длилось, во-первых, 4 месяца, во-вторых, я забыл упомянуть о том, что, помимо речей, там еще бьют в барабаны. Я только один раз побывал на подобной церемонии, когда по 2-3 часа били в барабаны, и то хватило, чтобы посочувствовать спортсмену. Он сетовал, что так устал от этих мероприятий: «Тогда не нужно было выигрывать!», сказал я. «Теперь терпи». К слову, двумя неделями ранее он стал девятым на чемпионате мира, и в целом в прошлом сезоне четыре индийца прыгнули за 17 метров, трое из них тренируются в моей группе. Причем все трое разные по антропометрии. Из-за чего у всех троих разный стиль прыжка. Один легкий и быстрый, другой силовик, третий высокий, максимально использующий свои «рычаги», и мне необходимо было к каждому из них найти свой подход. Мы начали совместную работу в марте, много работали над техническими ошибками и уже через пару месяцев на Гран При Индии Абдулла и Картик установили личные рекорды, 17.19 и 17.10 соответственно. Эльдос прыгнул за 17 метров в августе. Плюс я курирую прыгуна в длину Аниса, у которого в этом сезоне несколько прыжков за восемь метров.

— Как индусы относятся к футболу?

— Про популярность не могу сказать, но я включал футбол в тренировочный процесс, и отмечаю, что даже мои подопечные играют в него вполне сносно. То есть они до периода профессиональных занятий легкой атлетики играли в него, очень техничны, что видно и по финтам, и по владению мячом, и когда они просто чеканят его. Удивительно, что они не выбрали его в качестве основного занятия.

Фото: vk.com

Федерация будет удовлетворена, если один прыгун попадет в олимпийский финал

— Что ждут от вас по итогам работы в нынешний предолимпийский период?

— Надо смотреть объективно, что сейчас есть двое хороших кубинцев, которые проходят процесс натурализации и готовятся выступать за Испанию. Есть звезда тройного Педро Пичардо из Португалии, есть рекордсмен мира в помещении Юг Фабрис Занго из Буркина Фасо; китаец, имеющий результат за 17.50; американцы, и они могут заполнить собой весь олимпийский финал. Следовательно, надо прибавлять, но даже сантиметров 20—30 к нынешним результатам моих учеников не гарантируют олимпийские медали. Поэтому федерация была бы удовлетворена тем, что один из учеников попал в финальную восьмерку Парижа-2024.

Жаль, что результаты российских «тройников» в этом сезоне значительно упали, где-то до уровня 16.30—16.50. А ведь это традиционно был один из наших лидирующих видов легкой атлетики. Не верю, что нет одаренных атлетов, скорее всего проблема в тренерских кадрах. Старое поколение уходит, новое, вероятно, не обладает достаточными знаниями и опытом. В этом плане можно было бы «поблагодарить» наше Министерство спорта, больше уделяющее внимание развитию массового и детского спорта, чем спорту высших достижений. Хотя я еще по возвращении с работы в турецкой сборной предлагал создание в Казани школы по горизонтальным прыжкам (прыжки в длину и тройные). Но предложение было воспринято крайне скептически, а работать в системе ДЮСШ, как мне было предложено, это немного не мое. В результате я более двух лет, между работой в Турции и Индии, находился в Казани без дела. И это не какие-то капризы, никто же не предлагает, допустим, Зинэтуле Билялетдинову пойти на работу в ДЮСШ, в момент, когда у него простой в профессиональной карьере. А меня воспринимают, как профессионального тренера с международной лицензией, международным опытом, с растущим, после каждого успешного выступления, рейтингом, который может работать с уровнем от мастера спорта и выше. На базе того же подтрибунного помещения на стадионе «Рубин» в Соцгороде, где я сам начинал спортивную карьеру, можно было бы создать подобную спортшколу и растить прыгунов мирового уровня. Был бы взаимный интерес со стороны республиканского Минспорта…

Сейчас, когда основные проблемы российской легкой атлетики позади, пора бы уже начать снова относиться к ней как к королеве спорта, а не как к падчерице.

— Причем так происходит по всей России и очевидно, что МОК, ВАДА и ИААФ добились деградации в легкой атлетике, отстраняя ее с международных стартов еще с 2015 года.

— Ну я слышал, что президент ИААФ Себастьян Коу заговорил о возможности возвращения России...

Фото: vk.com

«Мне в лицо говорили: «А что с вас взять, вы там все на допинге»

— Тут у меня два варианта реакции. Либо мы нашли допинг-пробы Коу с олимпийского старта в Москве, либо это очередные беспочвенные разговоры. Тем более что при наличии нескольких звездочек, как Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, мы потеряли массовость и перестали быть конкурентными в виде спорта, где разыгрывают 48 комплектов олимпийских наград. Российскую федерацию легкой атлетики используют только как дойную корову, регулярно собирая различные взносы и штрафы, а с самых высоких трибун у нас до сих пор высказывается озабоченность состоянием дел в футболе, и перспективе олимпийской награды в нем.

— Могу только повториться, что пока в строю тренеры, не потерявшие свою высокую квалификацию, тем более доказывающие ее успешной работой в сборных других стран и континентов, то необходимо их задействовать. 48 комплектов олимпийских наград на дороге не валяются. Один тренер может создать систему, откуда спортсмены высокого уровня будут выходить в массовом порядке. И надо еще менять менталитет, в том числе своих же чиновников, которые еще лет 5 назад в лицо говорили: «А что с вас взять, вы там все на допинге!». В настоящий момент по статистике ВАДА Россия входит в число лидеров по чистоте спорта, несмотря на строжайший контроль.

— Я даже не хочу в сотый раз вспоминать, как изворачиваются иностранные спортсмены — и выигрывают суды, и возвращаются в спорт. Это их частные дела. Но то, как английская допинг-лаборатория ЮКАДА встала на защиту своих спортсменов, когда у них потребовали допинг-пробы, поскольку сама ЮКАДА и тестирует англичан, а они согласились передать анализы спортсменов только после получения доказательства их вины... Это уже реабилитация допингистов на государственном уровне.

— А для этого, при процессе возвращения наших спортсменов на международную арену, необходимо параллельно решать вопросы по вхождению представителей России в различные комиссии при международной федерации, в те же антидопинговые комитеты и так далее. Будучи уверенным в решении проблемы допинга у себя в стране, можно взять на себя задачу контроля этой проблемы в общемировом порядке.

«Кому нужны результаты легионеров»?

— Затронув тему тренерской работы за рубежом, мы не можем обойти вниманием спортсменов, выступающих за другие страны. Наиболее любопытной темой для наших болельщиков была золотая медаль на чемпионате мира, которую завоевала для Казахстана Нора Джеруто.

— Это большой успех для казахстанской легкой атлетики, но тут существуют некоторые подводные камни. Нора с 2017 года представляет местный клуб «Алтай Атлетикс», приезжая в Казахстан на несколько дней в году, а все остальное время проживая в родной Кении. И в Казахстане, насколько я могу знать из общения и высказывания местных специалистов, ее практически никто не считает своей. Тогда логичен вопрос: кому нужны эти результаты? Безусловно, самой Норе, поскольку многие кенийские и эфиопские легкоатлеты пытаются легализоваться в других странах, потому, что на родине очень высокий уровень конкуренции, когда человек, занимающий 4-е место в домашних стартах, не может соревноваться на международных стартах, при этом будучи конкурентоспособным. Нора получила такой шанс, и использовала его в полной мере. С другой стороны, этот результат нужен спортивным чиновникам Казахстана, работающим на выполнение медального заказа. Но способствует ли этот результат развитию спорта в стране, привлечению молодых спортсменов в легкую атлетику Казахстана?

— Думаю, что нет.

— Для сравнения могу привести пример марафонки из Израиля Ланы Салпетер, которая на самом деле, Лана Чентай из Кении. Девушка заняла 3-е место в марафоне, но это своя медаль для Израиля. Лана приехала туда в качестве гувернантки кенийского посла еще в 2008 году, до того не занимаясь на родине легкой атлетикой. В 2011 году она познакомилась с тренером по фамилии Салпетер, за которого вышла замуж в 2014-м, родила ребенка, и через 2 года получила гражданство Израиля. Легкой атлетикой начала заниматься с 2011-го, соответственно, Израиль считает ее полноценно своей, и здесь вырисовывается совершенно другая картина.

Тут я хотел бы привести параллели с нашим Министерством спорта, чьи чрезмерные усилия по привлечению спортсменов из других регионов не всегда оправданны. Некоторые девушки выходили замуж за местных спортсменов, они жили здесь, но искусственное привлечение в состав, когда идет результат ради результата, я считаю несколько циничным явлением.

(Продолжение следует)



Джаудат Абдуллин